"Sağlıkta bu kadar yüksek fiyat fazla"

Selçuk ALTUN

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) İkinci Başkanı Ali Ersoy, sağlık sigortalarındaki fiyat artışına dikkat çekerek, “Serbest tarife var ama bu kadar yüksek fiyat fazla” dedi. Ersoy, SEDDK’nın bundan sonra sahada denetim ve gözetim faaliyetlerine ağırlık vereceğini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 20 No’lu Sigortacılık Meslek Komitesi, geçen hafta cuma günü “COVID 19 Pandemisi’nin Sigortacılık Sektörüne Yansımaları” konulu toplantı düzenledi. Toplantıya katılan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, SEDDK İkinci Başkanı Ali Ersoy, TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut ve TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem acentelerle bir araya gelerek sorularını yanıtlatı ve sektörün geleceğini masaya yatırdı.

DÜNYA’nın geçen hafta bu sayfada “Sağlıkta iş yapmak zorlaştı, maliyetler öngörülemiyor” başlıklı haberinde dikkat çektiği fiyat artışları SEDDK İkinci Başkanı Ali Ersoy’un da gündemindeydi. Geçen hafta da yazdığımız üzere; 2021’de ortalama bin TL seviyesinde olan tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatı bugün itibariyle 2 bin 100 lira seviyelerine tırmandı. Geçen yıl 3,5 - 4 bin lira olan özel sağlık sigortasında ortalama poliçe fiyatları ise 6,5 - 7 bin liralara geldi. Bu da sağlık sigortaları poliçe fiyatlarında yüzde 100’ü aşan oranda artış gerçekleştiğini gösteriyor.

“Uzaktan satışı öğrenmemiz lazım”

SEDDK İkinci Başkanı Ali Ersoy, “Sağlıkta Fiyat artışı almış başını gidiyor. Serbest tarife var, ama bu kadar yüksek fiyat fazla” ifadelerini kullandı. Ersoy, bundan sonra sahada denetim ve gözetim faaliyetlerine ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

Pandemi sürecinin sektöre etkilerini değerlendiren Ersoy, şunları söyledi; “COVID-19 hayat dışında farklı etki yarattı. Motorlu araçlarda hasar kyıtları düştü, hayatta hasar tazminat artışı oldu. İş kaybı da arttı. Sigortacılığın devamı açısından birtakım süreçler yumuşatı ve operasyon işlemleri kolaylaştı. Bu dönemde risk farkındalığı da ortaya çıktı. Tedarik zincirinde sıkıntı ve siber sadırılar arttı. Reasürörler siber teminatı kısıtladı. İş kaybında kontroller arttı ve kimi ülkelerde dava konusu oldu. Yüz yüze satışlar durakladı ve çevrimiçi satışlar arttı. Pandeminin yanrattığı duruma karşı siyasi otorite tedbirler aldı. Ama az bildiğimiz evden çalışmayı öğrendik ve ardından da bilgi güvenliği sorunu geldi ve şirketler yatırımlarını gözden geçirmeye başladı.”

Bununla birlikte, aracıların satışlarında bir düşüş yaşanmadığına değinen Ersoy, “Ama uzaktan satışı da öğrenmemiz lazım” dedi. Ersoy, bundan sonra ise yeni ürünlerin sektörde konuşulacağının altını çizerek; “Mesela ticari alacak sigortası, iş durması sigortası, sağlık sigortası gibi poliçelere ilgi artacak” öngörüsünde bulundu.

Atilla Benli: Fiyatlar düşük bile kalıyor

“Bu konuda Ali Başkan’a katılamıyorum” diyen TSB Başkanı Atilla Benli, “Sağlıkta fiyatlar aktüeryal hesaplanıyor. Hatta düşük bile kalıyor. Fiyatlamanın içinde olmasa da COVID teminatı verdik. Özel hastanelerle tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) anlaşmaları yaptık. Ama hastaneler pandemiden sonra TSS istememeye başladı. Böyle bir ekosistemde medikal enflasyonun altında bir fiyatlamayla çalışan bir sağlık sigortacılığı var. Rekabet olması vatandaşın işine yarıyor. Bir türlü teknik fiyatlamaya gelemiyoruz. Hem sağlıkta hem otoda fiyatlar çok düşük. Serbest piyasa içinde bunları çözeceğiz” dedi.

Acentelerin uzmanlığına ihtiyaç var

Diğer taraftan dijitalleşme konusuna değinen Benli, tüm dağıtım kanallarıyla birlikte sektörün dijitalleşmeye ayak uydurması gerektiğine işaret etti. “Bu şimdilik bize çok büyük bir yük getirmiyor, ancak buna hazır olmalıyız. Ana dağıtım kanalı olan acentelerin hazır hale gelmesi lazım” diyen Benli, sigortacılığın nitelikli bir iş ve dünyada finans sektöründe ilk sırada yer aldığını belirterek, acentelerin buradaki önemini şöyle anlattı:

“Pandemi sonrasında alacak sigortasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bunu hangi dijital kanalla anlatacaksınız? Finansal sigortalar, bina tamamlama, parametrik… Bunlar dijitalden satılabilecek ürünler değil. Buralardaki bilgimizi artırıp bunları satmak acente dağıtım kanalı olarak yapabileceğimiz en iyi şey. Asıl büyümemiz gereken yer orası. Burada henüz emekleme aşamasındayız, önümüz çok açık. 17 bin nitelikli sigortacı aracımız var. Bunlarla, sağlık, kefalet, bina tamamlama gibi bilen insanlarla satılacak bu ürünleri odağımıza almalıyız. Trafik sigortası yüksek gelir olabilir, ama komisyon düşük, acentenin odağında olmamalı. Zorunlu sigortalardan çok da fazla alamayız. Devlet müsaade etmez. Biz sigorta şirketleri olarak acentelerle her türlü işbirliğine hazırız.”

TOBB-SAİK Başkanı Levent Korkut: Taban komisyonu yüzde 17'ye çıkarmalıyız

Pandeminin sigorta acentelerini derinden etkilediğini dile getiren TOBB Sigorta Acenteleri (TOBB-SAİK) İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, “16 bin 900 meslektaşımız, 50 bini aşan personelle ülkenin her yerinde sigorta hizmeti veriyor ve sektörü en iyi şekilde temsil ediyor. Pandemi bizi derinden etkiledi. Ancak, özverili çalışmamız sayesinde ciddi bir iş kaybı yaşamadık. Buna karşın, Anadolu’daki bazı acentelerimiz zor durumda kaldı” dedi. Sektörün bu acenteler sayesinde büyüyebileceğini kaydeden Korkut, küçük ve orta ölçekli acenteleri ayakta tutabilmek için taban komisyonunun yüzde 17’ye çıkarılması gerektiğine işaret etti. Korkut, “10’a düştü ve meslektaşlarımız zor durumda kaldı. Biz eski oran olan 17’yi istiyoruz. Havuz komisyonunun da 8’den 10’a çıkması gerekiyor. Kırsaldaki acentelerin yüzde 70’i bu alanda iş yaptığı için onları memnun edecek” dedi.