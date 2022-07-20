SEDDK'da yeni yönetim görevine başladı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yeni atanan başkan ve kurul üyeleri görevlerine başladı.

SEDDK açıklamasına göre, 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile SEDDK Başkanlığına atanan Mehmet Akif Eroğlu, İkinci Başkan Davut Menteş, Kurul Üyeleri Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör 18 Temmuz'da görevlerine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, "Cumhurbaşkanımıza, sigorta ve özel emeklilik sektörümüzün denetleyici ve düzenleyici kurumunun başkanlığına atanmam dolayısıyla şükranlarımı arz ederken, sektörümüze desteğini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin ekonominin itici güçlerinden biri olarak, Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir güvence olup, her iki sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesinin güçlü Türkiye yolunda büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Eroğlu, "Kurulduğu günden bu yana kamunun yararını gözeterek sektörün gelişimi için birçok önemli işe imza atan SEDDK'mız, yeni kurul üyeleri ve dinamik kadrosuyla bundan sonra da başarılarını emin adımlarla sürdürecektir. SEDDK olarak yeni dönemimizde sektörle ilgili tüm konuları daha öngörülebilir ve kucaklayıcı bir şekilde, ortak akılla çözmek adına tüm paydaşlarla birlikte durmadan çalışacağız" dedi.