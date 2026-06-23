‘Kadın Gözüyle’ yirmi yılda hayattan 118 bin fotoğraf karesi
Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 20’ncisini düzenlediği “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının ödül töreni, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen’in ev sahipliğinde İş Vapur’da gerçekleştirildi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
“Hayata Dair” temasıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 2 bin 262 kadın fotoğrafçı toplam 7 bin 615 eserle yarışmaya katıldı. Değerlendirme süreci sonunda 46 eser ödül ve sergileme almaya hak kazandı.
Birincilik ödülü 'Bulmaca' adlı eserin sahibine gitti
Yarışmanın 20 yıllık yolculuğuna dikkat çeken Makaskesen, “Geride bıraktığımız 20 yılda 32 bini aşkın kadın fotoğrafçı yarışmamıza 118 binden fazla fotoğrafla katıldı. Her bir kare, yaşamın farklı yönlerini kadınların özgün bakışıyla yorumlayan güçlü birer anlatı oldu. Yarışmamızı yalnızca bir fotoğraf etkinliği olarak değil, kadınların kendilerini ifade ettikleri özel bir platform olarak görüyoruz” dedi. Yarışmada bu yılın birincilik ödülünü “Bulmaca” adlı eseriyle İlham Kazdal kazandı. İkincilik ödülüne “Rengarenk Gülümse” adlı fotoğrafıyla Ayşe Eslem Aydın, üçüncülük ödülüne ise “Momentum” isimli eseriyle Gülsün İnan layık görüldü. Mansiyon ödüllerinin sahipleri Afet Şener (“Ateşle Dans”), Belma Arslan (“Yokluk”) ve Berrin Kahraman (“Torakçılar”) oldu. Yarışmanın özel kategorilerinde ise Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü, “İlk Buluşma” adlı eseriyle Canan Yıldırım Sayak’a verilirken; 20. Yıl Özel Ödülü’nün sahibi “Dijital Çağ” adlı fotoğrafıyla Pınar Ergül Bayram oldu.
Eserler, 3 Temmuz’a kadar Tepe Nautilus’ta gerçekleştirilecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenlenen yarışmanın bu yılki seçici kurulunda Emeritus Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Kafalı, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak ile Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer aldı.