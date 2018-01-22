Koru Sigorta Kooperatifi Ortaklar Platformu kuruldu

22 Ocak 2018

Koru Sigorta Kooperatifi’nin Anonim Şirkete dönüştürülmesi ve 5 bin 600 ortağın yok sayılarak oluşturulan şirket hisselerinin 40 kişi arasında paylaştırılması peşinden birçok tartışmayı da getirdi.

2009 yılında kuruluşundan bu yana Kooperatif ortağı olan kişiler haklarını korumak için “Koru Sigorta Kooperatifi Ortaklar Platformu” adı altında bir platform kurdu. Üye sayısı hızla artan platformun üyeleri hak ve iptal davası açıyor.

Konuyla ilgili Koru Sigorta Kooperatifi Ortakları Platformu adına Rusen Sökeli ve Necdet Atakul tarafından yapılan basın açıklamasında, “2009 yılında kurulan ve sigortalı/ortak sayısı 300.000 e ulaşan ve bu ortaklarına sigortacılık hizmeti veren Türkiye’nin ilk kooperatif sigorta kuruluşu ve innovatif projesi olan Koru Sigorta Kooperatifi’nin ortakları, kooperatifteki birtakım olumsuz gelişmeler sonucunda uğradıkları mağduriyeti önlemek ve kooperatifi geri kazanabilmek amacı ile mücadele edebilecekleri “Koru Sigorta Kooperatifi Ortaklar Platformu” adı altında bir platform kurarak hem devlet hem de kamu oyu nezdinde çalışmalarına hızla devam etmektedir. Şu anda sayıları 100’e yaklaşan ortakla çalışmalarına başlayan platforma katılan ortak sayısı her geçen gün hızla büyümekte ve sayının binlere ulaşacağı sanılmaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Kooperatifteki sermaye ve paylarının kooperatif Yönetim Kurulu tarafından gayri yasal şekilde yok edildiği ve kooperatif ortaklığından istemleri dışında haksız ve usulsüz şekilde çıkarıldıkları, kooperatifin gayri yasal genel kurullarla usulsüz ve yasalara uygun olmayan şekilde “tür değişikliği” yaparak Anonim Şirkete dönüştürüldüğü ve 20 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul hazirun listesinde mevcut 5.600 ortağın hakları yok sayılarak paylarının gasp edildiği, kooperatifin sahip olduğu finansal değerlerin yok edildiği , Yönetim Kurulunun 5.600 ortağı yok sayarak dönüşüm yapılan Anonim Şirketin hisselerinin bilinmeyen ve açıklanmayan bir şekilde sadece 40 kişi arasında paylaştırıldığı ve şu anda TC Mahkemelerinde mağdur kooperatif ortakları tarafından bütün bu yapılanların iptali ve kooperatifteki hak ve paylarının ortaklara geri verilmesi için onlarca hak ve iptal davası açıldığı ve devam ettiği belirtilmiştir.

Bütün bunlara rağmen yargısal süreç devam ederken Koru Sigorta Kooperatifine Anonim Şirkete dönüşüm izni verilmiş ve tür değişikliği yolu ile dönüşülen Anonim Şirketin sermayesi sigorta şirketleri için yasayla ilgili bakanlık tarafından belirlenen zorunlu sermaye miktarından çok düşük olarak sadece 66.000 TL gibi sembolik bir tutar olarak belirlenmiş olup şirket bu şekilde Ticaret sicilinde tescil edilmiştir. Şirketin bu sermaye ile milyonlarca TL teminat verip binlerce poliçe sattığının ve bu poliçelerden olacak hasarları kimin nasıl ödeyeceğinin ve mağdur olacak sigortalıların zararlarını şirket ortaklarına rücu edebilecekleri gibi ciddi bir durum ortaya çıktığından Koru Sigorta kooperatifinin magdur ortakları olarak yetkili devlet otoritelerini göreve çağırdıklarını beyan etmektedirler.”