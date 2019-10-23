Siber sigorta pazarı 15 milyar dolara gidiyor

23 Ekim 2019

Küresel en büyük risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada yer alan siber riskler, işletmeleri ciddi anlamda tehdit etmeye başladı. Siber risklerin sadece bir bilişim teknolojileri (BT) sorunu olmaktan çıktığını söyleyen Howden Sigorta’nın Siber Riskler Bölüm Başkanı Shay Simkin, dünya çapındaki tüm yönetim kurullarının gündemine girdiğini belirtti. Simkin, siber sigorta pazarının 2022’de 15 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

DÜNYA’ya konuşan Howden Sigorta Siber Riskler Bölüm Başkanı Shay Simkin, siber sigorta pazarının küresel çapta hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve 2019’da yüzde 20 prim artışı ile 6 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Siber sigortaların şu anda küresel sigorta pazarında en hızlı büyüyen ürün olduğuna işaret eden Shimkin, pazarın 2022’de de 15 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Dünya birbirine bağlandıkça riskler artıyor

Siber risk sigortalarının artışında bazı faktörlerin öne çıktığını anlatan Simkin, şunları söyledi:

“Öncelikle dünya artık daha fazla birbirine bağlı. Bu durum beraberinde yeni endişe ve riskleri de getiriyor. Siber riskler artık yalnızca bir BT sorunu olmaktan çıkıp bir iş sorunu haline geldi. Dolayısıyla bu konu dünya çapındaki tüm yönetim kurullarının en önemli gündem maddelerinden birisi durumunda. Bunun yanında artan mevzuat gereklilikleri ve veriler ile gizliliği koruma ihtiyacı ile siber saldırıların sıklığı, çeşitliliği ve zarar verme düzeyindeki artış şirketlerin konuya ilgisini her geçen gün artırıyor. Burada vurgulanması gereken bir diğer önemli husus da maddi olmayan duran varlıkların değerindeki artış ve siber risklerin sebep olduğu uzun süreli ve etkileri ciddi boyutlara ulaşan iş durması ile oluşan itibar zararları.”

Siber sigortalarda hasar prim oranının henüz sürdürülebilir düzeyde olduğuna işaret eden Simkin, “Ancak yaşanan siber sigorta hasarlarına istinaden bu dengenin yakın gelecekte farklılaşacağını ve bunun da primler ile risk kabul şartlarına yansıtılacağını öngörüyoruz. Bu nedenle de sigortalıların bugünden teminat sahibi olup; kazanılmış haklarını temin etmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı. Siber sigortaların sektörlerin maruz kaldığı sürekli olarak gelişmekte olan tehditler ve savunmasızlığa karşı yenilikçi bir risk aktarımı çözümü sunduğunu anlatan Simkin, şunları söyledi:

“Siber riskler, küresel en büyük risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada yer alıyor ve önümüzdeki yıllarda da öyle kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Alınan tüm önlem ve uygulamalara rağmen sürekli olarak gelişen bir tehdit. Sigorta sektörü bu gibi durumlar için, bir siber saldırı sonucunda bir kuruluşun uğrayabileceği olası finansal zararların tazminini sağlamak üzere bir risk aktarımı çözümü geliştirdi. Siber Sigortalar, genellikle Yönetici Sorumluluğu, Genel Mali Sorumluluk ve Mesleki Sorumluluk gibi geleneksel sorumluluk poliçelerinde bulunmayan risklere karşı bir çözüm sunuyor.”

Siber sigortaların çoğunlukla geleneksel sorumluluk poliçelerinde kapsam dışında bırakılan ve firmaların karşı karşıya olduğu risklere karşı yenilikçi bir çözüm sunduğunu ifade eden Simkin, “Poliçeler hem siber bir olaydan kaynaklanan üçüncü taraf sorumluluklarını hem de şirketin kendi zararlarını teminat altına alıyor. Poliçenin önemli bir kısmı da olay müdahalesi ile kriz yönetim süreci hizmeti. Sigortalılar, dünya çapındaki bir olay müdahale yönetimi firmaları ağına bir yardım hattıyla erişebiliyor" dedi.