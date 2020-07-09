Kamu sigorta şirketleri üst yönetiminde değişiklik

09 Temmuz 2020

Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleştirilmesi projesinde Güneş Sigorta ve Halk Sigorta’da yapılan Olağan Genel Kurullar sonrası yönetim kurullarında ve üst yönetiminde değişimler gerçekleşti.

Güneş Sigorta Genel Müdürü olarak görev alan Atilla Benli; Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapan Cenk Kurt, Ziraat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevinin yanında Vakıf Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi.

Alper Karayazgan ise Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta Genel Müdürü olarak atandı.