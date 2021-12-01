Mapfre, yol haritasını çizdi: Kârlı ve sürdürülebilir büyüyeceğiz

Selçuk ALTUN

Mapfre Global’in isteği doğrultusunda önümüzdeki 3 yıla ilişkin stratejik plan çalışmalarını hazırlayan Mapfre Sigorta, sürdürülebilir ve kârlı büyümeye odaklanacak.

DÜNYA’ya konuşan Mapfre Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Yıldırım Türe, “2022 - 2023 - 2024 stratejik planlarımızı yaptık. Sektörümüz açısından zor bir işe soyunduk. Bu 3 yıllık zaman zarfında büyümeyi kârlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Öte yandan, global stratejilerimizin içinde olmazsa olmazlardan bir tanesi sürdürülebilirlik. Dolayısıyla belli bir zaman zarfında elde edilen, sürdürülebilir olmayan herhangi bir girişimi, başarıyı çok da değerli bulmuyoruz. Dolayısıyla biz önümüzdeki üç yıl içerisinde büyüyen, kârlı olan ve bu durumu sürdürülebilir kılan bir sigorta şirketi olacağız” dedi.

Bu hedefe ulaşmak için izleyecekleri strateji hakkında bilgi veren Türe, şöyle devam etti:

“Müşteri sayısının artmasını önemsiyoruz. Amacımız, aynı müşteriyle daha fazla prim üretimi değil, daha yaygın bir müşteri portföyü ile prim üretimini sağlamak stratejilerden biri. 2021’de yüzde 15 mertebesinde arttırdığımız müşteri sayısını bir milyonun üzerine çıkardık. Bu artış hızını önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz.”

Sağlık branşına ciddi yatırımlar yaptıkları bilgisini veren Yıldırım Türe, “Bu branşta önemli bir oyuncuyuz. TSS poliçelerini ilk çıkaran şirketiz. Şu anda da Türkiye’de büyüklük olarak dördüncü konumdayız. 2022’de radarımızda olan önemli branşlardan bir tanesi yine sağlık olacak. Saha organizasyonumuzda daha yaygın olacağız. Sağlık potansiyelini değerlendirmediğimiz acente ve broker arkadaşlarla daha yakın çalışacağız. Bu branşı daha büyük hale getireceğiz” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan bu yılın, özellikle ikinci yarısında trafik sigortasında önemli bir gelişme sağladıklarını aktaran Türe, “2021’de hedeflerini tutturmuş, büyüyen, daha çok sahada olan bir Mapfre algısı oluşturduk. Bunu 2022’de arttırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2022 yılı büyümelerinin enfl asyonun üzerinde gerçekleşeceğini belirten Türe, “Bugünden geleceğe baktığımızda, ekonomik şartların ve sigorta dünyasındaki dinamiklerin bir değişikliğe uğramadığı senaryoda, bu oranının yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşmesini planlıyoruz diyebilirim” açıklamasında bulundu.

“Pazar payımızı artırıyoruz”

Mapfre Sigorta’nın 2021 yılında sigorta sektörü ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Yıldırım Türe, şirketin 2021 performansını şu şekilde anlattı:

“Mapfre Sigorta, yılın ilk 9 aylık sürecinde prim üretiminde 8. sıradaki yerini korudu. Ocak ayında pazar payı 3.33 iken eylül sonu itibarıyla bu oranı 3.73’e çıkardı. Aynı dönemde yangın branşında yüzde 32, mühendislik branşında yüzde 38, nakliyatta yüz de 59, tamamlayıcı sağlık branşında yüzde 57 büyüme gösterdi. Mühendislik branşında yüzde 38 ile sektör birinci oldu. Nakliyat alanında yüzde 59, yangında ise yüzde 32 büyümeyle yine sektörün üzerinde büyüdü. Sağlık alanında 4. sırada yer alıyoruz. Sağlık branşında toplam sigortalı adedini geçen sene aynı aya kıyasla yüzde 11, tamamlayıcı sağlık branşında (TSS) ise müşteri sayısını eylül ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artırdı. Çalışan sayımız ise bugün itibariyle 648 oldu.”