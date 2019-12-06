Maphre Sigorta’da yeni Genel Müdür Stefan Jensen oldu

06 Aralık 2019

Türkiye sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan MAPFRE Sigorta’da önemli bir atama gerçekleşti. Eylül 2018 tarihinden bu yana şirkette COO (Chief Operating Officer) görevini yürüten Stefan Jensen, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere MAPFRE Sigorta’nın yeni Genel Müdürü olarak atandı.

2016 Temmuz ayından bu yana şirkette Genel Müdürlük görevini yürüten Alfredo Muñoz ise MAPFRE S.A. (İspanya) Kurumsal Gayrimenkuller Birimi’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2001 yılından bu yana MAPFRE Grup bünyesinde farklı pozisyonlarda görev alan Jensen, COO görevinden önce ise MAPFRE Grubu Kuzey Amerika Bölgesi İş ve Müşteriler Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İngiltere’deki Sheffield Hallam Üniversitesinde Uluslararası İşletme Fakültesi’nden mezun olan Jensen, MAPFRE Grubu’nda Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, Bireysel Oto Sigortaları Başkan Yardımcılığı, MAPFRE Florida Başkan Yardımcılığı, Atlantik Bölgesi Başkan Yardımcılığı ve

Bölge Direktörlüğü gibi birçok farklı pozisyonda da görev aldı.