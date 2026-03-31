Ray Sigorta CEO’su Erdoğan: Sigortada fiyat dalgalanmaları sektörün itibarını zedeliyor
Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, sigortadaki fiyat rekabetinin teknik zararların ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek, “Bilançolar bir dikiz aynası gibidir, geçmişi gösterir” dedi. Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve VIG COO’su Gerhard Lahner ise savaş nedeniyle nakliyat sigortalarında 20 milyar dolarlık bir maliyetin oluştuğunu söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Türk sigorta sektöründe özellikle oto, yangın ve büyük kurumsal branşlarda yaşanan aşırı fiyat rekabeti nedeniyle sürdürülemez bir büyüme modelinin öne çıktığını kaydeden Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Sektörde 2023’te %110 olan büyüme, 2024’te %74’e düştü, 2025 yılını ise %41 büyüme ile kapattı. Kâğıt üzerinde reel büyüme var gibi gözükse de bu büyümenin branşlar bazında anlamı çok farklı” dedi.
Bilançolar dikiz aynası gibidir
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, fiyat dalganmalarının sektörün itibarını zedelediğine vurgu yaparak, “Bugün bilançolar güçlü görünebilir; ancak unutmamak gerekir ki bilançolar bir dikiz aynası gibidir, geçmişi gösterir. Bizim asıl işimiz ise geleceği öngörmektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan İran savaşı nedeniyle politika faizinin %38-39 düzeyinde kalmasının sürpriz olmayacağını da ifade ederek, savaşın etkilerinin ancak sonbaharda netlik kazanacağını belirtti. Erdoğan, “Eğer savaş olmasaydı sigortacılıkta kâr %30-35 düşecekti. Şimdi teknik zarar artmaya devam edecek ama eğer faiz yüksek kalırsa toplam kâr %20 artar” diye konuştu.
“Henüz ikinci tur etkileri görmedik”
Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Vienna Insurance Group (VIG) COO’su Gerhard Lahner ise savaş nedeniyle nakliyat sigortalarında 20 milyar dolarlık bir maliyetin oluştuğunu belirterek, “Asıl kritik süreç reasürans yenileme dönemi olacak. Henüz görmediğimiz şey ise ikinci tur etkilerin ne olacağı. Biz bunun sonbaharda daha net görüleceğini varsayıyoruz. Çünkü genellikle sonbaharda, en azından ABD ve Avrupa pazarlarında, bir sonraki yılın reasürans düzenlemelerinin asgari düzeyi ortaya çıkar ve tablo o zaman daha net hâle gelir” değerlendirmesini yaptı.
Ray Sigorta’nın 2025’i sektörde 7. sırada kapattığını ve 4.17 pazar payı elde ettiğini anlatan Erdoğan, net birleşik rasyolarının da %102 ile %109 olan sektör ortalamasının 7 puan altında tutmayı başardıklarını aktardı. Toplantı sonunda Lahner, Erdoğan’a Hatay İskenderun’da inşa edilen ilkokul projesi dolayısıyla Günter Geyer Sosyal Sorumluluk Altın Ödülü takdim etti.
“Türkiye örneğini globalde bulmak zor”
Gerhard Lahner, faaliyet gösterdikleri 30 ülke arasında Türkiye’nin 4 ya da 5. sırada yer aldığını ifade ederek, “Ray Sigorta’nın borsa performansı ve sıralamadaki yükselişi, şirketin genel büyümesi ve finansal gücüyle doğrudan ilişkilidir. VIG, 2015’ten bu yana Ray Sigorta’dan kâr payı almadı. Elde edilen kârlar, şirketin altyapı, dijitalleşme, marka ve kanal yatırımları gibi büyümesini finanse etmek için kullanıldı. Temettü ödemeleri, şirketin büyüme hızı normalleştiğinde ve sağlam bir yapıya ulaşıldığında yeniden değerlendirilecek” dedi. Lahner, Türkiye›nin ekonomik gelişiminin çok özgün olduğunu ve globalde benzer bir “iyi örnek” bulmanın zor olduğunu ifade etti.