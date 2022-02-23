Quick Finans ile gerçek ticareti finanse edeceğiz

Selçuk ALTUN

Quick Sigorta ile öncülük ettikleri finansal sigortalar alanındaki lider konumlarını, finansman sektöründeki girişimleri Quick Finans ile sürdürmeyi ve güçlendirmeyi hedefl ediklerini söyleyen Maher Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, “Mal ve hizmet alan ve veren herkes bizim potansiyel müşterimiz. Her türlü mal ve hizmetin satış noktasında ve anında kredilendirmesini yapacağız” dedi.

2021 yılının en büyük gayrimenkul operasyonlarından bir tanesi Quick Sigorta’yı bünyesinde bulunduran Maher Holding’in Anadolu Holding’e ait İstanbul Kozyatağı’ndaki AND Plaza’yı alması oldu. 2021’in Mart ayında gerçekleşen bu satın alma sonrasında plazanın ismi Quick Tower olarak değişti ve Maher Holding, 2022 başında bünyesindeki tüm şirketlerle birlikte buraya taşındı. Yeni yerlerinde ziyaret ettiğim Maher Grubu üst düzey yöneticileri ile finans ve sigorta sektörünü konuştuk.

Quick Finansman’ın aralık ayı başında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) kuruluş izni aldığını hatırlattığım Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, faaliyet izni için sürecin devam ettiğini, şu anda teknolojik alt yapının kurgulandığını söyledi. Bunun da bir iki hafta sonra tamamlanacağını aktaran Uluçeçen, “BDDK, kuruluş iznini verdikten sonra bir süre veriyor. Bu süre zarfında organizasyon şemasının kurulması, teknik alt yapının kurulması, fiziki mekanların oluşturulması, eleman vs. gördükten sonra bunlar artık faaliyete başlayabilir diyor. Quick Finans, bu süreç tamamlanınca artık çalışmalarına başlayacak” dedi.

“Mal ve hizmet alan herkes hedef kitlemiz”

Faaliyet izni alındıktan sonra ilk olarak dağıtım kanallarını bu işe adapte edeceklerini vurgulayan Uluçeçen, şunları söyledi:

“Finansal sigortalar ile başladığımız ve 10 binlere dokunduğumuz, kefalet senedi verdiğimiz sigortalımız oldu. Gördük ki bunların finansman ihtiyacı da oluyor. Böyle baktığınız zaman, aslında dar çerçevede hem bunlara hem de bireylere ve iş insanlarına, reel sektöre kredi vereceğiz. Kısaca özetlemek gerekirse; mal ve hizmet alan ve veren herkes bizim potansiyel müşterimiz. Sistemi bunun üzerine kuruyoruz.”

Bu finansmanı ihtiyaç kredisi gibi düşünmemek gerektiğinin altını çizen Uluçeçen, yapacakları işi özetle şöyle anlattı; “Yani araba, ev, iş makinesi vs. tamamen mal ve hizmet alımı yapan herkes bu finansmandan faydalanabilecek. Bankadan tek farkımız mevduat kabul etmeyeceğiz. Bunun dışında tüm bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirebileceğiz.”

Acenteler finansal market olacak

En büyük hedeflerinin acenteleri finansal markete dönüştürmek olduğunu vurgulayan CEO Uluçeçen, “Bu işin birinci olarak zaten kendi bir piyasası var. İkinci olarak, bizim hedefimiz sigorta ile birleştirmek, yani acenteleri finansal markete çevirmek vardı. Bu kuruluşumuzdan beri düşüncemizdeydi. Biz 3 yıldır bunu söylüyoruz. Esasen banka da kurabilirdik. Ama acentelerimiz ile bunu örtüştüremezdik. O nedenle bu şekilde yol alacağız. Çünkü acenteler de direk kasabalarda, şehirlerde üretimin içerisinde. Bu mekanizmayı destekleyen bir iş olarak düşündük. Bu nedenle bir finansman şirketi olma vizyonuyla hareket ettik” diye konuştu.

Yaptıkları işi en başından itibaren banka dışı finans tarafında büyüyecek bir yapı olarak planladıkları bilgisini veren Uluçeçen, “Bugün bizim 4 bin 500 civarında acente teşkilatımız var. Neredeyse her ilçede varız. Bu çok büyük bir güç. Bu gücü banka şubesi yerine nasıl finansal markete çeviririz diye bakıyoruz. Bu alanı büyütmek istiyoruz. Acenteler bu işlerimize hazır ve heyecanla bekliyorlar. Çünkü, finansal sigortalarla birlikte acente sahipleri banka şubesi müdürü gibi bir pozisyona geliyorlar. Hep bankalar sigortacılık yapmasın diye kızan acenteler, şimdi kendileri bankacılık hizmeti verecek. Roller değişiyor. Türkiye’de bankalar çok dominant. Bunun son bulması lazım” ifadelerini kullandı.

Bu alanın geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Uluçeçen, banka dışı finansın hem sektör hem de ülke için çok önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti; “Sonuçta bizim finansal alanda yaptığımız şey, ülkeye yeni kaynak yaratılmasını da sağlıyor. Bankalarda gayri nakdi kredilerde açıklık bırakıyoruz. Şimdi yine kredi kaynağı olarak da bir arz sağlıyor olacağız. Dolayısıyla bu reel sektör için de katkı sağlayan bir alan olacak.”

QUİCK SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ AHMET YAŞAR: ÜRÜN GAMI EN GENİŞ SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLACAĞIZ

Quick Sigrota’da tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) hizmeti de vermeye başladıklarını açıklayan Genel Müdür Ahmet Yaşar, “Burada bize yakışan bazı sürpriz ve farklılıklarımız olacak. Farklı bir pazarlama anlayışı ile ürünü piyasaya sunacağız. Teknolojik olarak çok iyi bir alt yapı kurduk. Şu anda grup içi kapalı devre satışlara başladık, üretim yapıyoruz. Kısa bir süre sonra lansmanını yapacağız” dedi. Finansal sigortalarda aktif olmaya devam edeceklerinin altını çizen Yaşar, şöyle devam etti: “Bütünleşik olarak, TSS ile birlikte ürün gamı en geniş sigorta şirketlerinden biri olacağız. Tüm branşlarda ürün sunmaya devam edeceğiz. Oto tarafındaki durumu takip ediyoruz. Nasıl pozisyon alacağımıza karar vereceğiz. Kaskoda biraz bekleme aşamasındayız. Bu yıl için yeniden yapılandırma niyetindeyiz. Piyasayı takip ediyoruz, belki yeni sürprizlerimiz yatırımlarımız olacak.”

CORPUS SİGORTA GENEL MÜDÜR V. MURAT ŞİŞLİ: ÖNLEYİCİ SİGORTACILIK YAPIYORUZ

Corpus Sigorta’nın Maher Holding bünyesinde daha çok kurumsal işlerde büyüyen bir şirket olarak konumlandığını aktaran Corpus Sigorta Genel Müdür V. Murat Şişli, “En büyük özelliğimiz, iş bazında çalışıyor olmamız. Her müşterimiz için ayrı poliçe tasarlıyoruz. Terzi usulü çalışıyoruz ve ürünü müşterimize nasıl uyarlayabileceğimize bakıp buna göre hareket ediyoruz” dedi. Önleyici sigortacılık adı altında bir konsept kurduklarını kaydeden Şişli, “İçimizde risk mühendisliği birimimiz var ve çok aktif kullanıyoruz. Bu birimden arkadaşlarımızı sigortalılara göndererek oradaki olası riskler hakkında bilgilendiriyoruz. Böylece sigortalılarımızın sürdürülebilirliğini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

QUİCK FİNANS GENEL MÜDÜRÜ NİHAT KARADAĞ: OTO, GAYRİMENKUL, DİJİTAL VE TARIMDA BÜYÜYECEĞİZ

Finansman şirketlerinin Türkiye’de ilk defa 26 yıl önce faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, bugün itibariyle sektörün ağırlıklı otomotiv ve beyaz eşya konusunda hizmet verdiğini söyledi. “Otomotiv firmaların çoğu marka bağımlı şirketler. Kendi ürünleri için kurulmuş şirketler” diyen Karadağ, özellikle dijital satış noktalarındaki finansmana yönelik olarak çeşitli finansman şirketlerinin kurulmaya başlandığına dikkat çekti. Sektöre sigorta kökenli olarak farklı bir nefes getireceklerinin altını çizen Karadağ, şöyle devam etti: “Maher Grubu’nun sektöre getirdiği yenilik olan finansal sigortalar konusunda bir deneyimi var. Biz bu deneyimin üzerine sektöre ek katkılar sunacağız. Finansal sigortalar ile birlikte ortak ürünler geliştireceğiz. Burada nakit tarafında yaşanan sorunu ortadan kaldıracağız. Araç kredilerinde ciddi bir hacim yakalayacağımızı düşünüyoruz. Konut kredilerinde de yer alacağız. Diğer taraftan çeşitli alışveriş sitelerinde yapılan alışverişlerin kredilendirilmesinde devreye gireceğiz. Yani dijital finansman konusu da gelişme göstereceğimiz bir diğer alan olacak. Bununla birlikte, tarımın finansmanı tarafında da yer alacağız. Geniş bir bayi ağı ile bu hizmeti vereceğiz. Bu alanda tedarik zincirinin finansmanını yapacağız. Gübreden zirai ilaca kadar her türlü alanda yer alacağız.” Her türlü mal ve hizmetin satış noktasında ve anında kredilendirmesini yapacaklarını kaydeden Karadağ, “Bizler, krediyi müşteriye değil, satıcıya öderiz. Bu açıdan gerçek satışı finanse ederiz. Bu eğitim de olabilir, turizm de” ifadelerini kullandı.