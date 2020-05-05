KOBİ'lerin alacakları Aksigorta ile güvence altında

05 Mayıs 2020

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, tahsilat sorunlarını ortadan kaldıracak Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yıllık net satış hasılatı 125 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'lere sunuyor.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Aksigorta, KOBİ'lerin tahsilat sorununu hafifletecek Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı öneriyor. KOBİ'lerin çalışacakları firmaları seçerken danışmanlık desteği de sunan Aksigorta, KOBİ'lerin bu şansı kullanarak iş yapmaktan korkmaması gerektiğine dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın ekonomik risklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir önlem olacağını belirtti.

Altıngöz, "Finansal açıdan zor durumda olan KOBİ'lerimize destek oluyoruz. Tahsilatlarını gerçekleştirmekte zorlanan KOBİ'lerimize, bu zorlayıcı süreçte Aksigorta olarak destek olmayı sürdüreceğiz. Devlet Destekli Alacak Sigortası'na sahip olan KOBİ'lerimizin alacaklarını teminat altına alıyoruz. Ayrıca, KOBİ'lerimizin çalışacakları firmaları seçerken de danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş yapmaktan endişe etmelerini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigorta poliçesi ile firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına aldıklarını belirten Altıngöz, kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının, iflas, konkordato, tasfiye gibi hukuki durumlarla temerrüde düşmesini teminat altına almayı amaçladıklarını kaydetti.

Müşterilerinin finansal durumlarını izleyerek KOBİ'lerin risk yönetimini desteklediklerini aktaran Altıngöz, "Bu ürünle, işletmeyi öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı koruyor; finansal yapılarını güçlendiriyor; kredibilitesini artırıyoruz. Böylelikle KOBİ'lerin finansal problemlerini bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu ürünün bir diğer önemli özelliği ise Aksigorta'nın müşterilerine yeni müşteriler konusunda da danışmanlık hizmeti sunması. Bu sayede satışlarını artırıyor ve şirketlerin büyümesine de katkı sağlamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.