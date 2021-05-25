Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sektörün önemli buluşmalarından olan "Sigorta Haftası"nı 10. kez düzenliyor.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs-4 Haziran haftası boyunca birbirinden önemli konularda "Sigorta Buluşmaları" adıyla yapılacak paneller, uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde, sigorta sektörünün ekonomiye katkısı, COVID-19 sürecinde ortaya konulan performans, gelecek trendleri, sağlık, trafik, alacak sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi birçok önemli alandaki yenilikler, uzmanlar tarafından ele alınacak.

"Yenilikçi yaklaşımlar için var gücümüzle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, Sigorta Haftası'nın sektör için olduğu kadar mevcut ve potansiyel sigortalılar için de önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sigorta Haftası'nı 10. kez kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de sigorta sektörünün büyümesi ve hem ülke ekonomisi hem de sigortalılar lehine gelişmesi için çalışıyoruz. Sigorta bilincini ve farkındalığını bulunduğu noktadan yukarılara taşımak asli görevimiz. Bu doğrultuda, sayısı 65'i bulan üye kuruluşlarımızla beraber hareket ediyor, kurumların ve bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarında sürdürülebilirliği sağlayacak yenilikçi sigorta yaklaşımlarının yaygınlaştırılması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu noktada başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) olmak üzere Türkiye'de sigortacılığı iyileştirmek için çaba gösteren kurum ve kuruluşlara da Sigorta Haftası’nın verimli şekilde gerçekleştirilmesi yönünde verdikleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum. "

Etkinlik çevrim içi gerçekleşecek

Verilen bilgiye göre, Sigorta Buluşmaları 31 Mayıs’ta başlıyor.

Sigorta Haftası'nın ilk günü olan 31 Mayıs'taki açılış panelinde, gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünde bir araya gelecek TSB Başkanı Atilla Benli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, 2021'de sigortanın Türkiye ekonomisine katkısını, sektörden beklentileri ve sigortanın sunabileceği fırsatları ele alacak.

2 ve 4 Haziran tarihlerinde de konusunda uzman konukların katılımıyla devam edecek panellerde, sigortacılığı ilgilendiren hemen her konuya değinilecek.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, ekonomi uzmanı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve COVID-19 pandemisi ile ilgili değerlendirmeleriyle ön plana çıkan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu panel serisinin konukları arasında yer alırken, Sigorta Haftası programı ve paneller, özel hazırlanan https://sigortahaftasi.com/ sitesinden takip edilebilecek.