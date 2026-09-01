SEDDK Başkanı Davut Menteş: ‘Hasar çeteleri vurgun’una Alo 193 engeli geliyor

Trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asga­ri seviyeye indirilmesi ve taz­minat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı şekilde yönetilmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve De­netleme Kurumu (SEDDK) ta­rafından hazırlanan beş aşa­malı eylem planı çerçevesinde önemli yapısal reformlar ya­pıldı. SEDDK Başkanı Davut Menteş, yaptığı değerlendir­mede, amaçlarının trafik kaza­larından sonra vatandaşların kişisel bilgilerini hukuka ay­kırı yöntemlerle ele geçirerek kazayla ilgili yapay ihtilaf ya­ratıp haksız kazanç elde eden illegal yapıları engellemek ol­duğunu söyledi. Menteş, “ha­sar çeteleri” olarak adlandırı­lan bu yapıların 10 yıldan uzun süredir faal olduklarına dikka­ti çekerek, bunların, oluştur­dukları sistemin ağlarına dâhil ettikleri bilgi kaynakları vası­tasıyla trafik kazalarından sa­atler içinde haberdar olabil­diklerini anlattı. Söz konusu illegal yapıların, elde ettikleri kaza ve kazazede bilgilerini yi­ne bu yapının bünyesinde fa­aliyet gösteren çağrı merkez­lerine aktardıklarını dile geti­ren Menteş, çağrı merkezleri aracılığıyla ilk andan itibaren vatandaşların sistematik ve ıs­rarlı telefon aramalarına ma­ruz bırakıldığını ifade etti.

Milyarlarca liralık haksız kazanç elde ediliyor

Menteş, şöyle devam etti: “Telefon aramalarında kulla­nılan ‘Sigorta şirketleri hasar­larınızı ödemez. Bize vekâlet verirseniz tüm hasarınızı tah­sil ederiz’ şeklindeki yanıltı­cı ve dolandırıcı ifadelerle va­tandaşlarımız ikna edilmeye çalışılıyor. Bu illegal yapılar, sözde ‘ücretsiz kaza tutanağı düzenleme’ ve ‘ücretsiz hasar danışmanlığı’ gibi faaliyetler­de bulundukları izlenimi vere­rek kendilerini kamufle etme­ye çalışıyor. Bu şekilde vekâ­let alınmasıyla ilerleyen süreç, kazazedeler ve sigorta şirket­leri arasında oluşturulan ya­pay ihtilafların Sigorta Tah­kim Komisyonu’na veya hukuk mahkemelerine taşınmasıyla devam ediyor.” Türkiye’de bu yöntemlerle oluşturulan ihti­laflara, sonucunda elde edilen haksız kazanca ve bu yapıyla mücadeledeki kararlılıklarına dikkati çeken Menteş, “Ülke­mizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin trafik kazası gerçek­leşmekte ve bu illegal yapı yüz binlerce ihtilaf üretmektedir. Bu yapının bu hacimde bir iş­ten elde ettiği haksız kazancın yıllık milyarlarca lira seviye­lerinde olduğunu değerlendir­mekteyiz. Sigorta sektörü oto­ritesi olarak, yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın mağdur edil­diği bu büyüklükteki bir vur­gunu sonlandırmak için ne ge­rekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde ko­nuştu.

Menteş, Trafik Sigortası Ey­lem Planı dahilinde, öncelikle hasar süreçlerinde ihtilaf oluş­turabilen konuları çözmeye yönelindiğini söyleyerek, “Bu kapsamda, değer kaybı hesap­lamalarının gerçek zarar ilke­sine göre standartlaştırılması, kazaya en uygun eksperin oto­masyonla yönlendirilmesi an­lamına gelen ‘akıllı eksper ata­ması sistemi’ne geçilmesi ve değer kaybı tazminatı için ilave başvuru şartının kaldırılması gibi önemli iyileştirmelere gi­dilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu arada, ilgili kuruluşla­rın gerçekleştirdikleri tüm iş­lemler ile sigortacılık ve özel emeklilik faaliyeti kapsamın­daki üretim, hasar, aracılık ve benzeri hususlarda hizmet sunan kişi ve kuruluşların iş­lemlerine ilişkin şikâyetler de SEDDK’nin mevcut başvuru kanallarına ek olarak Alo 193 hattı üzerinden iletilebilecek. Şirketler, düzenleyecekleri poliçe ve bilgilendirme metin­lerinin ilgili bölümlerine, ha­sar durumunda OHİM aracı­lığıyla da talepte bulunulabile­ceğine ilişkin bilgi ekleyecek. Ayrıca Alo 193 Sigorta Hasar İhbar ve Şikayet Hattına poli­çenin ön yüzünde en az 14 pun­to büyüklüğünde yer verilecek.

Kazazedeleri illegal yapılardan koruyacak

Planın yeni aşaması olan Alo 193’ün söz konusu illegal yapılarla mücadelede üstleneceği role dikkati çeken Menteş, “Alo 193 ile kazazedelere bu yapılardan önce ulaşacağız. Vatandaşlarımızın süratle ve kolaylıkla hasar başvurusu yapabilmelerinin yanı sıra kendilerini mağdur eden bu yapıları da kurumumuza şikayet edebilmelerini sağlayacağız” diye konuştu. Menteş, bu yapının tüm unsurlarına yönelik kapsamlı bir denetim faaliyeti içinde bulunduklarını da vurgulayarak, illegal yapının suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerine dair tespitleri tamamlandıkça adli mercilere intikal ettirdiklerini dile getirdi.