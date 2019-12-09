Quıck Sigorta’dan eğitime destek

09 Aralık 2019

Fikri CİNOKUR

Alanya’nın Mahmutlar mahallesinde Quick Sigorta, Antalya Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan, 32 derslikli ilkokulun temel atma törenine kentin ileri gelenleri, Ouick Sigorta bayileri ile yöneticiler ve Alanya iş dünyası katıldı.

Gezi yerine okul yaptırıyoruz

Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu törende yaptığı konuşmada, geçen Ağustos ayında Antalya Valiliği ile 16 derslikli okul yapımı konusunda protokol yaptıklarını anımsattı. Ancak, daha sonra bölgenin de ihtiyacı göz önüne alınarak Valilik ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü iş biriliği ile bunu 32 derslik yapmaya karar verdiklerini belirten Erdemoğlu, şirket olarak okul, cami, üniversite gibi hayırlı işlere imza attıklarını söyledi.

Gaziantep, Van, Adıyaman gibi şehirlerde fakülteler, liseler, camiler ve taziye alanları yaptırdıklarını anımsatan Erdemoğlu, şöyle devam etti: "Sigorta şirketleri yurtiçi ve yurtdışı gezi etkinlikleri düzenler. Biz ise acentelerimizle anlaşarak bu etkinliklere harcayacağımız kaynakları ülkemize değer yaratacak okullar inşa etmek için kullanalım dedik. Ülkemize değer yaratma amacımızı başından beri koruyoruz. Zincire yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz. Okulumuzda yetişecek çocukların Atatürk’ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda vatanımız için hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum.’’