Sigorta Haftası mayısın son haftası değil 7-11 Eylül'de kutlanacak

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamada, her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü desteği ile birlik ve diğer tüm paydaşlarca çeşitli etkinlikler düzenlendiği, sigorta bilincini ve farkındalığını artırmak üzere aktiviteler yapıldığı, sektörün sorunlarının gündeme getirilerek çözüm arandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Türkiye Sigorta Birliği'nin, Sigorta Haftası’na ve bu haftayı hep birlikte kutlamaya büyük önem verildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle sosyal hayatı yeniden düzenleyen önlemlerin alınması ve kamuoyu gündeminin bu konuya yoğunlaşması, tüm paydaşlarımızı bir araya getireceğimiz etkinliklerin yapılmasına da engel teşkil etmektedir. Bu kapsamda salgındaki olumlu gelişmeler doğrultusunda etkinliklerin dijital platformlar yerine bir araya gelinerek yapılma ihtimali göz önünde bulundurularak, Sigortacılık Genel Müdürlüğünün de uygunluğu ile 'Sigorta Haftası'nın 7-11 Eylül 2020 tarihlerinde kutlanmasına karar verilmiştir. Haftaya ilişkin planlamalar ayrıca duyurulacaktır."