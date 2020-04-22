Pazar daralacak rekabet artacak dönüş hızlı olacak

22 Nisan 2020

Selçuk ALTUN

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, koronavirüs salgını etkisiyle sigorta sektöründe kısa ve orta vadede yaşanacak gelişmelere dair öngörülerini paylaştı. Gülen, ilk olarak küçülen pazarın etkisiyle rekabetin artacağını, ardından ise hastalığın kontrolü ile artan taleple hızlı bir geri dönüş yaşanacağını söyledi.

Her alanda kendini hissettirecek değişimlerin yaşanacağı bir dönemden geçildiğini belirten Gülen, “Bu dönemin sektörümüze de etkisi büyük olacak. Belirsizliklerin artış gösterdiği bu dönemde, güvence ve sigorta önem kazanacak. Sektörümüz bu anlamda kendini bu döneme hızlıca adapte edecek ve en büyük güven unsuru haline gelecek” dedi.

Sağlığın ve sağlık sisteminin artan önemiyle birlikte bu anlamdaki ihtiyacın yeniden şekilleneceğini aktaran Gülen, “Bunun yansımasıyla ihtiyaca göre şekillenen sağlık sigortaları olacak. Hatta bireylere uçtan uca ve spesifik sağlık hizmetini sunabilen sigorta şirketleri bir adım öne geçecektir” diye konuştu.

Kısa ve orta vade beklentiler

Bugün itibariyle hasar süreçlerini zorunlu olarak uzaktan yürütmeye başladıklarını ve bu dönemin getirisinin daha efektif eksper ve hasar dosya süreci olacağını ifade eden Gülen, “Kısaca her alanda etkisi olan bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemin sonunda hiç yaşamadığımız bir döneme uyanıp alışmaya başlayacağız” diyerek kısa ve orta vadeli beklentilerini şu şekilde anlattı:

Kısa vadede;

- Talep düşüşü, üretim hatlarının yavaşlaması veya tamamen durması pek çok şirketin gelir kaybına yol açıyor, işsizlik hızla artıyor. Sürecin uzaması ekonomik etkisini artıracak.

- Mevcut olumsuz ekonomik gidişat, sigorta sektöründe de talebin ertelenmesine ve pazarda küçülmeye işaret ediyor. Küçülen pazardan pay kapmak için rekabette artış gözlemleyeceğiz. Hastalığın kontrol altına alınmasının akabinde ise talepte hızlı bir geri dönüş öngörüyoruz. Orta vadede;

- Sigortacılıkta da dijital dönüşüm hız kazanacak, giderek artan online / mobil satış, uzaktan hasar tespit, ekspertiz ve hasar dosya takip süreçlerini tüm sektör genelinde tecrübe etmeye başlayacağız. Tüm operasyonel süreçler dijital ortama taşınacak.

- Müşteri davranışlarında belirgin değişimler sonucunda sigortacılıktaki mevcut ürün, teminat ve hizmetler yeniden şekillenecek. Koruyucu sağlık, bulaşıcı hastalık teminatları ve siber güvenlik önem kazanacak.

- Sağlık alanında müşteriye uçtan uca hizmet verecek yeni işbirlikleri göreceğiz, evden sağlık hizmeti bu kapsamda yer alacak.

- Bankasürans iş modeli dijital dönüşüme ayak uyduracak.

SİBER SİGORTALARIN ÖNEMİ ARTACAK



Şirketlerin çalışanlarına uzaktan çalışma alışkanlığı kazandırma ve bireysel karantina sürecinde, tüm sistemlerin siber saldırılara açık hale geldiğini belirten Gülen, bu süreçle birlikte siber sigortaların hem bireysel hem de şirketler açısından daha fazla önem kazanacağını vurgulayarak şunları söyledi;



“Salgın hastalığın ortaya çıkardığı evden çalışma zorunluluğu, kurum çalışanlarının evden çalışırken şirket verilerine bilgisayar ve telefonlarından uzaktan erişim sağlaması ne yazık ki siber riskleri beraberinde getiriyor. Bu gibi risklerden korunabilmek amacıyla şirket yazılımlarının mutlaka güncel olması gerekiyor. Hacker’lar siber saldırı gerçekleştirmek için sistem açıklarını kollarlar. Bu nedenle ilk kural, yazılımları güncel tutmaktır. Güncelleştirilmiş yazılımların yanı sıra kurum içinde de güvenlik ve gizlilik politikanızı oluşturmalısınız. Şirket dosyalarında erişim kuralları belirlemeli ve herkesin her dosyaya ulaşmasını engellemelisiniz. Evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ile beraber işverenlere güvenlik tedbirlerini artırmaları yönünde birçok görev düşmektedir; özellikle VPN ile uzaktan güvenli bağlantı sağlanması, iş bilgisayarlarından kişisel verilerinin paylaşımını engelleyecek sistemlerin oluşturulması, bilgisayarların düzenli şifre yenilemelerine yönelik çalışmalarının artırılması gibi… Aynı zamanda şirket verilerine uzaktan erişiminde mutlaka çift faktörlü kimlik doğrulama kullanılması gerekiyor."