‘Kadın Gözüyle’ yirmi yılda hayattan 118 bin fotoğraf karesi

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

“Haya­ta Dair” temasıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 2 bin 262 ka­dın fotoğrafçı toplam 7 bin 615 eserle yarışmaya katıldı. De­ğerlendirme süreci sonunda 46 eser ödül ve sergileme al­maya hak kazandı.

Birincilik ödülü 'Bulmaca' adlı eserin sahibine gitti

Yarışmanın 20 yıllık yolculu­ğuna dikkat çeken Makaske­sen, “Geride bıraktığımız 20 yılda 32 bini aşkın kadın fo­toğrafçı yarışmamıza 118 bin­den fazla fotoğrafla katıldı. Her bir kare, yaşamın fark­lı yönlerini kadınların özgün bakışıyla yorumlayan güçlü birer anlatı oldu. Yarışmamı­zı yalnızca bir fotoğraf etkin­liği olarak değil, kadınların kendilerini ifade ettikleri özel bir platform olarak görüyo­ruz” dedi. Yarışmada bu yılın birincilik ödülünü “Bulma­ca” adlı eseriyle İlham Kaz­dal kazandı. İkincilik ödülüne “Rengarenk Gülümse” adlı fo­toğrafıyla Ayşe Eslem Aydın, üçüncülük ödülüne ise “Mo­mentum” isimli eseriyle Gül­sün İnan layık görüldü. Man­siyon ödüllerinin sahipleri Afet Şener (“Ateşle Dans”), Belma Arslan (“Yokluk”) ve Berrin Kahraman (“Torak­çılar”) oldu. Yarışmanın özel kategorilerinde ise Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü, “İlk Buluşma” adlı eseriyle Canan Yıldırım Sayak’a verilirken; 20. Yıl Özel Ödülü’nün sahibi “Dijital Çağ” adlı fotoğrafıyla Pınar Ergül Bayram oldu.

Eserler, 3 Temmuz’a kadar Tepe Nautilus’ta gerçekleş­tirilecek sergide sanatsever­lerin beğenisine sunulacak. Türkiye Fotoğraf Sanatı Fe­derasyonu (TFSF) danış­manlığında düzenlenen ya­rışmanın bu yılki seçici ku­rulunda Emeritus Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçı­sı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fo­toğraf Bölümü Öğretim Üye­si Prof. Dr. Nihal Kafalı, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve fo­toğraf sanatçısı Burak Şenbak ile Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer aldı.