KPMG: Sigorta, ortalamanın üzerinde büyüyecek

22 Ocak 2020

Selçuk ALTUN

Sigorta sektöründe 2019’un değerlendirildiği 2020’ye dair öngörülerin paylaşıldığı KPMG Türkiye ‘Sektörel Bakış 2020 – Sigorta Raporu’na göre, öncü veriler, nüfus ve ekonomideki büyüme dinamikleriyle yüksek potansiyele sahip sektör 2020’de ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacak. Tamamlayıcı sağlık sigortası, katılım sigortacılığı gibi alanlardaki fırsatlar ve dijitalleşme sektöre verimlilik getirecek.

2019 yılını beklentilerin ötesinde bir büyüme ile geçiren sigorta sektörü için 2020’den de iyi işaretler geliyor. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG’nin Türk sigorta sektörüne ilişkin yaptığı araştırmada sektörün bu yıl ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleştireceği kaydediliyor.

KPMG Türkiye’nin hazırladığı ‘Sektörel Bakış 2020’ serisinin sigorta sektörünü ele alan “Sigorta Raporu” yayımlandı. Sigorta sektöründe 2019’un değerlendirildiği, 2020’ye ilişkin beklentilerin sıralandığı rapora göre; 62 şirketin faaliyet gösterdiği sektör, 2019’un ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük büyümeyle yaklaşık 54 milyar TL’lik prim üretti ve 2018 yılını yakaladı. Öncü veriler, nüfus ve ekonomideki büyüme dinamikleri yüksek potansiyele sahip sektörün 2020’de ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacağını gösteriyor.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, “Sektörün güçlü yanları olarak devletin; bireysel emeklilik sistemi, tarım ve doğal afet sigortaları gibi stratejik alanlardaki desteği öne çıkıyor. Çalışan genç nüfus oranının yüksekliği de avantaj. Dijitalleşmenin sağlayacağı verimlilik artışları fırsat olarak değerlendirebiliriz. Ancak otomotiv ve inşaat olmak üzere ana sektörlerdeki talep daralması ve jeopolitik riskler sektörü tehdit ediyor.

Öte yandan 2019 yılının son çeyreği ile yeniden canlanmaya başlayan ekonomik aktivitenin, prim hacim ve gelirlerini destekleyeceği işaretleri var. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerin yaygınlaşmanın yanı sıra alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerde de hareketlenme başlayacak. Siber sigortalar her geçen gün önemini artırıyor. Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat sigortası gelişimini sürdürecek. Bakım sigortası ürünleri tarafında gelişmeler bekleniyor” dedi.