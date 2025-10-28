Küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 4 düştü
Müşterilerinin sektörlerine özel riskleri etkili bir şekilde yönetmeleri için yaratıcı çözümler sunan Marsh’ın yayınladığı ‘Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre küresel ticari sigorta fiyatları 2025’in 3. çeyreğinde %4 düşüş göstererek, 7 yıl süren artış trendinin ardından ilk kez üst üste 5 çeyrek boyunca geriledi.
Sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh, ‘Küresel Sigorta Piyasası Endeksi’nin 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 4 düşüş gösterdi. Sigorta sektöründe artan rekabet, daha avantajlı reasürans fiyatları ve artan kapasite düşüşün başlıca nedeni olarak öne çıkıyor. 2025’in üçüncü çeyreğinde, tüm bölgelerde sigorta fiyatlarında yıllık bazda düşüş yaşandı.
En belirgin gerilemeler yüzde 11 ile Pasifik, yüzde 6 ile Latin Amerika ve Karayipler (LAC) ile Birleşik Krallık bölgelerinde görüldü. Asya ile Hindistan, Orta Doğu ve Afrika (IMEA) bölgelerinde fiyatlar yüzde 5, Avrupa’da yüzde 4 ve Kanada’da yüzde 3 oranında azaldı. 2025’in ikinci çeyreğinde sabit kalan ABD bileşik fiyatları ise bu çeyrekte yüzde 1 düşüş kaydetti.
Gerilemede 5. dönem
Sabit kıymet, siber, finansal ve mesleki sorumluluk sigortalarında da tüm bölgelerde fiyat gerilemesi yaşandı. Böylece üçüncü çeyrek, 2021’in ilk çeyreğinde başlayan ılımlı fiyat seyrinin devamı niteliğinde, gerilemenin arka arkaya yaşandığı beşinci dönem oldu.
Rapor sonuçlarını değerlendiren Marsh Türkiye CEO’su Yeşim Aksüt, “ABD’deki sorumluluk piyasası dışında, müşteriler yalnızca daha düşük fiyatlardan değil, aynı zamanda daha geniş kapsam ve daha avantajlı poliçe koşullarından da yararlanıyor. Kapasitenin erişilebilir olmaya devam ettiği sigorta piyasasında bu fiyat eğiliminin sürdüğü görülüyor. Beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı sürece, bu trendin devam etmesi ve müşterilerin rekabetçi piyasa koşullarının sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanması bekleniyor” dedi.
Sorumluluk sigortasında artış sürdü
Raporda öne çıkan bazı önemli bulgulardan biri de sorumluluk sigortası fiyatlarının yüzde 3 artış göstermesi oldu. Bu oran, ikinci çeyrekteki yüzde 4’lük artışa kıyasla daha sınırlı bir yükselişe işaret ediyor. Artışın temel nedeni, ABD’de hasar sıklığı ve tutarlarında yaşanan artışla birlikte fiyatların yüzde 8 oranında yükselmesi oldu. Özellikle jüri kararlarıyla sonuçlanan yüksek tazminat ödemeleri (nükleer kararlar) bu eğilimi destekledi.
En keskin düşüşler Pasifik’te görüldü
Sabit kıymet sigortası fiyatları yüzde 8 azaldı. İkinci çeyrekteki yüzde 7’lik düşüşün ardından gerileme bu dönemde de sürdü. En büyük düşüşler yüzde 14 ile Pasifik ile yüzde 9 ile ABD ve Latin Amerika & Karayipler (LAC) bölgelerinde kaydedildi. Diğer bölgelerde ise fiyatlar yüzde 3 ila yüzde 7 arasında geriledi. Finansal ve mesleki sorumluluk sigortalarında fiyatlar yüzde 5 düştü. Bu oran, ikinci çeyrekteki yüzde 4’lük düşüşe göre daha belirgin bir gerilemeyi yansıtıyor. Fiyatlar tüm bölgelerde düşerken, en keskin azalış yüzde 10 ile Pasifik’te görüldü. ABD’de ise düşüş oranı yüzde 2’de kaldı.
Siber sigorta fiyatları ise yüzde 6 geriledi. Tüm bölgelerde düşüş eğilimi sürerken, yüzde 12 ile Avrupa, yüzde 11 ile Latin Amerika & Karayipler (LAC) ve Birleşik Krallık ve yüzde 10 ile Pasifik bölgelerinde çift haneli oranlarda gerileme yaşandı.