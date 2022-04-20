"Sigorta mevzuatı mevcut haliyle yetersiz, çağa göre güncellenmeli"

Selçuk ALTUN

Sigorta sektöründeki dijitalleşmeye ve dönüşüme dikkat çeken sektörün duayen isimlerinden Ramazan Ülger, mevcut mevzuatın artık ihtiyaçlara cevap vermediğini belirterek, “Bu mevzuat ve konulan kurallar manuel şartlarda, defterlere yazılarak kurgulandı. Ama dünya değişti, artık kimse poliçe almaya gitmiyor, telefonda işini hallediyor ve her şey dijital” dedi.

Ramazan Ülger, Türk sigorta sektörünün önemli figürlerinden birisi. Kendi deyimiyle emekli olmayı becerememiş ve halen faal bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sektörde ulusal ve uluslararası birçok şirkette genel müdürlük dahil üst düzey yöneticilik yapan, 5 yıl Türkiye Sigorta Birliği’nde (TSB) başkanlık görevini üstlenen, üniversitelerde uzun yıllar sigortacılık dersleri veren Ülger, bugün itibariyle ÖzserNeo Reasürans Brokerliği genel müdürlüğünü sürdürüyor. Öte yandan İstanbul’a yakın olduğu için Tekirdağ’da kurmuş olduğu çiftliğinde ‘hafta sonu çiftçiliği’ yapıyor. Online ortamda sohbet etme fırsatı bulduğum Ramazan Ülger ile sigorta sektöründe dijitalleşmeyi ve yeni ürünleri Dijipol’ü konuştuk. Yüz yüze satış modelinin günümüz dünyasında artık son bulmaya başladığını belirten Ülger, yeni kuşakla birlikte dijitalleşmenin hız kazandığını, sigorta sektöründe iş yapış modellerinin değiştiğini söyledi. Fakat, mevcut sigorta mevzuatının geride kaldığını dile getiren Ülger, “Çünkü bu, mevzuat manuel şartlarda yazıldı ve kurallar bu şartlara göre kondu. Geçmişte defterlere yazılarak kurgulanan sistemin bugün sektörün önünü kapatıyor” diye konuştu.

Mevzuat, küçük ve orta dağıtım kanallarını zorluyor

Bununla birlikte bazı adımlar atıldığını kaydeden Ülger, “Uzaktan mal-hizmet satışları ve dijital satışla ilgili mevzuatlar yayımlanmaya başladı” dedi.

Mevzuatın dağıtım kanalları konusunda da oldukça yetersiz ve zorlayıcı olduğunu dile getiren Ramazan Ülger, şöyle devam etti: “Belki çok radikal bir söylem ama, bana göre mevzuat küçük - orta boy dağıtım kanallarının yaşamasına sorun çıkarıyor. Biz diyoruz ki; bir büro kurmadan acente olamazsın. Şu kadar net iş yapacaksın, şuraya kayıt olacaksın vs. bir sürü prosedür ve masraf. Şirket kurduysan müdür atayacaksın, teknik personel işe alacaksın veya sen teknik personel olacaksın... Bunun için acentenin ne kadar iş yapması lazım ki yaptığı masrafı çıkarsın. Bu yüzden bu mevzuat mevcut haliyle yetersiz diyorum. Ben, bütün dağıtım kanallarında, dağıtıcılığın her kademesinde görev aldım. İşim gereği büyük resme bakabiliyorum. Teknolojiye ve Avrupa uygulamalarına baktım. Online satış sistemlerinin en iyi uygulandığı ülkelerden biri İngiltere. Örnek alınabilir.”

30 şirketin teklifini tek platformdan sunuyoruz

ÖzserNeo Reasürans Brokerliği’nin yeni yatırımı Dijipol hakkında da açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ramazan Ülger, “Artık dünya değişti ve alışveriş alışkanlıklarımız dijitale kayıyor. Sigorta sektörünün de bu dünyanın gerisinde kalma şansı yok. Online'da aldığınız mal ve hizmetin içeriğini biliyorsanız, ölçebiliyorsanız, satın aldığımız yerin güvenirliği ile ilgili bir kanaatiniz varsa hiç korkmuyorsunuz. Djipol de bu düşünceden yola çıkılarak kurulan bir sigorta pazar yeri. Biz bu tür yatırımları yapmazsak, bu organizasyonları ellerimizle ölüme terk ederiz. Eninde sonunda bireysel müşteriler buraya doğru kayacak” dedi.

30 sigorta şirketi ile çalıştıkları bilgisini veren ve Dijipol’de 30 şirketin tekliflerini tek bir platformdan kullanıcının önüne çıkardıklarının altını çizden Ülger, “Bu alanda ciddi rakiplerimiz var. Daha fazla rakibimizin olması lazım. Çünkü bu alanda güvenirlilik çok önemli. Oyuncu sayısının artmasıyla birlikte, bu iş düzgün yapılıyor algısı yerleşirse bir iklim oluşur. O anlamda bu pazarın büyüyeceğini de düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, 355 kişilik istihdam yarattıkları bilgisini veren Ülger, Türkiye genelinde 170 tescilli şubeleri bulunduğunu, bu şube sayısını yıl sonunda nette 200’e çıkarmak istediklerini bildirdi.