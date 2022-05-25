SEDDK'dan BES'e yönelik dikkat çeken "kamu spotu"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sistemi ve sistemin kapsamının genişletilmesi ile ilgili olarak kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir kamu spotuna imza attı.

RTÜK tarafından yayına alınan spot, "Aras ile Sohbetler: Harçlık, birikim, devlet katkısı" başlığını taşıyor.

Aras babasıyla ettiği sohbette aile büyüklerinin verdiği harçlıklarını biriktirdiğinden fakat kumbarasının bunun için yeterli olmadığından bahsediyor. Babası da birikimleri bundan sonra BES'te değerlendireceklerini, aile büyüklerinin de harçlıkları buraya yatırabileceğini ve devlet katkısıyla bu birikimin destekleneceğini anlatıyor.

Kamu spotu, 18 yaş altı BES'e yönelik dikkati artırmak ve sisteme genç yaşta girişin önemini kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor. Kamu spotu ailelerin küçük yaşlardan itibaren çocuklarının geleceği için BES yaptırabileceği ilhamını veriyor.

Aras Özadalı (çocuk influencer ve oyuncu): Youtube'ta 156 bin, Instagram'da 478 bin takipçisi bulunuyor. Babasıyla ettiği sohbetlerde verdiği akıllıca cevaplar ile herkesi kendine hayran bırakıyor.