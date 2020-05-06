Pandemi, öncelikli riskler arasına girecek

06 Mayıs 2020

Selçuk ALTUN

Koronavirüs, pandemik hastalıkları çok düşük bir risk olarak gören iş dünyasının fikrini değiştirecek. Aon’un 2019 Global Risk Yönetimi Anketi sonuçlarına göre pandemi 60. sıradaydı, önceliği olan bir risk değildi.

Aon Türkiye Eş-CEO’su Ferhan Özay, “Riskin gerçekleşmesiyle beraber aslında ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. 2020 yılı başından itibaren gündeme oturan koronavirüs salgını ile birlikte bu riskin iş dünyası için üst sıralara yerleşeceğini öngörüyoruz. Pek çok işletme eminim ki ortam düzeldikten sonra iş sürekliliği ve tedarik zincirinde meydana gelebilecek olan aksama senaryolarını tekrar gözden geçirecek” dedi.

Pandemik hastalıklara yönelik sigorta havuzu oluşturmanın geçmişte gündeme geldiğini belirten Özay, şunları söyledi; “Havuz şeklinde olması büyük sayılara ulaşma ve reasüransı daha etkin kullanma anlamında faydalı olabilir. Zarar gören sigorta alanları çok çeşitli ve bunların arasında en önemlileri tedavi masrafları ve gelir kayıpları. Bu da bireyselden kurumsala, işsizlikten hayat sigortalarına ve gelir kaybı poliçelerine kadar pek farklı çok unsur içeriyor. Bunların sigorta karşılığı kısmen var. Eksik olanlar ise bu salgın geçince tamamlanacaktır, ancak hepsinin birden tek bir havuzda toplanması pek mümkün olmayacak.”

“Sürecin uzaması kayıpları ağırlaştırabilir”

Salgının sektöre ve şirketlerine olan yansımaları hakkında da değerlendirmede bulunan Ferhan Özay, “Nispeten durgun veya mütevazı artışlarla geçen 2019’un ardından bizim de herkes gibi beklentimiz 2020’nin daha iyi bir yıl olacağı yönündeydi. Bu sene de sektörün üzerinde büyüme hedeflerimiz vardı, bunun son gelişmelerden nasıl etkileneceğini ise zaman gösterecek.

Hemen hemen tüm sektörler doğrudan ya da dolaylı olarak bu süreçten etkilenecek. Etkiledikleri alanlar başlıca yolcu taşımacılığı, turizm, imalat sanayi, ihracat ve takip edecek olan diğer sektörler. Salgın sürecinin uzaması, içinden çıkılmayan, kayıpların giderek ağırlaştığı bir ortama doğru da gidebiliriz. İnsanların korkularının azaldığı, ilaç geliştirilen ya da virüsün etkisinin veya yayılma hızının mevsim değişikliği ile beraber kırıldığı bir iyimser senaryo da – umarım– olabilir. Bu sebeple tahminler için biraz daha zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

Ekonominin yavaşlamasıyla somut anlamda poliçe iptalleri ve prim ödemelerinde gecikmeler olabileceğini dile getiren Özay, “Ancak diğer yandan, hasar ödemelerinde bir gecikmeye kimsenin tahammül etmek isteyeceğini de düşünmüyorum. Bu durum özellikle sigorta şirketlerini olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan 'evde kal' tavsiyesiyle beraber trafik yoğunluğunun çok azaldığını bunun araç sigortaları açısından hasar oranlarının bir miktar düşmesini sağlayacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

SEKTÖRDEKİ EN BÜYÜK BİRLEŞME



Aon, mart ayı başında İrlanda merkezli risk yönetimi ve sigortacılık şirketi Willis Towers Watson’u yaklaşık 30 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu satın alma yaklaşık 80 milyar dolar civarında bir piyasa değeri yarattı ve şirket dünya çapında 95 bin çalışan sayısına ulaştı. Aon Türkiye Eş-CEO’su Ferhan Özay, dev satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bu bizim sektörümüz özelinde görülen en büyük birleşme. Bu birleşmeyle yakalanacak olan hedef sadece daha büyük olmak değil, aynı zamanda daha iyi olmak. Müşterilerimize artan risk ortamı içinde daha yaratıcı çözümler götürebilmek, herhangi bir büyük felaketteki teminat açığını azaltmak için büyük veriyi, analitiği daha etkin kullanmak temel hedefimiz.”