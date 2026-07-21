Sigorta prim üretimi 745 milyar TL’ye yaklaştı

Türkiye Sigorta Bir­liği (TSB), 2026 yı­lı Ocak-Haziran döne­mine ilişkin verileri yayımladı. Türkiye’de yıllık tüketici enf­lasyonunun haziran ayı itiba­rıyla yüzde 32,11’e gerilediği bir dönemde sigorta sektörü, yılın ilk yarısında prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 artırarak 743 milyar 851 milyon 877 bin TL’ye taşı­dı. Geçen yılın aynı döneminde 576 milyar 846 milyon TL olan üretim, yaklaşık 167 milyar TL artış gösterdi. Bu dönemde ha­yat dışı sigortalar 629 milyar TL prim üretimiyle sektörün yaklaşık %85’ini oluşturur­ken, hayat sigortalarında üre­tim 114,8 milyar TL seviyesine yükseldi. Hayat dışı branşlar­da büyüme yüzde 26,2, hayat branşında ise yüzde 46,2 ola­rak gerçekleşti. Bu tablo, ta­sarruf ve kredi bağlantılı ha­yat sigortalarındaki canlılığın sürdüğünü gösterirken, zo­runlu trafik, sağlık ve hayat si­gortalarının öncülüğünde sek­törün güçlü üretim kapasitesi­ni koruduğunu ve yılın ikinci yarısına sağlam bir görünüm­le girdiğini ortaya koydu. Yı­lın ikinci yarısında yürürlü­ğe giren yeni düzenlemelerin, dijitalleşme yatırımlarının ve sağlık ile afet risklerine yöne­lik artan farkındalığın, sektö­rün büyümesini desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.

Zorunlu trafik sigortası yine lider

İlk yarının en yüksek prim üretimi yine zorunlu trafik si­gortasında gerçekleşti. Branş­ta prim üretimi geçen yılın ay­nı dönemindeki 114,4 milyar TL’den 152,2 milyar TL’ye yük­selirken, artış oranı %33 oldu. Sağlık sigortaları da ilk yarının dikkat çeken branşlarından biri olurken, toplam sağlık üretimi 105,7 milyar TL’den 143 milyar TL’ye yükselerek %35,4 büyü­dü. en güçlü performans, yüz­de 46 büyüyen hayat sigortala­rı tarafında görüldü. Bu bran­şta prim üretimi geçen yılın aynı dönemindeki 78,5 milyar TL’den 114,8 milyar TL’ye çıka­rak %46,2 artış kaydetti.

Deprem gerçeğinin etkisiy­le son yıllarda yükselişini sür­düren yangın ve doğal afetler branşı da ilk yarıda güçlü per­formans sergiledi. Branşta prim üretimi 79,1 milyar TL’den 97,3 milyar TL’ye yükselirken, yıl­lık artış %23 olarak gerçekleşti. Özellikle kurumsal işletmele­rin artan sigorta bilinci ve ko­nut sigortalarına yönelik ta­lep üretimi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Kaskoda istikrarlı artış

Kara araçları branşında da büyüme devam etti. Kasko si­gortalarında prim üretimi 61,6 milyar TL’den 81,9 milyar TL’ye yükselerek yaklaşık %33 artış gösterdi. Kara araçları sorumlu­luk branşı (trafik dahil) toplam­da 166,3 milyar TL üretime ula­şarak sektörün en büyük branş grubu olmayı sürdürdü.

Acil sağlıkta gerileme yüzde 90,2 oldu

En sert gerileme yüzde 90,2 ile Acil Sağlık branşında yaşanırken, Yabancılar İçin Sağlık sigortalarında prim üretimi yüzde 66,6, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk (İMM) branşında ise yüzde 57,3 azaldı. Bina Tamamlama Sigortası yüzde 43,5, Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk yüzde 38,5 ve Kıymet Sigortaları yüzde 37,2’lik düşüşle ilk yarının en fazla küçülen branşları arasında yer aldı. Ayrıca Hayvan Hayat (%16,9), Dolu Sera (%19,6), Doğrudan Kefalet (%19,2) ve Hukuksal Koruma (%24,1) branşlarında da prim üretimi geçen yılın aynı döneminin altında kaldı.