Konutların yarısında deprem sigortası yok

Doğal Afet Sigortala­rı Kurumu (DASK), 25 yılı aşkın süredir zorunlu deprem sigortalılık oranını artırmak üzere çalış­malarını sürdürürken, Tür­kiye genelindeki konutların yaklaşık yarısının sigortası bulunmuyor.

"Maraş depreminde 39 milyar lira hasar ödedik"

DASK Genel Sekreteri Bal­kır Demirkan, Marmara Dep­remi'nin yıl dönümü dola­yısıyla sigortalılık oranları, kurumun 25 yılı aşkın dene­yimi, hasar ödeme kapasitesi ve gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulun­du. Kurumun bugüne kadar 1000'in üzerinde deprem el­leçlediğini, birçok sigortalı­nın zararını hızlı şekilde kar­şıladığını ifade eden Demir­kan, "Maraş depreminde 9 ayda 540 bin dosyayı elleçle­dik ve 39 milyar lira tutarında bir hasar ödedik. Bu önemli bir deneyim oldu. Dünya çapında böyle bir operasyonu gerçekleştiren kurum yok. DASK olarak bun­dan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. De­mirkan, Kahraman­maraş depremlerinde­ki toplam 104 milyar dolarlık finansal za­rarın yaklaşık 5,5 milyar dola­rının sigorta sektörü tarafın­dan karşılandığını belirterek, bunun önemli bir miktarının (1,6 milyar dolar) da DASK'ın kapasitesi çerçevesinde ger­çekleştiğine dikkati çekti. De­mirkan, Türkiye gene­linde zorunlu deprem sigortalılık oranının mevcut seviyesine (yüzde 58) işaret ede­rek, "Kurum olarak olduğumuz yerden memnun değiliz. Se­bebi şu, yüzde 100 si­gortalılık oranı, zaten kanun­da da yazdığı gibi hedefimiz. Dolayısıyla yüzde 99 olsa da memnun olmayacaktık, yüz­de 98 olsa da memnun olma­yacaktık. Yüzde 58 bizim için yeterli bir seviye değil. Amacı­mız yüzde 100. Yüzde 100 ola­na kadar memnun olamaya­cağız, çalışacağız" ifadelerini kullandı. Demirkan, DASK'ın sel, dolu ve yangın gibi her yıl yaşanan diğer doğal afetleri de kapsayacak şekilde genişletil­mesini öngören Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) Kanunu'nun önemine dikkati çekti.

Yapay zekâ süreçlere entegre ediliyor

Kurumun gelecek dönem hedeflerinden de bahseden Demirkan, "Önümüzdeki 5 yı­lın projeksiyonunu hazırladık. 'Daha iyi nereye getirebiliriz?' diye üzerinde çalışıyoruz. Gü­nün koşulları doğrultusunda yapay zekâyı hem üretim sü­reçlerine hem hasar süreçle­rine nasıl entegre ederiz, bu­nun çabası içerisindeyiz. Bir­kaç pilot proje devam ediyor. Sigortalılara olası deprem du­rumunda daha hızlı, efektif ve doğru hasar ödeyebilmek için süreçlerini yapay zekâ destek­li yürütüyoruz” diye konuştu.

“Poliçeler sürekli şekilde yenilenmeli”

DASK Genel Sekreteri Demirkan, "Şu andaki kapasitemiz olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyededir. Sigortalılarımız bu konuda müsterih olsun. Aynı zamanda sigorta poliçelerinde her ay enflasyon oranında artan bir teminat tutarımız var. Yaptırmayanların bir an önce poliçelerini yaptırmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir de yenileme hususu çok önemli. Sigortalılığın tamamında ve DASK'ta da böyle, düzenli ve sürekli yenilediğiniz zaman hasarla karşılaşma riskiniz giderek küçülüyor. Çünkü bir dönem yaptırmayıp, ertesi gün depremle karşılaşan birçok vatandaşımızla biz de maalesef karşı karşıya geldik. Maraş'ta da bu oldu. Dolayısıyla bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım” dedi.