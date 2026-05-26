SEDDK’dan özel sağlık sigortaları rehberi
Özel sağlık sigortalarında 1 Ocak 2026’da başlayan yeni dönemde sigortalı haklarını güçlendiren düzenlemeler yürürlüğe girdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, özel sağlık sigortalarında yeni döneme ilişkin bilgilendirme hakkında hem sektör duyurusu hem de bilgilendirme rehberi yayımladı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özel sağlık sigortalarında 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelere ilişkin sektör duyurusu yayımladı. Yeni dönemde sigortalı haklarını güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemeler kapsamında; ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süreleri ve şirket değişikliklerinde kazanılmış hakların korunmasına yönelik önemli uygulamalar hayata geçirildi. SEDDK tarafından yayımlanan duyuruda, “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 2025/28 sayılı “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge” kapsamında kapsamlı düzenlemelerin yürürlüğe alındığı belirtildi. Kurum, yapılan değişikliklerin hem sigortalıların haklarını korumayı hem de uygulamalara ilişkin bilgilendirmeyi artırmayı hedeflediğini açıkladı.
Kazanılmış bekleme süresi…
Yeni uygulama kapsamında, 60 yaşını doldurmamış sigortalılar için ömür boyu yenileme garantisi (ÖBYG) taahhüdü içeren sözleşmelerin sunulması zorunlu hale getirildi. Düzenlemeye göre sigortalılar; en az 3 yıl kesintisiz sigortalılık süresini tamamlamaları ve toplam tazminat/toplam prim oranının yüzde 80’in altında kalması halinde ÖBYG hakkı kazanabilecek. SEDDK, sigorta şirketlerinin bu şartları sigortalı lehine esnetebileceğini ancak sigortalı aleyhine değiştiremeyeceğini vurguladı.
Yeni dönemde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise bekleme sürelerine ilişkin oldu. Buna göre sigorta şirketleri tarafından uygulanan bekleme süreleri yalnızca ilk poliçe döneminde geçerli olacak. Bekleme süreleri, mevzuatta belirlenen üst limitler çerçevesinde uygulanabilecek. Düzenlemelerle birlikte sigortalıların şirket veya plan değişikliklerinde kazanılmış haklarının korunmasına yönelik yeni haklar da tanındı. Sigortalılar, aynı şirket içinde plan değişikliği yaptıklarında veya farklı bir sigorta şirketine geçtiklerinde sahip oldukları ömür boyu yenileme garantisi haklarını transfer edebilecek. Ayrıca mevcut bekleme süreleri de kazanılmış hak kapsamında korunacak.
31 Aralık 2027’ye kadar yayında kalacak
SEDDK açıklamasında, tüketicilerin yeni düzenlemeleri doğru anlayabilmesi amacıyla “Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Duyurusu” ile birlikte “Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Bilgilendirme Rehberi”nin hazırlandığı belirtildi. Kurum ayrıca sağlık sigortası branşında faaliyet gösteren şirketler ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne çağrıda bulunarak, internet sitelerinde kurum logosuna yer verilmesi ve bilgilendirme rehberine erişim sağlayan bağlantının paylaşılmasını önerdi. Açıklamada, söz konusu bağlantının 31 Aralık 2027 tarihine kadar kesintisiz şekilde yayında tutulmasının önem taşıdığı belirtilirken, yayımlanan sektör duyurusunun ise 10 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.