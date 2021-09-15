Özgür Koç: Katılım sigortacılığının payı 5 yıl içerisinde 2 katına çıkacak

Selçuk ALTUN

Katılım sigortacılığının hızlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç, yeni oyuncularla birlikte katılımın toplam sigorta sektörü içerisinden almış olduğu payın orta vadede iki katına çıkacağını söyledi.

Katılım sigortacılığı, “İslami finans enstrümanlarından birisi olarak İslam’ın temel prensiplerine uygun, tarafların risk paylaşımını dikkate alan; yardımlaşma, iş birliği ve dayanışma temelli bir sigorta sistemi” olarak tarif ediliyor.

Dünya da ilk örneklerine 1979 yılında Sudan’da rastlanan katılım sigorta sistemi, Türkiye’de ise ilk defa 2009 yılında Kuveyt Türk’ün iştiraki Neova Katılım Sigorta’nın kurulmasıyla uygulanmaya başlandı. Katılım bankalarının, özellikle de son yıllarda kamu katılım bankalarının finans sektörüne girmesi, katılım sigortacılığı sektörünü daha çok hareketlendirdi. Kamu otoritesinin teşvikleri ve sektörün hukuki zemininin oluşturulması ile sektör çok hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı.

Şu anda katılım sigortacılığının toplam sigorta sektöründen yüzde 6 oranında pay aldığını hatırlatan Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç, “Hali hazırda iki tane tam katılım, 4’er tane de pencere usulü (normal sigorta şirketi içinde katılım esaslı ürünler satılması) çalışan hayat ve hayat dışı katılım sigorta şirketleri var. Pencere usulüyle katılım sigortası satan şirketlerin bu alandaki faaliyet süresi 31 Aralık 2021’de sona erecek. Pencere usulü çalışanlara, ya bu pencereyi şirkete çevirme ya da bu pencereyi kapatma seçeneği veriliyor” dedi.

“Yeni oyuncular gelecek”

Türkiye Sigorta’nın şirket kurarak pencereyi bu şekilde dönüştüreceğini açıkladığını hatırlatan Koç, “Bu düzenleme nedeniyle, önümüzdeki yıl en az 1-2 şirketi daha katılım sektöründe şirket kurmuş ya da bir şirket satın alarak katılıma çevirmiş görebiliriz. Dolayısıyla katılım sigortacılığına yeni oyuncular geleceğini öngörüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Sektörde ne kadar çok oyuncu olursa, sektörün gelişimi de o kadar hızlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Genel olarak katılım sigortacılığının toplam sigortacılığından aldığı payın yüzde 6 civarında olduğunu kaydeden Koç, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu payın yeni kuruluşlarla birlikte yüzde 10-12 seviyelerine çıkacağını öngördü.

Neova Katılım Sigorta, kasko ile büyüyecek

Online basın toplantısı düzenleyerek hayat dışı katılım sigortacılığı alanındaki 5 yıllık stratejisini açıklayan Neova Katılım Sigorta, önceliklerinin en başına kaskoda büyümeyi koydu. Kasko ürününü piyasadan farklılaştıracak yeni özellikler ekleyecek olan şirket, marka kasko çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan, stratejik hedeflerine ulaşmak için mevcut ürünlerinin yanı sıra yeni ürünler de hayata geçirmeyi planlayan şirket, sağlık alanında iddialı ürünler hazırlıyor. Şirketin büyümeyi arzu ettiği bir diğer müşteri segmenti ise KOBİ’ler. Bu nedenle KOBİ’lerin ihtiyacına yönelik çözümler hazırlanıyor.

“Kuveyt Türk Finans Grubu olarak katılım sigorta sektörünü önemsiyor, bankacılık sektöründeki hızlı büyüme trendimizi, katılım sigorta sektöründe de göstermek istiyoruz” diyen Neova Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç, tüm bu alanlarda yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Acentelerle büyüyeceklerinin altını çizen Kolaç, “Bizim en önemli iş ortaklarımız acentelerimiz. Acentelerimiz ile birlikte bizimle aynı ekosistem içerisinde yer alan servislerimiz, tedarikçilerimiz ve asistans hizmetlerimize kadar tüm iş ortaklarımız da bizimle birlikte büyüyecek, gelişecek” ifadelerini kullandı.

Kolaç, şöyle devam etti: “Neova Katılım Sigorta’nın %100 Kuveyt Türk iştiraki olması ile birlikte ilk iş olarak Neova için 5 yıllık stratejimizi oluşturduk. Strateji çalışması ile birlikte sektörde ilk 10’da kalıcı olacak, Neova’yı üst sıralara taşıyacak yatırımlar yapacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz. 2021 yılı ortasında ciddi bir sermaye artışı yaparak 84,8 milyon olan ödenmiş sermayemizi 500 milyon TL’ye çıkardık.”