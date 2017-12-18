Servet Gürkan, JLT'nin MEA Yönetim Kurulu'na seçildi

18 Aralık 2017

Dünyanın 135 ülkesindeki networkü ve 10 binden fazla çalışanı ile müşterilerine hizmet veren Jardine Lloyd Thompson’ın (JLT) öncelikli bölgeleri arasında yer alan, MEA (Middle East and Africa) Bölgesi Yönetim Kurulu'na JTL Türkiye CEO'su Servet Gürkan'ın seçildiği MEA Yönetim Kurulu Başkanı Peregrine Towneley tarafından açıklandı.

JLT'nin, Türkiye, Kıbrıs, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu Ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ile Kuzey ve Güney Afrika'yı içine alan MEA Bölgesi Yönetim Kurulu'na Servet Gürkan'ın seçilmesinin JLT Grubunun Türkiye'ye verdiği önemin bir göstergesi olduğu belirtildi.

JLT Türkiye CEO'su Servet Gürkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada MEA yönetim kuruluna seçilmesinin kendisi ve başında olduğu JLT Türkiye ofisi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "2015 yılında Türkiye'ye kendi adıyla yatırım yapan dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans brokerlerinden JLT'nin Türkiye'de 3 yıl gibi kısa sürede gösterdiği performans dikkat çekicidir. Altyapı, enerji, inşaat ve ulaşım sektörlerinde, otoyol, köprü, metro, havalimanı gibi dev yatırımların Türkiye’de arttığı görülmektedir. Bu nedenle Türkiye küresel büyümenin önemli bir parçası haline gelmiştir. Türkiye'nin bu potansiyeli JLT'nin Türkiye'ye olan ilgisini ve yatırımlarını artırmasında etken oluyor. MEA Yönetim Kurulu'na seçilmem Türkiye'nin global zeminde temsili açısından çok önemli ve gurur verici."