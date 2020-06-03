‘Parametrik sigortaya ilgi artacak’

03 Haziran 2020

Selçuk ALTUN

Koronavirüs (COVID-19) salgını çağımızda benzerine rastlanmamış düzeyde global bir sağlık krizine neden oldu. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreç sonrasında hayatımızı eskisi gibi devam ettiremeyeceğimiz düşüncesiyle ‘yeni normal’ her alanda konuşulur oldu. Buradan hareketle hem salgının kendisi hem de salgın sebebiyle değişen tüketici davranışları hemen her alanda yeni bir yol haritasını zorunlu kıldı. Bu bağlamda tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de artık yeni normaller olacak.

3 haftadır bu sayfada ‘yeni normal’in sigortada nasıl olacağına dair sektörün önemli isimlerinin görüşlerine yer veriyoruz. Bu hafta da Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, sigortada yeni normale dair öngörülerini anlattı. Gülen, düşük olasılıklı ancak yüksek maliyetli riskler için geliştirilen ve genelde doğal afetlerin yol açabileceği hasarlara karşı tercih edilen parametrik sigorta ağırlığının artabileceğini söyledi. Gelecekte kullanım alanlarının daha da yaygınlaşacağının ve parametrik sigorta kullanımının sigorta sektörünün genişlemesine ve yeni sigortalılar kazanılmasına yardım edeceğinin altını çizen Gülen, “Eski normalimizde çok fazla rağbet görmemiş olan parametrik sigortalar artık gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde hayatımızda yerini alabilir. Sigorta sektörü, yeni parametrik ürünler geliştirerek hizmete sunabilir. Bu anlamda salgın hastalık gibi kitlesel hasarlara dair farkındalık, sigorta sektörü için yeni bir pazar anlamına geliyor” dedi.

Sigorta bilincine olumlu katkı

Salgın sonrasında değişmesi beklenen tüketici davranışıyla birlikte toplumsal sigorta bilincinin de artacağını ifade eden Gülen, “Pandemi süreci, hayatın hazırlıksız yakalanabileceğimiz pek çok riski barındırdığını ortaya koydu. Analyze The Future’ın yayınladığı rapora göre, COVID-19 sonrası bir dünyada sigorta yenileme günü geldiğinde sigortalıların her zamankinden daha dikkatli hale geleceği, daha bilinçli olacağı vurgulanıyor. Bunun yanı sıra sigorta sektörünün bu dönemde gerek sağlık sigortalarında COVID-19’u kapsama alması gerekse hızlı aksiyonlar alarak destek paketlerini hayata geçirmesi, sektöre yönelik güveni tazelemiş oldu. Bunun yansımalarının da oldukça olumlu olacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni normalde sigortacılık

DİJİTALLEŞME HIZLANACAK

Dijitalleşme eskisinden daha çok hayatımızda olacak. Bu durumun önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğini görebiliyoruz.

Dijital dönüşümü yakın zamanda acentelerde de göreceğiz. Acenteler, dijital ortamda satış yapabilecek şekilde kendilerini güncelleyecek.

YENİ RİSKLER VE ÜRÜNLER

Sağlık krizi, sigorta sektöründe de değişimi, yeni riskleri, yeni ürün ve hizmetleri beraberinde getirecek.

Sektör olarak, kişi ya da kurumlardan birkaç adım önce olası riskleri görmemiz ve buna uygun aksiyonlar almamız gerekir.

SİGORTA DİLİ SADELEŞECEK

Sektörde müşteri odaklı yaklaşımlar artacak. Müşterinin dilinden anlayan, onunla aynı dili konuşan bir sigorta sektörüyle karşı karşıya olacağız.

İhtiyaca göre geliştirilen ürün ve hizmetler, herkesin anladığı bir sigorta dili önümüzdeki dönemin sigortacılığını belirleyecek.

SAĞLIK ÖNE ÇIKACAK

Sağlık, trafik paketleri ve kaskolar, DASK, siber ve ev-eşya sigortalarında artış yaşanabilir.

Seyahatlerde azalma olacağı düşüncesiyle, seyahat sigortalarında belli oranda düşüş gerçekleşebilir.

Acentelerin dönüşümü desteklenecek



Pandemi sonrasında değişimin başrolünde dijitalleşmenin olacağını aktaran Uğur Gülen, başında bulunduğu şirketin attığı adımları şu şekilde anlattı; “Aksigorta’nın öncü atılımlarıyla sektörde başlayan dijitalleşme ve yapay zekâ dönemi, COVID- 19’un yarattığı itici güçle birlikte artık vazgeçilmez bir hal alacak. Aksigorta olarak bizler tüm iş süreçlerimizde dijital dönüşümümüzü tamamladık. Müşteriye dokunan en büyük kanalımız olan acentelerimizin de dijitalleşmesi için pek çok uygulama hayata geçirdik.” Yeni normalde uzaktan satışın daha fazla önem kazanacağını belirten Gülen, “Türkiye sigorta sektörüne benzer bir yapıda olan Hong Kong’da pandemi sebebiyle acenteler uzaktan satış yapmaya başladı. Bu anlamda sigorta şirketlerinin önümüzdeki süreçte acenteleri dijital dönüşüm anlamında destekleyeceğini görebiliriz. Aynı zamanda acenteler insurtech yatırımlarına ağırlık vererek sektördeki yerlerini koruma yoluna gidebilir” diye konuştu