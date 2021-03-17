Pandemi sonrasında da sağlık branşı öne çıkacak

Selçuk ALTUN

Sigorta sektörünün sağlık branşında 2020’de yaklaşık yüzde 21 oranında bir büyüme gerçekleştirdiği bilgisini veren Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, pandeminin sağlık sigortalarına olan algıyı ve toplumsal bilinci artırdığına işaret ederek, önümüzdeki yıllarda da bu alandaki hızlı büyümenin devam edeceğini söyledi.

Genel Müdür Şencan, 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, pandeminin sigorta sektörüne ve şirkete olan etkilerini değerlendirdi ve Anadolu Sigorta’nın yeni dönem hedeflerini paylaştı. COVID-19 salgın sürecinin toplumda birinci önceliğin sağlık olduğunu yeniden hatırlattığını vurgulayan Şencan, “Pandemi sebebiyle sağlık sigortalarına yönelik ilgi arttı. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri kapsamında COVID-19 tedavisinin karşılanması konusunda sektör olarak birlik içinde olduk. Bu gelişmeler doğrultusunda sektör verileri pandemi sürecinin yanı sıra pandemi sonrasında da sağlık branşının öne çıkacağına işaret ediyor. 2019 yılında 8 milyar TL civarında olan sağlık branşı sektör prim üretimi 2020 yılında yüzde 20.8 artarak 10 milyar TL’ye ulaştı. Daha uygun primli alternatif olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimindeki yüzde 52’lik artışın da bu değişimde önemli bir payı bulunuyor” dedi.

“Altı branşta sektör lideriyiz”

Anadolu Sigorta’nın ise 2020 yılında sağlık branşı üretimini bir önceki yıla göre yüzde 15, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını da yüzde 65 oranında artırdığı bilgisini veren Şencan, “2021 yılı Ocak ayı verilerine de yansıdığı üzere, sağlık branşı genel üretimimizdeki artışı yüzde 14, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimimizdeki artışı yüzde 79’luk bir oran ile sürdürüyoruz” diye konuştu.

2020 yılında Anadolu Sigorta’nın prim üretimini yüzde 21,32’lik bir artışla 8 milyar TL’nin üzerine taşıdıklarını aktaran Mehmet Şencan, göstermiş oldukları performansı şu şekilde anlattı: “Kara araçlarında yüzde 15, hava araçlarında yüzde 154, hava araçları sorumlulukta yüzde 29, kredide yüzde 66, kefalette yüzde 67 ve hukuksal koruma branşında yüzde 63 olmak üzere sektör üzerinde bir artış sağladık. Diğer yandan, kaza, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, kredi, finansal kayıplar ve hukuksal koruma branşları da prim üretimlerinde 2020 yılında sektörün üzerinde büyüme yakaladığımız branşlar arasında yer aldı. 2020 yılı sonu itibarıyla solo net kârımız 460 milyon 638 bin TL, konsolide net kârımız ise 510 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün en yüksek paylı üretimine sahip olan Kara Araçları Sorumluluk ve Kara Araçları branşlarında şirketimiz 2020 yılını sektör lideri olarak tamamladı. 15 ana sigorta branşı içinde 6 branşta birinciliğimiz bulunuyor. 2020 yılını, kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, su araçları, hava araçları, kefalet branşlarında sektör liderliğiyle kapattık.”

“400 kişinin yapacağı işi yapay zeka yapıyor”

Teknoloji yatırımları hakkında da açıklamalarda bulunan Şencan, yapay zeka ve ileri analitik veri modellerinin iş süreçlerinde kullanılması konusunda 3 yıldan fazla süredir çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “AS’lı adını verdiğimiz yapay zeka platformumuz görselden hasar tespitini yaparak, 2020'de hasar dosyası işleme sürelerimizi düşürürken, aynı zamanda robotik süreç otomasyonu ile 40 adet iş sürecini tek başına yapar hale geldi. Bu sayede 2020'de, 80 milyondan fazla ekran sorgusu gerçekleştiren AS’lı, 400 kişinin yapacağı iş büyüklüğünü tek başına gerçekleştirdi. Görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleri kullanarak tasarladığımız metal yakalı çalışanımız AS’lı ile 2020 Nisan ayından bu yana görüntüden hasar tahmini hizmeti veriyoruz. Bu sayede yakın çekilmiş araç fotoğraflarının hasar tespitini ve parça analizini yapabiliyoruz. Kullanıcılar asli.ai internet sitesi aracılığıyla AS’lıya direkt ulaşarak, hasar tespitlerini yapabiliyor. Ayrıca, 2017'den bu yana Anadolu Sigorta’nın robotik süreç otomasyonunda (RPA) kullanılan, hem müşterilerimizin hem de acentelerimizin hayatını kolaylaştıran; soru yanıtlamaktan otomatik poliçe teklifi oluşturmaya, fatura onaylamaktan, anlaşmalı kurum yönlendirmesi yapmaya kadar 40 süreci gerçekleştiren ileri teknoloji yapay zekâ uygulaması olan AS’lı, Google Asistan platformu ve kurumsal web sitesinin ardından Whatsapp’ta da sorulara cevap veriyor.

“Çalışanlarımızın yarısından fazlası kadın”

Anadolu Sigorta’nın insan kaynakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarına değinen I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, şunları söyledi: “Pandemi sürecinde dijital uygulama ve hizmetleri çalışmalarımızın odağına aldık. İnsan kaynakları alanında “Biz Bize” mobil platformuyla ortak bir buluşma noktası yarattık. Sabancı Üniversitesi danışmanlığında her kademedeki çalışan, stajyer, acente ve tüm paydaşlarımızın iş ve sosyal hayatlarındaki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu Sigorta Akademi projesini hayata geçirdik. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarına ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olmak için Anadolu Sigorta Gençlik Senatosu/Young Vision programını başlattık. Anadolu Sigorta olarak gençlerin iş hayatına atılmalarına ve pandemi döneminin olumsuz etkilerinden sıyrılarak istihdama katılmalarına yardımcı olmak için ise Genç Anadolu projesini başlatıyoruz. Bu proje ile sektörümüze yeni ve genç acenteleri kazandırarak katkı sağlamayı ve nitelikli acente ağımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Daima toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir şirket olarak, kadın istihdamını artırmayı ve kadın çalışanlarımızın kariyerleri boyunca gelişimlerine sürekli destek olmayı hedefliyoruz. 2020 yılında kadın çalışan oranımız yüzde 51 olarak kaydedildi. Kadın oranına ek olarak yönetim ekiplerimizde kadınların daha fazla temsil edilmesine de önem veriyoruz. 2020 yılında üst ve orta kademe yöneticilerimizin yüzde 43’ünü kadın yöneticiler oluşturdu. Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptığımız iş birliği kapsamında kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Arya iletişim ağında bulunan girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel, sigortacılık ile ilgili interaktif online eğitimler vermeye başladık. Ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women’ın ortaklığındaki “Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri”nin imzacısı olduk. Bu taahhütname ile uluslararası çalışma ve insan hakları standartları uyarınca, işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde bir payı ve sorumluluğu olduğunu kabul ederek, bu alandaki adımlarımızı küresel standartlara göre atmaya başladık.”