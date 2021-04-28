"Siber riskleri en aza indirmek için sigorta yaptırmak önemli"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörünün dijitalleşme yolcuğu ve uzaktan çalışmanın sigortacılık üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020 yılının sigorta şirketleri için zor geçen bir sene olduğuna işaret eden Obalı, bu olumsuz duruma karşı, uzaktan çalışma altyapısının kurgulanması, çağrı merkezleri dâhil olmak üzere müşterilere uzaktan hizmet verilebilecek sistemlerin kurulması gibi dijitalleşmeyle birlikte gelen uygulamalar sayesinde hasar süreçlerinde hiçbir sorun yaşanmadığını, 44 Milyar TL tazminat üstlendiğini, üretim tarafında da yüzde 19’luk prim artışı gerçekleştiğini ve 2021 yılında da bu büyüme trendinin sürdüğünü belirtti.

Dijitalleşme sayesinde iş süreçlerinin hızlandığına dikkat çeken Obalı, “Örneğin görüntü tanıma (image recognition) özelliğiyle hasar tespit süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlandı. Fiziki tespite gerek kalmadan sigortalıların olası mağduriyetleri giderildi. Bu olumlu gelişmeler neticesinde sigortacılıkta dijitalleşmenin artırılması planlanırken, bu yolla hizmet kalitesinin standartları da yükselecek.” dedi.

Sigortacılıkta evraksız döneme geçiş için SEDDK ile yakın iş birliği

Sigortacılık sektörünün, bankacılıktan sonra finans piyasalarındaki en önemli oyuncu olduğuna dikkat çeken Obalı, bu durumun sektör açısından atılacak bütün adımlarda yasal düzenlemeler gerektirdiğini ifade etti. Obalı, TSB ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yakın ortak çalışmalar yürütmesinin, sektörün hem nicelik hem de nitelik olarak sağlıklı büyümesine imkân verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörün ilerlemesi açısından; evrak basımının ortadan kaldırılıp belgelerin tamamen dijital ortamda servis edilebilmesinin sağlanması, şirketlerin zorunlu bilgilendirmelerinin dijital ortamda yapılmasının önünün açılması, poliçe süreçlerinin dijitalleşmesi, ekspertiz raporlarının ve faturalandırma işlemlerinin bütünüyle dijitale aktarılabilmesi, e-devlet uygulamasında sigortacılık sektörünün yer alması ve bu platformda yapılacak tüm işlemlerin geçerli sayılması yıl içinde somut gelişmeler yaşanması beklenen konular arasında yer alıyor.”

Siber riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor

Dijitalleşmenin sigortacılık sektörüne getirdikleri ve sektör açısından önemine değinen Obalı, Avrupa’da %11 seviyelerinde olan dijitalde üretilen poliçe sayılarının, ülkemizde %3 dolaylarında olduğunu belirtti. Sigortalıların talebinin süreçlerin dijitalleşmesi yönünde olduğunu belirten Obalı, sektörün bu sese kulak vermesiyle, acentelerin dijitalleşmesi ve dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesinin hızlandığını kaydetti. Obalı şöyle devam etti: “Dijitalleşme arttıkça yükselen siber risklerin de farkında olmak gerek. Dijitalleşmenin getirdiği yeni durumlar karşısında siber riskleri en aza indirmek için sigortalanmak son derece önemli. Riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor”.