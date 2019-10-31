Küresel iflaslar 2019 ve 2020’de yüzde 8 artacak

31 Ekim 2019

Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes, küresel ekonomik öngörülerini paylaştı. Öngörülere göre 2019 - 2020’de siyasetçilerin ve merkez bankalarının küresel durgunluğu önleyeceği belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte de yaşanacak yatay büyümeler 2015-16 yıllarındaki ekonomik karışıklığı hatırlatacak. Küresel İflas Endeksi’nde hem 2019 hem 2020’de yüzde 8 oranında Asya özelinde ise 2019’da yüzde 15, 2020’de yüzde 16’lık bir artış bekleniyor.

Yaz aylarında yaşanan ABD-Çin rekabeti, Brexit belirsizliği, İtalya’da yeni hükümetin başa geçmesi gibi gelişmeler siyasi riskleri artırırken, yılın ilk yarısında ticaret, imalat gibi sektörlerde ve birçok ekonomide durgunluğa sebep olabilir. 2020’de küresel mal ve hizmet ticareti 2009’dan bu yana en düşük rakam olan yüzde 1,7 oranında büyüyecek. Hizmet ve inşaat gibi yerel sektörler 2020’nin ikinci yarısında parasal koşulların hafifletilmesine ve imalat sektörünün ekonomik olarak toparlanmasına yardımcı olacak.

İlliberal döngüye giren dünyada 2020’de daha değişken piyasalar ve kararsız sermaye akımları bekleniyor. ABD – Çin ticaretinde ABD faydacılığının, ekonomi yavaşlarken gerilimi artırması beklenirken, gelişmekte olan piyasalardaki neo – otoriter liderler ise maliye ve para politikalarını seçimleri kazanmak üzere kurgulayacak. Önümüzdeki süreçte bu politikaların getirisinin düşük olması bekleniyor.

2020 yılında gelişebilecek negatif olasılıklar arasında ABD’de zombi kuruluşların temerrüde düşmesi, ABD-Çin arasında ticaret ve para savaşının alevlenmesi durgunluğu tetikleyebilir. Önümüzdeki dönemde artan volatilite ile birlikte küresel pazarların yönünü belirlemek daha da zor olacak. Şiddetli ekonomik gerilemeler hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü bir harekete yol açacak. Hala devam eden belirsizlik dolayısıyla yeterli güven ortamı gelişmediğinden bu durum altın fiyatlarının daha yüksek seviyelere çıkmasına neden olacak. ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışmasından kaynaklanan yüksek volatilite, doların güçlü kalmasını sağlayacak. 2019'un sonunda EUR / USD için kurun 1.10 ve 2020'nin sonunda 1.12 olması bekleniyor.

2020 ekonomik gelişmelerini Türkiye açısından değerlendiren Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner: “2019, küresel belirsizliklerin olumsuz etkilerinin yaşandığı, piyasalarda volatiletinin yüksek olduğu bir sene olarak geçti. Yavaş büyümenin uzun süreceği bir döneme giriyoruz. Küresel mal ve hizmet ticareti sadece %1,7’lik büyümeyle 2009 yılından beri görülen en düşük hıza gerileyecek. Bu nedenle Türkiye’de ihracatın büyümeye katkısı daha az olabilir. Bu yıl Türkiye’de birçok sektör talep daralması kaynaklı ciro küçülmesi yaşadı. 2020 yılına yönelik şirketlerin ciro artış beklentilerinde ihtiyatlı bir bakış açısı söz konusu. Bunun yanısıra Bankacılık sektörünün yeni kredi verebilmesi için ödenmeyen krediler ile ilgili sorunun 2020 yılı içinde çözülmesi şart” yorumunda bulundu.