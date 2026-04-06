Sağlık sigortasında dev soruşturma: 19 şirkete inceleme başlatıldı

Rekabet Kurulu, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren 19 şirket hakkında önemli bir soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, sektörün karmaşık yapısı ve çok taraflı işleyişi nedeniyle rekabet ihlallerine yönelik ciddi bulgular elde edildiği belirtildi.

Fiyat ve bilgi paylaşımı iddiaları

Ön araştırma kapsamında, sigorta şirketlerinin primleri birlikte belirlediği, fiyatları artırdığı veya sabit tuttuğu yönünde iddialar incelendi. Ayrıca müşteri, bölge ve ürün paylaşımı ile hassas verilerin (fiyat, maliyet, risk bilgisi) paylaşılmış olabileceği değerlendirildi.

Sağlık kuruluşları da mercek altında

Soruşturma yalnızca sigorta şirketleriyle sınırlı kalmadı. Özel sağlık kuruluşları ve bu kurumlara teknik destek sağlayan firmalarla yapılan dışlayıcı sözleşmeler de incelemeye alındı.

Hakkında soruşturma açılan 19 teşebbüs şöyle sıralandı:

- Allianz Sigorta AŞ, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

- Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

- Aveon Global Sigorta AŞ

- Axa Sigorta AŞ

- Bupa Acıbadem Sigorta AŞ

- Hepiyi Sigorta AŞ

- Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ

- Mapfre Sigorta AŞ

- Medisa Sigorta AŞ

- Prive Sigorta AŞ

- Zurich Sigorta AŞ

- Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ

- Quick Sigorta AŞ

- Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ

- Memorial Sağlık Yatırımları AŞ

- Özel Edremit Körfez Hastanesi

- SenCard Partners Bilgi Teknolojileri AŞ

- Turassist Sağlık Destek Hizmetleri AŞ

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.