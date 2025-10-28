Küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 4 düştü

Sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh, ‘Kü­resel Sigorta Piyasa­sı Endeksi’nin 2025 yılı ikin­ci çeyrek sonuçlarını açık­ladı. Verilere göre, küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 4 düşüş gösterdi. Sigorta sek­töründe artan rekabet, daha avantajlı reasürans fiyatla­rı ve artan kapasite düşüşün başlıca nedeni olarak öne çı­kıyor. 2025’in üçüncü çeyre­ğinde, tüm bölgelerde sigorta fiyatlarında yıllık bazda düşüş yaşandı.

En belirgin gerileme­ler yüzde 11 ile Pasifik, yüzde 6 ile Latin Amerika ve Karayip­ler (LAC) ile Birleşik Krallık bölgelerinde görüldü. Asya ile Hindistan, Orta Doğu ve Afri­ka (IMEA) bölgelerinde fiyat­lar yüzde 5, Avrupa’da yüzde 4 ve Kanada’da yüzde 3 oranın­da azaldı. 2025’in ikinci çey­reğinde sabit kalan ABD bi­leşik fiyatları ise bu çeyrekte yüzde 1 düşüş kaydetti.

Gerilemede 5. dönem

Sabit kıymet, siber, finansal ve mesleki sorumluluk sigor­talarında da tüm bölgelerde fi­yat gerilemesi yaşandı. Böyle­ce üçüncü çeyrek, 2021’in ilk çeyreğinde başlayan ılımlı fi­yat seyrinin devamı niteliğin­de, gerilemenin arka arkaya yaşandığı beşinci dönem oldu.

Rapor sonuçlarını değer­lendiren Marsh Türkiye CE­O’su Yeşim Aksüt, “ABD’deki sorumluluk piyasası dışında, müşteriler yalnızca daha dü­şük fiyatlardan değil, aynı za­manda daha geniş kapsam ve daha avantajlı poliçe koşulla­rından da yararlanıyor. Kapa­sitenin erişilebilir olmaya de­vam ettiği sigorta piyasasın­da bu fiyat eğiliminin sürdüğü görülüyor. Beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı sürece, bu trendin devam etmesi ve müşterilerin rekabetçi piyasa koşullarının sunduğu fırsat­lardan en iyi şekilde faydalan­ması bekleniyor” dedi.

Sorumluluk sigortasında artış sürdü

Raporda öne çıkan bazı önemli bulgulardan biri de so­rumluluk sigortası fiyatları­nın yüzde 3 artış göstermesi oldu. Bu oran, ikinci çeyrek­teki yüzde 4’lük artışa kıyasla daha sınırlı bir yükselişe işa­ret ediyor. Artışın temel ne­deni, ABD’de hasar sıklığı ve tutarlarında yaşanan artışla birlikte fiyatların yüzde 8 ora­nında yükselmesi oldu. Özel­likle jüri kararlarıyla sonuç­lanan yüksek tazminat öde­meleri (nükleer kararlar) bu eğilimi destekledi.

En keskin düşüşler Pasifik’te görüldü

Sabit kıymet sigortası fiyatları yüzde 8 azaldı. İkinci çeyrekteki yüzde 7’lik düşüşün ardından gerileme bu dönemde de sürdü. En büyük düşüşler yüzde 14 ile Pasifik ile yüzde 9 ile ABD ve Latin Amerika & Karayipler (LAC) bölgelerinde kaydedildi. Diğer bölgelerde ise fiyatlar yüzde 3 ila yüzde 7 arasında geriledi. Finansal ve mesleki sorumluluk sigortalarında fiyatlar yüzde 5 düştü. Bu oran, ikinci çeyrekteki yüzde 4’lük düşüşe göre daha belirgin bir gerilemeyi yansıtıyor. Fiyatlar tüm bölgelerde düşerken, en keskin azalış yüzde 10 ile Pasifik’te görüldü. ABD’de ise düşüş oranı yüzde 2’de kaldı.

Siber sigorta fiyatları ise yüzde 6 geriledi. Tüm bölgelerde düşüş eğilimi sürerken, yüzde 12 ile Avrupa, yüzde 11 ile Latin Amerika & Karayipler (LAC) ve Birleşik Krallık ve yüzde 10 ile Pasifik bölgelerinde çift haneli oranlarda gerileme yaşandı.