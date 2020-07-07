Sigorta sektörü, seller için 38 milyon liralık hasar ödemesi yapacak

07 Temmuz 2020

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, geçen ay Ankara, Burdur ve Bursa’da yaşanan sel ve dolu felaketlerine ilişkin, "Sektörümüze 1,500 adet hasar ihbarı ulaştı. Bugüne kadar 2 milyon 800 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam hasarın yaklaşık 38 milyon liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

TSB tarafından yapılan açıklamada, geçen ay Ankara, Burdur ve Bursa’da yaşanan sel ve dolu felaketlerinde, tarım arazisi, hayvanları, evi, iş yeri veya aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerini başlatması gerektiği belirtildi.

Sigortanın toplumsal bir dayanışma olduğunu ve sektörün COVID-19 salgını sürecinde sigortalıların yararını gözeterek aldığı kararlarla bunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan, Benli şunları söyledi:

“Toplumsal hayatı etkileyen olağanüstü durumlarda sosyal sorumluluk hassasiyetiyle hareket eden bir sektörüz. Bu çerçevede son dönemde yaşanan sel felaketleri sonrası sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için sektör olarak çok hızlı bir şekilde koordine olduk. Eksperlerimizin yaptığı tespitler sonucu, Ankara, Burdur ve Bursa'dan sektörümüze 1.500 adet hasar ihbarı ulaştı. Bugüne kadar 2,8 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam hasarın yaklaşık 38 milyon liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz.”

Kaynak: AA