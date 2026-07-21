Sigorta prim üretimi 745 milyar TL’ye yaklaştı
Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanan 2026 yılının ilk yarısına dair verilere göre, sektörün toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29’luk önemli bir artış gösterdi. Bu artışla birlikte toplam prim üretimi 743 milyar 851 milyon 877 bin TL seviyesine ulaştı.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri yayımladı. Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonunun haziran ayı itibarıyla yüzde 32,11’e gerilediği bir dönemde sigorta sektörü, yılın ilk yarısında prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 artırarak 743 milyar 851 milyon 877 bin TL’ye taşıdı. Geçen yılın aynı döneminde 576 milyar 846 milyon TL olan üretim, yaklaşık 167 milyar TL artış gösterdi. Bu dönemde hayat dışı sigortalar 629 milyar TL prim üretimiyle sektörün yaklaşık %85’ini oluştururken, hayat sigortalarında üretim 114,8 milyar TL seviyesine yükseldi. Hayat dışı branşlarda büyüme yüzde 26,2, hayat branşında ise yüzde 46,2 olarak gerçekleşti. Bu tablo, tasarruf ve kredi bağlantılı hayat sigortalarındaki canlılığın sürdüğünü gösterirken, zorunlu trafik, sağlık ve hayat sigortalarının öncülüğünde sektörün güçlü üretim kapasitesini koruduğunu ve yılın ikinci yarısına sağlam bir görünümle girdiğini ortaya koydu. Yılın ikinci yarısında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin, dijitalleşme yatırımlarının ve sağlık ile afet risklerine yönelik artan farkındalığın, sektörün büyümesini desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.
Zorunlu trafik sigortası yine lider
İlk yarının en yüksek prim üretimi yine zorunlu trafik sigortasında gerçekleşti. Branşta prim üretimi geçen yılın aynı dönemindeki 114,4 milyar TL’den 152,2 milyar TL’ye yükselirken, artış oranı %33 oldu. Sağlık sigortaları da ilk yarının dikkat çeken branşlarından biri olurken, toplam sağlık üretimi 105,7 milyar TL’den 143 milyar TL’ye yükselerek %35,4 büyüdü. en güçlü performans, yüzde 46 büyüyen hayat sigortaları tarafında görüldü. Bu branşta prim üretimi geçen yılın aynı dönemindeki 78,5 milyar TL’den 114,8 milyar TL’ye çıkarak %46,2 artış kaydetti.
Deprem gerçeğinin etkisiyle son yıllarda yükselişini sürdüren yangın ve doğal afetler branşı da ilk yarıda güçlü performans sergiledi. Branşta prim üretimi 79,1 milyar TL’den 97,3 milyar TL’ye yükselirken, yıllık artış %23 olarak gerçekleşti. Özellikle kurumsal işletmelerin artan sigorta bilinci ve konut sigortalarına yönelik talep üretimi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.
Kaskoda istikrarlı artış
Kara araçları branşında da büyüme devam etti. Kasko sigortalarında prim üretimi 61,6 milyar TL’den 81,9 milyar TL’ye yükselerek yaklaşık %33 artış gösterdi. Kara araçları sorumluluk branşı (trafik dahil) toplamda 166,3 milyar TL üretime ulaşarak sektörün en büyük branş grubu olmayı sürdürdü.
Acil sağlıkta gerileme yüzde 90,2 oldu
En sert gerileme yüzde 90,2 ile Acil Sağlık branşında yaşanırken, Yabancılar İçin Sağlık sigortalarında prim üretimi yüzde 66,6, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk (İMM) branşında ise yüzde 57,3 azaldı. Bina Tamamlama Sigortası yüzde 43,5, Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk yüzde 38,5 ve Kıymet Sigortaları yüzde 37,2’lik düşüşle ilk yarının en fazla küçülen branşları arasında yer aldı. Ayrıca Hayvan Hayat (%16,9), Dolu Sera (%19,6), Doğrudan Kefalet (%19,2) ve Hukuksal Koruma (%24,1) branşlarında da prim üretimi geçen yılın aynı döneminin altında kaldı.