Özkaynakları artırmamız için bizim kâr etmemiz gerekiyor
Anadolu Sigorta, zor geçmesi beklenilen 2025’te kârlılıklarını optimize ederek pazar payını artırmayı hedefliyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “Öz sermayenin kârlılıkla desteklenmesi gerekiyor. En şanlı prim birinciliği tek başına Anadolu Sigorta için bir şey ifade etmiyor, bizim kâr etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Recep ERÇİN
Anadolu Sigorta 2025 yılında 100. yaşını kutlayacak. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında gelecek yıl hedefleri ve beklentilerini anlatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, 2025 yılında sektörde reel prim artışının yüzde 16-20 civarında olmasını beklediklerini bildirdi. Faiz, enflasyon ve kur tarafındaki belirsizlikler yüzünden 2025’in zor geçeceğini ifade eden Tuğtan, kârlılıklarını optimize ederek sektörde pay kazanmayı sürdüreceklerini söyledi.
Faiz seviyeleri iskontoyu etkiliyor
“İyimserim” diyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Tuğtan, 2025’in neden zor bir yıl olacağını ise şöyle anlattı: “Sigortacılık tarafında konu basit değil. Prim aldım, hasar ödedim, paradan para kazandım değil. Kârlılık sonuçlarını etkileyen o kadar çok değişken var ki. Yüzde 35 iskonto oranı var. Faiz indirimleri ile düşmesini bekliyoruz.
Faiz nereye kadar inecek, bilmiyoruz. Yaptığımız işlerden dolayı faaliyetlerden dolayı işlerin azalmasını beklemiyorum. Ekonomik durum, dövizin seyri, enflasyon. Çok ciddi dövizli poliçe var. Hiç fiyatı artırmasanız bile dövizin arttığı oranda gelirde artış olur ama hasara yansıyacağı için giderlerinizi artırır. Enflasyon beklenen patikada gitmezse bir yandan tüketici davranışlarını etkilerken geleceği fiyatlamaya çalışıyorsunuz.”
Sigortaya özel enflasyon muhasebesi şart
Masada iki düzenleme olduğunu ve bu düzenlemelerin de mali tabloları etkileyeceğine dikkat çeken Tuğtan, finansal raporlamadaki yeni düzenlemeden (IFRS) tüm firmaların etkileneceğini bunun yanında enflasyon muhasebesi tarafında da sigortacılığı rahatlatacak kararların alınması gerektiğini bildirdi. Büyümenin sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çeken Mehmet Tuğtan, “2025 yılında da 2024 yılına benzer şekilde seçili branşlarda pazar payı kazanımını kârlılıkla optimzie etmeye devam edeceğiz.
Halka açık olduğumuz için 2025 iş planlarını paylaşamam ama kârlılığımızı enflasyonun üzerinde artırmamız gerekiyor. O kârı biz Anadolu Sigorta olarak özsermayeye ekliyoruz. Kurallar çerçevesinde temettü dağıtımı vs. başka. Öz sermayenin kârlılıkla desteklenmesi, seçtiğimiz branşların mutlak surette faydalı olması gerekiyor, finansal tablolar açısından. En şanlı prim birinciliği tek başına Anadolu Sigorta için bir şey ifade etmiyor, bizim kâr etmemiz gerekiyor” mesajları verdi.
İstanbullu da depreme karşı sigortasız
Kahramanmaraş depremlerinin 106 milyar dolar ekonomik hasara neden olduğunu hatırlatan Tuğtan, “Ne kadarı sigortalı; 6 milyar. Sektör özsermaye yeterliliği sayesinde yüzde 25-30 yükü kaldırabilirdi ama yüzde 95 koruma açığından söz ediyoruz. Olası Marmara depreminde Kahramanmaraş’ın beş katı kadar zarar olur. Bu bölgede de yüzde 85-90 koruma açığı ile karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu.
Trafik canavarları yüzünden vatandaş yüksekten prim ödüyor
Trafik sigortaları tarafındaki bir soru üzerine, “Yüzde 3-4’lük bir kesim yüzde 96’nın primlerini tavana kadar artırıyor” diyen Tuğtan, bunun çözülmesi durumda tabandan fiyatlamanın mümkün olacağını ifade etti. Dinamik fiyatlandırmanın oto branşı ile başladığını anımsatan Tuğtan, sağlık ve kaza, trafik tarafında da 2025’in ilk yarısında devreye alınacağını açıkladı.