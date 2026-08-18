Konutların yarısında deprem sigortası yok
Türkiye genelinde konutların yüzde 58’i Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunurken sigortalı konut sayısı 11,7 milyon olarak kaydedildi. DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, "Yüzde 100 sigortalılık oranı hedefimiz. Yüzde 58 bizim için yeterli bir seviye değil" dedi.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 25 yılı aşkın süredir zorunlu deprem sigortalılık oranını artırmak üzere çalışmalarını sürdürürken, Türkiye genelindeki konutların yaklaşık yarısının sigortası bulunmuyor.
"Maraş depreminde 39 milyar lira hasar ödedik"
DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla sigortalılık oranları, kurumun 25 yılı aşkın deneyimi, hasar ödeme kapasitesi ve gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurumun bugüne kadar 1000'in üzerinde deprem elleçlediğini, birçok sigortalının zararını hızlı şekilde karşıladığını ifade eden Demirkan, "Maraş depreminde 9 ayda 540 bin dosyayı elleçledik ve 39 milyar lira tutarında bir hasar ödedik. Bu önemli bir deneyim oldu. Dünya çapında böyle bir operasyonu gerçekleştiren kurum yok. DASK olarak bundan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. Demirkan, Kahramanmaraş depremlerindeki toplam 104 milyar dolarlık finansal zararın yaklaşık 5,5 milyar dolarının sigorta sektörü tarafından karşılandığını belirterek, bunun önemli bir miktarının (1,6 milyar dolar) da DASK'ın kapasitesi çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekti. Demirkan, Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranının mevcut seviyesine (yüzde 58) işaret ederek, "Kurum olarak olduğumuz yerden memnun değiliz. Sebebi şu, yüzde 100 sigortalılık oranı, zaten kanunda da yazdığı gibi hedefimiz. Dolayısıyla yüzde 99 olsa da memnun olmayacaktık, yüzde 98 olsa da memnun olmayacaktık. Yüzde 58 bizim için yeterli bir seviye değil. Amacımız yüzde 100. Yüzde 100 olana kadar memnun olamayacağız, çalışacağız" ifadelerini kullandı. Demirkan, DASK'ın sel, dolu ve yangın gibi her yıl yaşanan diğer doğal afetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini öngören Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) Kanunu'nun önemine dikkati çekti.
Yapay zekâ süreçlere entegre ediliyor
Kurumun gelecek dönem hedeflerinden de bahseden Demirkan, "Önümüzdeki 5 yılın projeksiyonunu hazırladık. 'Daha iyi nereye getirebiliriz?' diye üzerinde çalışıyoruz. Günün koşulları doğrultusunda yapay zekâyı hem üretim süreçlerine hem hasar süreçlerine nasıl entegre ederiz, bunun çabası içerisindeyiz. Birkaç pilot proje devam ediyor. Sigortalılara olası deprem durumunda daha hızlı, efektif ve doğru hasar ödeyebilmek için süreçlerini yapay zekâ destekli yürütüyoruz” diye konuştu.
“Poliçeler sürekli şekilde yenilenmeli”
DASK Genel Sekreteri Demirkan, "Şu andaki kapasitemiz olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyededir. Sigortalılarımız bu konuda müsterih olsun. Aynı zamanda sigorta poliçelerinde her ay enflasyon oranında artan bir teminat tutarımız var. Yaptırmayanların bir an önce poliçelerini yaptırmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir de yenileme hususu çok önemli. Sigortalılığın tamamında ve DASK'ta da böyle, düzenli ve sürekli yenilediğiniz zaman hasarla karşılaşma riskiniz giderek küçülüyor. Çünkü bir dönem yaptırmayıp, ertesi gün depremle karşılaşan birçok vatandaşımızla biz de maalesef karşı karşıya geldik. Maraş'ta da bu oldu. Dolayısıyla bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım” dedi.