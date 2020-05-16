İşCep ile Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat Emeklilik' şifresiz geçiş dönemi

16 Mayıs 2020

İşCep üzerinden sağlanan yeni özellik sayesinde, İş Bankası müşterileri İşCep’ten farklı uygulamalardaki işlemlere kolay ve güvenli şekilde erişebilir hale geliyor. Firmalar da, İşCep ile 8 milyondan fazla dijital müşteriye ulaşma imkânı yakalıyor.



Hayata geçirilen yeni özellik ile İş Bankası müşterileri artık İşCep üzerinden Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta uygulamalarına da şifresiz kolayca giriş yapıyor. Bu sayede İşCep kullanıcıları, Anadolu Hayat Emeklilik’teki bireysel emeklilik ürünlerine kısa yoldan erişip birikimlerini takip edebiliyor. Diğer yandan, İşCep’ten Anadolu Sigorta ürünlerine direkt ulaşım kolaylığı sayesinde İş Bankası müşterileri, kasko, trafik, DASK, konut, sağlık sigortası gibi pek çok sigorta poliçelerini aynı uygulama içerisinden satın alabiliyor ya da mevcut poliçelerini yenileyebiliyor.



Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen yaptığı değerlendirmede; “Dijital çağda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için müşteri analitiği, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarında yetkinliklerimizi sürekli geliştiriyoruz. Türkiye’nin en geniş işlem setine sahip ve ilk mobil bankacılık uygulaması olan İşCep bu anlayışımızın bir ürünü. Teknolojinin büyük bir hızla değiştiği bu dönemde işbirliğinin önemi de her geçen gün daha da artıyor. İş Bankası olarak ortak iş yapış yöntemlerini zenginleştirmek amacıyla çok uzun süredir teknolojik alanda yaptığımız yatırımları API’ler aracılığıyla sektörün kullanımına sunuyoruz. Şimdi bu API’leri kullanarak yapılan geliştirmeyle müşterilerimizin; Anadolu Hayat Emeklilik Mobil uygulamasından sunulan bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerine, Anadolu Sigorta Sigortam Cepte uygulamasından sunulan sigortacılık hizmet ve ürünlerine İşCep’ten şifresiz olarak erişimi mümkün hale geldi” dedi.