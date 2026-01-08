Sigorta poliçelerinde tüketicilere “onaysız yenileme” uyarısı

Tüketici Konfederas­yonu (TÜKONFED) Ge­nel Başkanı Aydın Ağaoğ­lu, sigorta poliçesi ya da abonelik işlemlerinde bu­nun otomatik yenilenme­sine yönelik sözleşmeye hüküm konulamayacağı­nı belirterek, “Konuyla il­gili tüketicinin bilgilendi­rilmesi, açık onayının da alınması gerekir. Belirli süreli abonelik sözleşme­lerine, sözleşmenin belir­lenen süre kadar uzayaca­ğına ilişkin hükümler ko­nulamaz” diye konuştu.

Abonelik sözleşmelerin­de sözleşmenin sona ere­ceği tarihe kadar tüketici­nin talepte bulunması ve­ya onay vermesi halinde uzatılabileceğine değinen Ağaoğlu, şirketin, kuru­mun tüketiciye teklif ver­mesi ve şartları sunması gerektiğini anlattı.

Yazılı itirazda bulunulmalı

Ağaoğlu, tüketicinin ko­nuya yönelik dönüş yap­maması, sessiz kalması­nın onay verdiği anlama gelemeyeceğini kayde­derek, “Poliçeler haber­siz yenilendiğinde ban­kaya mümkünse yazılı iti­razda bulunulmalı. Sonra da yenilemede şartlar ko­nusunda beyanın olma­dığı sigorta şirketine bil­dirilmeli” ifadelerini kullandı. Sözleşme şartla­rının yazılı olması halin­de, tüketicinin anlayabi­leceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olma­sı gerektiğine işaret eden Ağaoğlu, tüketicinin si­gorta şirketinden gerekli dönüşü alamadığı takdir­de tüketici hakem heyet­lerine başvurabileceğini dile getirdi.

Otomomatik yenilemede cevaplar askıda kalıyor

Tüketici Birliği Federas­yonu Genel Başkanı Meh­met Bülent Deniz de “Sigor­ta poliçesi, GSM aboneliği gibi işlemlerde her işlemin süre sonunda yenilenme­si için tüketicinin mutlaka onayının alınması gerekir” ifadesini kullandı. Bazı fir­ma ya da kuruluşların söz­leşme yaparken otomatik yenileme sistemi adı altında tüketicilerden muvafakat­name aldıklarını anımsa­tan Deniz, “Dolayısıyla söz­leşme, poliçe, abonelik süre bitiminde otomatik olarak yenileniyor ancak otoma­tik yenilemede hangi miktar üzerinden, ne kadar bedelle gibi soruların cevapları as­kıda kalıyor” diye konuştu.

Her işlem için yazılı veya sesli onay alınmalı

Deniz, tüketicilerden onay alınması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “ Tüketicinin her işlemi için yazılı veya sesli onayı alınmalı. Buna yönelik onay verilmeden, tüketicinin haberi olmadan ve hatta yenilendikten sonra gözden kaçabilecek bir SMS ile ‘poliçenizi yeniledik’ diye usulen bilgi verilen durumlarla ilgili tüketicinin eğer yenilemeye itirazı var ise bu konuda firmayı haberdar etmeli.

Yenileme döneminden sonra tüketicinin kendisinden otomatik tahsil edilmiş ücreti var ise iadesini talep etmeli. Firma bunu yerine getirmezse, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılmalı. Tüketicinin onayı olmaksızın önceden alınan muvafakatnameyle sözleşmenin uzatıldığına ilişkin firma tespitlerinin, denetimlerin yapılması gerekiyor.”