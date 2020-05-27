Öngörü sahibi ve hazırlıklı olanlar ayakta kalacak

27 Mayıs 2020

Selçuk ALTUN

Koronavirüs salgını, hemen her sektör için kaotik sorunlar yarattı. Dünya genelinde, önümüzdeki yıllarda bu tip problemlerin daha fazla görülebileceğini söyleyen kişilerin sayısı giderek artıyor.

Bu fikri savunan kişilerden birisi de Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan. COVID-19 sonrasında “yeni normal”e ilişkin öngörülerini DÜNYA’ya anlatan Şencan, salgının bilinmezlik ve öngörülemez haliyle her sektörü test ettiğini ve etkin planlamanın önemini bir kez daha hatırlattığını vurguladı. Şencan, “Bir sonraki aşamada olabilecekleri tasarlayarak, ani gelişmeler karşısında vereceği tepkileri aktif kontrol edebilen, çözüm odaklı takım ağlarını hızla oluşturabilen ve ekiplerinin yaşamlarında pozitif etki yaratabilen kuruluşlar ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlayacaktır” dedi.

İş sürekliliğinin sağlanabilmesi için tüm sektörlerin ani ve beklenmedik senaryolar karşısında hazırlık yapmaları gerektiğinin altını çizen Şencan, şu şekilde konuştu; “Salgın sonrasında alınan izolasyon tedbirleri özellikle çok sayıda beyaz yakalının aynı anda işyerlerine uzaktan erişimle çalışmasının test edilmesine vesile oldu. Sonuç itibarıyla teknolojik altyapının ve uygulamaların bu yeni iş modeli için yeterli olduğu, ayrıca işgücünün yeni ortama hızla uyum sağlayabildiği görüldü. Öte yandan, koronavirüs salgını sonrasında iş seyahatlerinin azalması, büyük çaplı etkinlikler ve organizasyonların dijital platformlara taşınması, pek çok sektörün tedarik ve dağıtım kanalı stratejilerinin dijital iş modelleri ile yeniden şekillenmesi gibi diğer farklılıklar da iş hayatına girdi.”

Yeni dönem için yatırım şart

Son iki aydır yaşanan dönemin şirketlerin satış ve tedarik ağlarıyla birlikte, yeni düzene adapte olmak için yatırımlar yapılması gerekliliğini gözler önüne serdiğini belirten Şencan, “Bu yatırımlarda en büyük payı ise, teknik altyapı ve siber güvenlik oluşturuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de en önemli çalışma sürdürülebilir ve güvenli teknik altyapının kurulması olacaktır” diye konuştu.

Yeni dünya düzeni ile birlikte yeni bir anlayış ve iş yapış şeklinin de gündeme geleceğini ifade eden Şencan, “Çalışan verimliliği, motivasyonu ve katma değerini izlemek ve yönetmek, ev-iş dengesinin kurulmasını ve evde çalışma ortamlarının yaratılmasını sağlamak bu yeni çalışma modeli için atılacak ilk adımlar olacaktır” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sigorta olarak bu konuda ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Şencan, şunları söyledi; “Verimliliği artırmak için geliştirdiğimiz mobil uygulamalar, web sitemiz, acentelerimize sunduğumuz dijital platformlarımız ve bazı hasar süreçlerimizde geçerli olan uzaktan ekspertiz işlemlerimizle uzun zamandır bu alanda hazırlık yapıyoruz.”