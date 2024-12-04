Özkaynakları artırmamız için bizim kâr etmemiz gerekiyor

Recep ERÇİN

Anadolu Sigorta 2025 yılında 100. yaşını kut­layacak. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısın­da gelecek yıl hedefleri ve bek­lentilerini anlatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Meh­met Tuğtan, 2025 yılında sek­törde reel prim artışının yüzde 16-20 civarında olmasını bek­lediklerini bildirdi. Faiz, enf­lasyon ve kur tarafındaki be­lirsizlikler yüzünden 2025’in zor geçeceğini ifade eden Tuğ­tan, kârlılıklarını optimize ederek sektörde pay kazanma­yı sürdüreceklerini söyledi.

Faiz seviyeleri iskontoyu etkiliyor

“İyimserim” diyen Anado­lu Sigorta Genel Müdürü Tuğ­tan, 2025’in neden zor bir yıl olacağını ise şöyle anlattı: “Si­gortacılık tarafında konu basit değil. Prim aldım, hasar öde­dim, paradan para kazandım değil. Kârlılık sonuçlarını et­kileyen o kadar çok değişken var ki. Yüzde 35 iskonto ora­nı var. Faiz indirimleri ile düş­mesini bekliyoruz.

Faiz nereye kadar inecek, bilmiyoruz. Yap­tığımız işlerden dolayı faali­yetlerden dolayı işlerin azal­masını beklemiyorum. Eko­nomik durum, dövizin seyri, enflasyon. Çok ciddi dövizli poliçe var. Hiç fiyatı artırma­sanız bile dövizin arttığı oran­da gelirde artış olur ama hasa­ra yansıyacağı için giderlerini­zi artırır. Enflasyon beklenen patikada gitmezse bir yandan tüketici davranışlarını etki­lerken geleceği fiyatlamaya çalışıyorsunuz.”

Sigortaya özel enflasyon muhasebesi şart

Masada iki düzenleme oldu­ğunu ve bu düzenlemelerin de mali tabloları etkileyeceğine dikkat çeken Tuğtan, finansal raporlamadaki yeni düzenle­meden (IFRS) tüm firmaların etkileneceğini bunun yanında enflasyon muhasebesi tara­fında da sigortacılığı rahatla­tacak kararların alınması ge­rektiğini bildirdi. Büyümenin sürdürülebilir olmasının öne­mine dikkat çeken Mehmet Tuğtan, “2025 yılında da 2024 yılına benzer şekilde seçili branşlarda pazar payı kazanı­mını kârlılıkla optimzie etme­ye devam edeceğiz.

Halka açık olduğumuz için 2025 iş plan­larını paylaşamam ama kârlı­lığımızı enflasyonun üzerinde artırmamız gerekiyor. O kârı biz Anadolu Sigorta olarak öz­sermayeye ekliyoruz. Kural­lar çerçevesinde temettü da­ğıtımı vs. başka. Öz sermaye­nin kârlılıkla desteklenmesi, seçtiğimiz branşların mutlak surette faydalı olması gereki­yor, finansal tablolar açısın­dan. En şanlı prim birincili­ği tek başına Anadolu Sigorta için bir şey ifade etmiyor, bi­zim kâr etmemiz gerekiyor” mesajları verdi.

İstanbullu da depreme karşı sigortasız

Kahramanmaraş depremlerinin 106 milyar dolar ekonomik hasara neden olduğunu hatırlatan Tuğtan, “Ne kadarı sigortalı; 6 milyar. Sektör özsermaye yeterliliği sayesinde yüzde 25-30 yükü kaldırabilirdi ama yüzde 95 koruma açığından söz ediyoruz. Olası Marmara depreminde Kahramanmaraş’ın beş katı kadar zarar olur. Bu bölgede de yüzde 85-90 koruma açığı ile karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu.

Trafik canavarları yüzünden vatandaş yüksekten prim ödüyor

Trafik sigortaları tarafındaki bir soru üzerine, “Yüzde 3-4’lük bir kesim yüzde 96’nın primlerini tavana kadar artırıyor” diyen Tuğtan, bunun çözülmesi durumda tabandan fiyatlamanın mümkün olacağını ifade etti. Dinamik fiyatlandırmanın oto branşı ile başladığını anımsatan Tuğtan, sağlık ve kaza, trafik tarafında da 2025’in ilk yarısında devreye alınacağını açıkladı.