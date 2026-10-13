Kapsayıcı Sigorta Platformu başvurulara açıldı
AXA Sigorta ile Dünya Engelliler Birliği’nin değerler ortaklığıyla geliştirilen Kapsayıcı Sigorta Platformu, Sigorta Haftası kapsamında erişime açılarak başvuruları kabul etmeye başladı.
Artse Reasürans ve Sigorta Brokerliği öncülüğünde, Dünya Engelliler Birliği’nin katkıları ve Finsuretechs’in teknoloji desteğiyle geliştirilen platform, engelli bireylerin sigortacılık alanında mesleki bilgi ve yetkinlik kazanmalarını desteklerken sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacıyla yeni yetenekleri buluşturmayı amaçlıyor.
Mayıs ayında Dünya Engelliler Haftası kapsamında duyurulan değerler ortaklığının eğitim odaklı ilk fazı, platformun erişime açılmasıyla uygulamaya geçti.
Eğitim, sertifikasyon, teknoloji ve sektör erişimini aynı yapı içinde buluşturan proje, engelli bireylerin sigorta sektörüne girişte karşılaştıkları zorlukların azaltılmasına ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Platformu, engelli bireylerin yeteneklerini ve mesleki birikimlerini sektöre taşıyabilecekleri güçlü bir fırsat eşitliği girişimi olarak görüyoruz.
Program kapsamında her bireyin sahip olduğu potansiyelin, yetkinliklerin ve ortaya koyabileceği değerin görünür hale gelmesini hedefliyoruz” dedi. Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin Şentürk, “Platformun katılımcıların nitelikli mesleki beceriler kazanmasına, özgüvenlerini güçlendirmesine ve iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.