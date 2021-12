Katılımcı sayısı ve tasarruflar artacak

Selçuk ALTUN

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi. Asgari ücret artışıyla devlet katkısından yararlanılabilecek toplam tutarın yüzde 50 civarında yükseltilmesi sonrasında atılan bu adım, tasarrufların artırılması, sisteme duyulan güvenin tazelenmesi ve sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlaması adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki dalgalanmanın önüne geçmek için önceki akşam çeşitli alanları kapsayan bir önlem paketi açıkladı. Paket özetle; ilk olarak yurtiçi yerleşiklerin döviz talebine karşılık, TL cinsi mevduat faizinden elde edilen kazancı garanti altına alan ve döviz kurundan kaynaklı ekstra getiriyi de içeren lira yatırım teşvikini içeriyor. İkinci olara, fiyat belirlemekte zorlanan ihracatçıya ileri vadeli kur verilmesiyle ticari hayatta kur belirsizliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Son olarak da BES'e yapılan devlet katkısının yükseltilmesiyle tasarrufların artırılmasını hedefl iyor.

"Yüzde destek ile katılımcı ödüllendiriliyor"

BES'te devlet katkısının artırılması sektör oyuncuları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, devlet katkısı oranının yükseltilmesiyle sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını söyledi. Benli, "Yeni düzenlemeyle devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılarak; sistemimize güven tazelenmiş, tasarruf eden katılımcılarımız ödüllendirilmiş olacak. Sistemdeki katılımcıların BES'i tercih etmedeki en önemli sebeplerden biri olan yüzde 25 devlet katkısı teşvikinin yüzde 30 seviyesine yükselmesiyle sistemin sürdürülebilir büyümesine büyük bir ivme katmasını bekliyoruz. Hiçbir enstrümanın aylık yüzde 30 sabit getiri sağlayacağının garantisi bulunmazken, BES ile birikimler bu güvenceye kavuştu. Yüzde 30 devlet katkısının yanı sıra fonlarımızın başarılı performansı da katılımcılarımızın alternatif bir yatırım aracına ihtiyacı kalmayacağını ispatlıyor" dedi.

"Yurt içi tasarrufların en büyüğü olacağız"

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan ise, 250 milyar lira fon büyüklüğüyle rüştünü ispatlayan BES'in tasarrufların artmasında kritik bir rol üstlendiğini söyledi. BES'in 2013 yılından bu yana yüzde 25 devlet katkısıyla 13 milyona yakın katılımcıya tasarruf imkânı ve iyi bir getiri sunduğunu hatırlatan Gürkan, "2021 yılı özelinde de, eurobond, hisse senedi, altın ve yabancı hisse senedi çeşitlendirmesiyle yüzde 50’ye yakın getiri sağlamış durumda. Yüzde 30’a yükselen devlet katkısıyla sistemin daha da büyüyeceğine, toplumda yaygınlaşmanın artacağına ve bir gün yurt içi tasarrufların en büyüğü olacağımıza inanıyorum. Bize olan güvenin karşılığını geçmişte olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Destek toplamda yüzde 68 artacak”

2022 yılı için açıklanan 5 bin 4 TL brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin 18 bin TL’ye yükseleceğini hatırlatan Agesa Genel Müdürü Fırat Kuruca, yeni düzenlemenin BES'e verilen desteğin somut bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Kuruca, "Hem asgari ücretteki artış hem de devlet katkısının yüzde 30’a çıkması sektörümüzde olumlu etki yaratacak. Bugün itibariyle 894 TL/ay olan devlet katkısı tutarı, 2022’de asgari ücretin brüt 5 bin 4 TL’ye çıkmasıyla birlikte ve yüzde 30’u devlet katkısıyla bin 501 TL/ay olacak. Yani yaklaşık yüzde 68’lik bir artış gerçekleşecek. Maksimum olarak 18 bin TL civarında yıllık destek söz konusu. Fon getirileri de 2021 yılında ortalama olarak yüzde 50’ler civarında olacak gibi gözüküyor. tasarrufların artırılması ve sermaye piyasalarının gelişimi açısından çok önemli katkılar sağlayacak. 18 yaş altına BES imkanı sunulması da temmuz ayında devreye girmişti. 2022 yılı için sektörümüz açısında çok iyi bir başlangıç" şeklinde konuştu.

BES ÇOK DAHA CAZİP HALE GELDİ

Devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının 'zaten cömert teşvikleri olan' Bireysel Emeklilik Sistemini daha da cazip hale getireceğini söyleyen Adendum Danışmanlık kurucu ortağı Ali Haydar Elveren de asgari ücretteki artışla birlikte yıllık bazda toplam katkı payının 18 bin TL'ye çıkacağına vurgu yaptı. Katılımcıların olası her tür yatırım aracını içeren ve farklı risk yapısına uygun emeklilik yatırım fonları aracılığı ile kendi fonlarını oluşturduklarında hem piyasalardaki getirilerden hem de yüksek devlet katkısından yararlanmalarının mümkün olacağını vurgulayan Elveren, şöyle devam etti: "Buna ek olarak, devlet katkısının her bireye ayrı ayrı verildiği de dikkate alındığında tasarruf yapabilme kapasitesi yüksek hane halkları için artan limitler ile birlikte her bir kişi için sağlanan teşvik oldukça yüksek tutarlara ulaşacak ve BES aracılığı ile tasarruf daha da artacak. 18 yaş altına BES’in de uygulamasının başladığı dikkate alındığında ailelerin çocuklarına da BES aracılığı ile artan oranda yatırım yapabileceklerini öngörmek mümkün." Diğer taraftan, bu ek teşvikin kamuya maliyetini azalmak amacı ile sadece emekliliği bekleyen katılımcıya sunulmasının da mümkün olduğunu ifade eden Elveren, "Bu durumda teşvik gerçekten emekliliğe yönelik tasarruf yapanlara gitmiş olacak ve beklenen maliyeti azaltacaktır. Her durumda artan devlet katkısının pozitif psikolojik etkisini de dikkate almak gerekir. Kamu otoritesinin bireysel emeklilik sistemi aracılığı ile tasarrufa önem verdiği ve bu alandaki tasarrufları ve katılımcıları artan oranda desteklemeye devam ettiğine dair niyetinin de ek bir göstergesi olacaktır. Bu düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi ile 2022 başından itibaren BES katılımcı ve fon sayısında artan bir ivme görülebilir."