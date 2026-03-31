Ray Sigorta CEO’su Erdoğan: Sigortada fiyat dalgalanmaları sektörün itibarını zedeliyor

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Türk sigorta sektöründe özellikle oto, yangın ve büyük kurumsal bran­şlarda yaşanan aşırı fiyat reka­beti nedeniyle sürdürülemez bir büyüme modelinin öne çık­tığını kaydeden Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Sek­törde 2023’te %110 olan büyü­me, 2024’te %74’e düştü, 2025 yılını ise %41 büyüme ile ka­pattı. Kâğıt üzerinde reel büyü­me var gibi gözükse de bu bü­yümenin branşlar bazında an­lamı çok farklı” dedi.

Bilançolar dikiz aynası gibidir

Düzenlenen basın toplantı­sında konuşan Erdoğan, fiyat dalganmalarının sektörün iti­barını zedelediğine vurgu ya­parak, “Bugün bilançolar güç­lü görünebilir; ancak unut­mamak gerekir ki bilançolar bir dikiz aynası gibidir, geç­mişi gösterir. Bizim asıl işi­miz ise geleceği öngörmektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ABD-İsrail saldırılarıyla baş­layan İran savaşı nedeniyle po­litika faizinin %38-39 düzeyin­de kalmasının sürpriz olmaya­cağını da ifade ederek, savaşın etkilerinin ancak sonbahar­da netlik kazanacağını belirt­ti. Erdoğan, “Eğer savaş olma­saydı sigortacılıkta kâr %30-35 düşecekti. Şimdi teknik zarar artmaya devam edecek ama eğer faiz yüksek kalırsa toplam kâr %20 artar” diye konuştu.

“Henüz ikinci tur etkileri görmedik”

Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Vienna Insurance Group (VIG) COO’su Gerhard Lahner ise savaş nedeniyle nakliyat sigortalarında 20 mil­yar dolarlık bir maliyetin oluş­tuğunu belirterek, “Asıl kritik süreç reasürans yenileme dö­nemi olacak. Henüz görmedi­ğimiz şey ise ikinci tur etkile­rin ne olacağı. Biz bunun son­baharda daha net görüleceğini varsayıyoruz. Çünkü genellik­le sonbaharda, en azından ABD ve Avrupa pazarlarında, bir sonraki yılın reasürans dü­zenlemelerinin asgari düzeyi ortaya çıkar ve tablo o zaman daha net hâle gelir” değerlen­dirmesini yaptı.

Ray Sigorta’nın 2025’i sek­törde 7. sırada kapattığını ve 4.17 pazar payı elde ettiği­ni anlatan Erdoğan, net bir­leşik rasyolarının da %102 ile %109 olan sektör ortalaması­nın 7 puan altında tutmayı ba­şardıklarını aktardı. Toplan­tı sonunda Lahner, Erdoğan’a Hatay İskenderun’da inşa edi­len ilkokul projesi dolayısıyla Günter Geyer Sosyal Sorum­luluk Altın Ödülü takdim etti.

“Türkiye örneğini globalde bulmak zor”

Gerhard Lahner, faaliyet gösterdikleri 30 ülke arasında Türkiye’nin 4 ya da 5. sırada yer aldığını ifade ederek, “Ray Sigorta’nın borsa performansı ve sıralamadaki yükselişi, şirketin genel büyümesi ve finansal gücüyle doğrudan ilişkilidir. VIG, 2015’ten bu yana Ray Sigorta’dan kâr payı almadı. Elde edilen kârlar, şirketin altyapı, dijitalleşme, marka ve kanal yatırımları gibi büyümesini finanse etmek için kullanıldı. Temettü ödemeleri, şirketin büyüme hızı normalleştiğinde ve sağlam bir yapıya ulaşıldığında yeniden değerlendirilecek” dedi. Lahner, Türkiye›nin ekonomik gelişiminin çok özgün olduğunu ve globalde benzer bir “iyi örnek” bulmanın zor olduğunu ifade etti.