SEDDK Başkan Yardımcısı Kurtulan: Takaful’da bölgesel merkez olmayı hedefliyoruz

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Son 18 yıldır geleneksel olarak Dubai’de düzenlenen DWIC Dubai Dünya Sigorta Zirve­si, ABD-İran savaşının Orta Do­ğu’ya yansıyan gerilimi nedeniyle bu yık ilk kez Türkiye’de gerçekleş­tirildi. Aynı tarihte NATO Zirve­si’ne de ev sahipliği yapan Türki­ye’nin bölgedeki ‘güvenli ülke’ ima­jı da bu etkinliğin çıktıları arasında yer aldı. Etkinlik, 40 farklı ülkeden 500’den fazla üst düzey reasürans ve sigorta liderini bir araya getirdi. Zirvenin açılışında konuşan SED­DK Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan, son yıllarda Türk sigor­tacılık sektörü kapsamlı bir dönü­şüm sürecinden geçtiğini belirte­rek, finansal raporlama, sermaye yeterliliği, risk odaklı gözetim, di­jital dönüşüm, afet risk yönetimi ve katılım finansı alanlarında kök­lü reformları hayata geçirdikleri­ni anlattı. Kurtulan, uluslararası finansal raporlama standartları­na (IFRS 17) geçişi ise 2027 yılının başında gerçekleştirmeyi hedefle­diklerini söyledi.

“DASK olağanüstü bir başarı hikâyesidir”

25 yılını tamamlayan DASK hakkında bilgiler paylaşan Kurtu­lan, “Bugün sigortalı konut sayısı yaklaşık 12 milyona ulaştı. DASK, %60'lık bir sigortalılık oranı­na ulaşarak 260 milyar doları tu­tarında devasa bir toplam sigorta bedeli sunmaktadır. Dünya gene­lindeki benzer modellerle karşı­laştırıldığında bu, olağanüstü bir başarı hikâyesidir. DASK'ın haya­ti önemi, 6 Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bir kez daha kanıtlanmıştır” dedi. İk­lim değişikliğinin etkisiyle, doğal afetlerin sıklığı ve şiddeti hem kü­resel hem de yerel ölçekte arttığı­na dikkat çeken Kurtulan, DASK'ın deprem korumasının yanı sıra sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını teminatlarıyla kapsamını genişletmek için yasal düzenleme­ler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Takaful’da bölgesel merkez olmayı hedefliyoruz

“Takaful (Katılım Sigorta­cılığı), katılım bankacılığının büyümesiyle birlikte ivme ka­zanmış ve kurumsal çerçevesi­ni istikrarlı bir şekilde sağlam­laştırmıştır” diyen Kur­tulan, şöyle devam etti: “IFSB’nin (İsla­mi Finansal Hizmet­ler Kurulu) son ra­poruna

göre, küresel İslami finans varlıkları 4,4 trilyon dolara ulaş­tı. Raporda, küresel Takaful varlık­larının şu anda yaklaşık 70 milyar dolar seviyesinde olduğu vurgula­nıyor. Bugün Türkiye'de katılım fi­nansı ilkelerine tam uyumlu ola­rak faaliyet gösteren 8 şirket bu­lunuyor ve bu şirketler toplam prim üretimimizin yaklaşık %7'si­ni oluşturuyor. Bu sektörü küresel standartlarla uyumlu hale getire­cek mevzuat çalışmalarımızı ta­mamlarken, Takaful modeli için kapsamlı bir altyapı kurmayı ve ül­kemize yönelik yeni yatırım ilgisi­ni canlandırmayı hedefliyoruz. Bu adımlarla Türkiye'yi Taka­ful için bölgesel bir mer­kez haline getirmeyi, uluslararası yatırımcı­lar için son derece cazip bir ekosistem oluştur­mayı ve katılım finansındaki küresel ko­numumu­zu pekiş­tirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Risk farkındalığı artırılmalı

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı da “Dayanık­lılık ve Yenilenme: Çatışma Sonra­sı Enerjinin Geleceği” başlıklı otu­rumda jeopolitik gelişmelerin ener­ji güvenliği, enerji altyapıları ve küresel tedarik zincirleri üzerinde­ki etkilerine değindi. Enerji dönü­şümünün iklim hedeflerinin yanı sıra enerji güvenliği ve dayanıklılık açısından da ele alınması gerektiği­ni vurgulayan Obalı, sigorta sektö­rünün riskleri görünür, ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirerek daya­nıklı enerji yatırımlarını destekle­yen stratejik bir risk ortağı rolü üst­lenmesi gerektiğini ifade etti. Obalı, aynı toplantıda gerçekleştirdiği “Si­gorta Yoluyla Dayanıklılığı Ölçek­lendirmek” başlıklı bir sunumda ik­lim risklerinin artık yalnızca çevre­sel değil, sistemik bir finansal risk olarak ele alınması gerektiğine işa­ret ederek, koruma açığının azaltıl­ması, risk farkındalığının artırılma­sı, kapsayıcı sigorta çözümlerinin geliştirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni pazarlar ve kapasiteler ortaya çıkabilir

Etkinlik kapsamında "Türkiye'yi 2026'da Yeniden Değerlendirmek: Fırsat, Risk ve Gerçeklik" başlık­lı panelin moderatörlüğünü üstle­nen Howden Türkiye Yönetim Ku­rulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, etkinliğin Türkiye’ye geti­rilmesi konusunda sigorta sektörü paydaşlarıyla ortak bir çaba ortaya konduğunu ifade etti. Yılmaz, “Ka­tılımcıların yüzde 75’i yabancı ve 40’dan fazla ülkeden katılım söz ko­nusu. Amacımız Türk sigorta sek­törünün tanıtımını yapmak, yeni pazarlar, kapasiteler ve olanakları ortaya çıkarmak. Körfez’de İran sa­vaşı ve Rusya-Ukrayna savaşı yaşa­nırken bu zirveyi ülkemizde gerçek­leştiriyoruz. Sigorta sektörünün bu süreçlere etkisi konusunda da fikir alışverişleri yapıyoruz. Amacımız İstanbul’u sigorta sektöründe bir hub haline getirmek” dedi.

Türkiye dünyada ilk 10 pazar arasına girecek

Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, “Türkiye’yi 2026’da Yeniden Değerlendirmek: Fırsat, Risk ve Gerçeklik” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Neciboğlu, Türkiye sigorta ve emeklilik sektörünün büyüme performansı, ekonomiye sağladığı uzun vadeli kaynak ve sektörün 2030 vizyonuna ilişkin rakamsal verileri paylaştı. Sigorta ve emeklilik sektörünün 78,8 milyar dolarlık yatırım gücüyle Türkiye’nin en büyük kurumsal yatırımcısı konumunda olduğuna dikkat çeken Neciboğlu, sektörün sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda dünyanın en büyük 10 sigorta pazarı arasında yer almayı amaçladığını paylaştı.