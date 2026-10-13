Kapsayıcı Sigorta Platformu başvurulara açıldı

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Artse Reasürans ve Si­gorta Brokerliği öncülüğünde, Dünya Engelliler Birliği’nin kat­kıları ve Finsuretechs’in tekno­loji desteğiyle geliştirilen plat­form, engelli bireylerin sigorta­cılık alanında mesleki bilgi ve yetkinlik kazanmalarını destek­lerken sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacıyla yeni yete­nekleri buluşturmayı amaçlıyor.

Mayıs ayında Dünya Engelliler Haftası kapsamında duyuru­lan değerler ortaklığının eğitim odaklı ilk fazı, platformun erişi­me açılmasıyla uygulamaya geç­ti.

Eğitim, sertifikasyon, tekno­loji ve sektör erişimini aynı yapı içinde buluşturan proje, engelli bireylerin sigorta sektörüne gi­rişte karşılaştıkları zorlukların azaltılmasına ve fırsat eşitliği­nin güçlendirilmesine katkı sağ­lamayı hedefliyor. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Platfor­mu, engelli bireylerin yetenek­lerini ve mesleki birikimlerini sektöre taşıyabilecekleri güç­lü bir fırsat eşitliği girişimi ola­rak görüyoruz.

Program kapsa­mında her bireyin sahip olduğu potansiyelin, yetkinliklerin ve ortaya koyabileceği değerin gö­rünür hale gelmesini hedefliyo­ruz” dedi. Dünya Engelliler Birli­ği Başkanı Metin Şentürk, “Plat­formun katılımcıların nitelikli mesleki beceriler kazanmasına, özgüvenlerini güçlendirmesine ve iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyo­ruz” diye konuştu.