Otomotivdeki canlılık sigortadaki kayıpları da telafi edecek

29 Temmuz 2020

SELÇUK ALTUN

Oto sigortalarında büyüme, otomotiv sektöründeki hareketliliğe paralel gelişiyor. Ocak ve şubat aylarındaki yeni araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artarak, 2020’nin otomotiv sektöründe canlanma yılı olacağını düşündürmüştü. Bu olumlu gelişim sigorta şirketlerine de yansımış ve üretimde iki ayda yüzde 17 büyüme kaydedilmişti. Koronavirüs salgını bu hareketliliği önemli ölçüde yavaşlattı. Türkiye de dahil Avrupa’nın genelinde mart ve mayıs arasında otomobil üretimi ile yeni veya ikinci el araç satışları neredeyse tamamen durdu. Bu dönemde sigorta şirketleri poliçe adedinde yüzde 6 azalma kaydettiler.

Oto sigortalarındaki gelişmeleri değerlendiren Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, son 2 aydır Türk otomotiv sektöründe ciddi bir canlanma yaşandığını belirterek, “Düşük kredi faizleri ve ertelenmiş talebin gerçekleşmesine bağlı olarak yılın ikinci yarısı için beklentiler olumlu yönde. Henüz temmuz rakamları belli değil, ancak haziranda normale dönüş ile birlikte 70 bin yeni binek ve hafif ticari araç satıldı. Pandemi döneminde trafik sigortası olmayan araç sayısında hafif bir artış gözlemlenmişti. Ancak, otomotivdeki canlanmanın da desteğiyle bu alanda da kısa sürede normale dönüleceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye’deki 23,5 milyon motorlu aracın sadece 6 milyonunda kasko olduğuna dikkat çeken Burlisson, “Trafikteki 4 araçtan sadece birinin kaskosu var. Türkiye’de sigorta bilincinin henüz yeterince gelişmediğini gösteren bu oran, pazarda hâlâ yüksek bir potansiyel olduğuna da işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin kasko ve trafik sigortalarına etkisini de değerlendiren Burlisson, şunları söyledi; “Şüphesiz tüm sigorta şirketlerinin dijitalleşme planlarında ilk sırada oto sigortaları yer alıyor. İnternetten satış müşterilerin en iyi fiyatı araştırmasına olanak veriyor. Diğer yandan, gözlemlediğim kadarıyla, tüketicilerin sigortayı online satın alma iştahı yüksek değil. Sigorta poliçesi alırken bir acente ile temasta olmak belirleyici faktör olmayı sürdürüyor. Buna karşılık dijitalleşme kaskonun daha çok hasar yönetimi ve müşteri ilişkileri sahalarına destek verecek.”

Groupama Sigorta’da hasar dosyalarını daha iyi ve daha hızlı yönetebilmek için uzaktan ekspertiz, hasar sürecinde robotik süreç otomasyonu gibi çeşitli projeler başlattıklarını aktaran Burlisson, “Dijital dönüşümümüzde elbette yapay zekâ da yer alıyor. Oto sigortalarında suistimal önleme konusunda çeşitli yapay zeka uygulamalarımız var. Müşterilerimize çağrı merkezimizde 7/24 yanıt verecek chatbot ve her sigortalının profiline uygun segmentasyona dayalı tarife uygulamalarını çok yakında başlatıyoruz. Acentelerimizin doğrudan teması ile desteklenen oto sigortası müşterilerimizle, bu teması tamamlamaya yönelik dijital uygulamalar sayesinde tam anlamıyla kişiselleştirilmiş bir ilişki kurmak mümkün” açıklamasında bulundu.

Sektörün bundan sonra yeni ekosistemler çerçevesinde geleceğin sigortası üzerinde çalışması gerektiğinin altını çizen Burlisson, “Mevcut sigortalar da gelişiyor, örneğin kaskoda kısa vadeli veya araç kullanım mesafesine endeksli poliçeler, hatta sürücüsüz arabalara yönelik teminatlar karşımıza çıkmaya başladı. Belki yakın gelecekte sigortalının sadece aracını değil, her türlü araçla (araba, elektrikli scooter, uçak, vb.) seyahatinin tamamını sigortalayacağız” diye konuştu.

“Pandemi döneminde özel hizmet ve kampanyalar geliştirdik”



Groupama’nın kasko pazarında 7. sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Genel Müdür Philippe-Henri Burlisson, 5 farklı kasko ürününün yanı sıra asistans hizmetleriyle müşterilerinin yanında olduklarını söyledi.



Burlisson, pandemi döneminde müşterilerine özel hizmet ve kampanyalar geliştirdiklerini belirterek bunları şu şekilde anlattı; “Salgının başından itibaren müşterilerimize onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmak önceliğimiz oldu. İş ortaklarımızla birlikte derhal araç dezenfeksiyonu, aracın tamir servisine götürülmesi için vale hizmeti veya araç camının sigortalının adresinde tamiri gibi uygulamaları hızla hayata geçirdik. Bu dönemde yeni Asistans Ekstra Plus paketini geliştirdik. Bu paketi tercih eden müşterilerimizin araçları istedikleri tamir servisine çekiliyor, anlaşmalı tamir servisi tercih eden sigortalılarımız 30 gün boyunca bir üst segment ikâme araçtan yararlanıyor, ayrıca sınırsız mini onarım hizmeti de bu pakete dahil.



Koronavirüs salgınının neden olduğu zorluklar kişilerin poliçelerini yenilememesine veya sigorta yaptırmamasına neden oldu. Bizim sigortacı olarak rolümüz müşterilerimize bilgi vermek ve poliçelerini devam ettirmeleri için prim ödemelerini erteleme gibi kolaylıklarla olanaklar ölçüsünde destek vererek onların yanında olmak. Nihayetinde sigorta teminatı alarak kendilerini korudukları riskler ortadan kalkmış değil. Üstelik kasko sadece kazaya karşı değil, hırsızlık ve geçtiğimiz haftalarda ülkemizde sıkça yaşanmış olan sel gibi risklere karşı da teminat sağlıyor.”