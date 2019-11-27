Kefalet sigortasında ‘nitelikli dolandırıcılık’ yapılıyor
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şu anda kefalet sigortası konusunda “nitelikli dolandırıcılık” yapıldığını belirterek, kamu ve KOBİ’lerin büyük bir zarar ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
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