SEDDK’dan özel sağlık sigortaları rehberi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Ku­rumu (SEDDK), özel sağlık si­gortalarında 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelere ilişkin sektör duyurusu yayımladı. Ye­ni dönemde sigortalı haklarını güç­lendirmeyi amaçlayan düzenlemeler kapsamında; ömür boyu yenileme ga­rantisi, bekleme süreleri ve şirket de­ğişikliklerinde kazanılmış hakların korunmasına yönelik önemli uygula­malar hayata geçirildi. SEDDK tara­fından yayımlanan duyuruda, “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde De­ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 2025/28 sayılı “Özel Sağlık Sigorta­ları Yönetmeliğinin Uygulama Esas­larına İlişkin Genelge” kapsamında kapsamlı düzenlemelerin yürürlüğe alındığı belirtildi. Kurum, yapılan de­ğişikliklerin hem sigortalıların hak­larını korumayı hem de uygulamalara ilişkin bilgilendirmeyi artırmayı he­deflediğini açıkladı.

Kazanılmış bekleme süresi…

Yeni uygulama kapsamında, 60 ya­şını doldurmamış sigortalılar için ömür boyu yenileme garantisi (ÖBYG) taahhüdü içeren sözleşmelerin sunul­ması zorunlu hale getirildi. Düzenle­meye göre sigortalılar; en az 3 yıl ke­sintisiz sigortalılık süresini tamam­lamaları ve toplam tazminat/toplam prim oranının yüzde 80’in altında kal­ması halinde ÖBYG hakkı kazanabile­cek. SEDDK, sigorta şirketlerinin bu şartları sigortalı lehine esnetebilece­ğini ancak sigortalı aleyhine değiştire­meyeceğini vurguladı.

Yeni dönemde dikkat çeken bir di­ğer düzenleme ise bekleme süreleri­ne ilişkin oldu. Buna göre sigorta şir­ketleri tarafından uygulanan bekleme süreleri yalnızca ilk poliçe döneminde geçerli olacak. Bekleme süreleri, mev­zuatta belirlenen üst limitler çerçe­vesinde uygulanabilecek. Düzenleme­lerle birlikte sigortalıların şirket ve­ya plan değişikliklerinde kazanılmış haklarının korunmasına yönelik ye­ni haklar da tanındı. Sigortalılar, ay­nı şirket içinde plan değişikliği yap­tıklarında veya farklı bir sigorta şir­ketine geçtiklerinde sahip oldukları ömür boyu yenileme garantisi hakları­nı transfer edebilecek. Ayrıca mevcut bekleme süreleri de kazanılmış hak kapsamında korunacak.

31 Aralık 2027’ye kadar yayında kalacak

SEDDK açıklamasında, tüketicilerin yeni düzenlemeleri doğru anlayabilmesi amacıyla “Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Duyurusu” ile birlikte “Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Bilgilendirme Rehberi”nin hazırlandığı belirtildi. Kurum ayrıca sağlık sigortası branşında faaliyet gösteren şirketler ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne çağrıda bulunarak, internet sitelerinde kurum logosuna yer verilmesi ve bilgilendirme rehberine erişim sağlayan bağlantının paylaşılmasını önerdi. Açıklamada, söz konusu bağlantının 31 Aralık 2027 tarihine kadar kesintisiz şekilde yayında tutulmasının önem taşıdığı belirtilirken, yayımlanan sektör duyurusunun ise 10 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.