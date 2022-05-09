Sigorta fiyatları ilk çeyrekte yüzde 11 arttı

Müşterilerinin sektörlerine özel riskleri etkili bir şekilde yönetmeleri için yaratıcı çözümler sunan Marsh’ın yayınladığı ‘Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre 2022 yılının ilk çeyreğinde küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 11 artış gösterdi. Siber risk sigorta oranlarında artış devam ederken, enflasyon sigorta şirketlerini endişelendiriyor.



Sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında dünyanın lider markası Marsh tarafından yayınlanan Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre, küresel ticari sigorta fiyatları 2022'in ilk çeyreğinde yüzde 11 arttı. Bu artış küresel ticari sigorta pazarında art arda artış görülen 18’inci çeyrek olurken, birçok coğrafya ve iş kolunda ılımlı artış oranları devam etti.



‘Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre, fiyat artışları finansal ve profesyonel alanlardaki artış hızının yavaşlaması ile dengelendi. İngiltere’de görülen yüzde 20’lik artış ve ABD’de görülen yüzde 12'lik artışla birlikte küresel bileşik oranını yönlendirmeye devam etti. Artış oranı Pasifik'te yüzde 13’ten yüzde 10’a düşerken, Asya'da yüzde 4’ten yüzde 3’e ve Kıta Avrupası'nda da yüzde 9’dan yüzde 6’ya düşüş oldu. Ardışık ikinci çeyrek için, ılımlılık eğiliminin tek istisnası, oranların yüzde 6 arttığı Latin Amerika ve Karayipler oldu.



Rapora göre; küresel sabit kıymet sigortası fiyatları, 2022'nin ilk çeyreğindeki ortalama yüzde 8'lik artıştan yüzde 7'ye geriledi. Kaza sigorta fiyatlarındaki ortalama artış ise önceki çeyrekte yüzde 5 iken yüzde 4'e düştü. Yoğun olarak siber kaynaklı, finansal ve profesyonel alanlardaki fiyatlandırma yüzde 26 ile ana sigorta ürün kategorilerinde en yüksek artış oranına sahip oldu. Ancak bir önceki çeyrekte yüzde 31 olan bu oranın düşüş nedeni yönetici sorumluluk sigortasının fiyat artışının yavaşlaması olarak göze çarptı. Fidye yazılımı hasarlarının sıklığı ve şiddetindeki sürekli artışın etkisiyle siber sigorta oranları yükselmeye devam ederken birçok sigorta şirketi, özellikle Ukrayna'daki kriz ile bağlantılı olarak, teminat şartlarını ve koşullarını sıkılaştırmaya başladı. Fiyatlar ABD'de yüzde 110 ve İngiltere’de yüzde 102 arttı. Enflasyondaki artışlar halihazırda birçok iş kolundaki hasarı etkiliyor ve etkilenen bölgelerdeki sigortacılar tarafından bir endişe kaynağı olarak belirtiliyor.



Marsh Türkiye Eş CEO’su Yeşim Aksüt, “Ukrayna’daki kriz zaten zorlu olan sigorta piyasasına ek bir baskı getirdi. Artan enflasyonun da hasar maliyetleri ve risk artışı üzerindeki etkisini görmeye başlıyoruz ki, bu durum fiyatlamaya etki ediyor. Ancak, sigorta piyasası temelleri güçlü kalmaya devam ediyor ve oran artışlarının ılımlılık eğilimini sürdürmesini bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin rekabetçi fiyatlandırma ve kapsam bulmalarına yardımcı olmaya ve hızla değişen piyasa dinamiklerinin risklerini nasıl etkileyebileceğine dair anlamlı bilgiler vermeye devam edeceğiz” dedi.