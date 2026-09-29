Sigorta sektöründe 2027’de iki yeni adım gelecek
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) tarafından sigorta sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla düzenlenen Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nın bir dönemi daha tamamlandı. SEDDK Başkanı Davut Menteş, Solvency II kriterleri ve iç sistemlerin işleyişine yönelik 2027 yılında yeni adımlar atılacağını duyurdu.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nın (TSEV) düzenlediği Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nın 43. Dönem Mezuniyet Töreni, yoğun bir katılımla İş Sanat Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Sigorta sektörünün tüm paydaşlarını ve üst düzey bürokratlarını bir araya getiren törene; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, SEDDK İkinci Başkanı Mehmet Verim, Kurul Üyeleri Nevzat Şen ve Dr. Tayfun Aksoyak katıldı. Gecede mezunlar, sertifika ve plaketlerini kendi yöneticilerinin ve TSEV eğitmenlerinin ellerinden teslim aldı. TSEV Müdürü Sibel Sağlam; vakfın 2026 yılı faaliyetlerini özetlerken, gelecek dönem eğitimlerinin düzenleyici ve denetleyici kurumdan gelen sektör ihtiyaç analizleri doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.
Eğitimin stratejik rölü
SEDDK Başkanı Davut Menteş, eğitimin sektörün sürdürülebilir büyümesindeki stratejik rolüne dikkat çekti. Kendi iş tecrübelerinden örnekler vererek yaşam boyu eğitimde “uygulama odaklı” modelin altını çizen Menteş, başta TSEV olmak üzere eğitim kurumlarını düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin uyum sürecinde stratejik bir noktada konumlandırmak istediklerini belirtti. Menteş, “Geçtiğimiz yıl IFRS 17 ile ilgili bir eğitim programı düzenlendikten sonra IFRS 17 lisanslı personel çalıştırma zorunluluğu getirilmişti. Önümüzdeki dönemde kurumumuzun faaliyetleriyle paralel olarak iki ana konuda eğitim programı düzenlemesi söz konusu olacak. Birincisi Solvency II kriterleri (Zermay Yeterlilik Düzenlemeleri). Avrupa ve Kuzey Amerika standartlarının 2027 ortalarında Türkiye’de de uygulamaya geçmesi bekleniyor. Bu düzenlemelere yönelik bir eğitim programı planlanabilir. İkincisi ise iç sistemler konusu. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde konumlanan iç sistemler, iç kontrol ve iç yönetim mekanizmalarının teori ile pratik arasındaki farklılıklar nedeniyle tam olarak istenilen gibi işlemediği gözlemleniyor. Bu konudaki bilinç eksikliğini ve işleyiş sorunlarını gidermek amacıyla iç sistemlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı planlanmasını talebimizi de paylaştık” dedi.
Zorunlu istihdam düzenlemesi
Zorunlu istihdam konusunda da çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Menteş, “Özellikle teknik, hukuk, finans, hasar ve iç denetim gibi önemli iş birimlerinde asgari sayıda lisanslı personel çalıştırılmasına yönelik bir düzenleme planlıyoruz. Bu düzenleme 2027 yılına kadar devreye alınacak. Şirketlerin büyüklüğüne bağlı olarak belirli sayıda personelin lisanslı olması, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması kapsamında mevzuata tabi tutulacak” diye konuştu. Uyumlaştırma, hasar yönetimi ve kefalet sigortaları alanındaki yeniliklerden söz eden Menteş, sektörde süreçleri kolaylaştıran ve uyumlaştıran programların önemi vurguladı. “Yakın zamanda ‘Hasar Yönetmeliği’ yayınlanacak” diyen Menteş, “Kefalet Sigortalarına ilişkin ise şirketlerin bünyesinde, kefalet iş kabul süreçlerine yönelik özel mekanizmalar, yetkin personel, iş kuralları ve işleyişle ilgili düzenlemeler bulunuyor” ifadelerini kullandı. Menteş, sektörün genişlemesi, gelişmesi ve büyümesine katkı sağlayacak programların içeriğine değinerek, dijital ve teknoloji odaklı bir geleceğe vurgu yaptı.
Dereceye girenler plaketlerini aldı
Konuşmaların ardından program genelinde ilk üç dereceye giren mezunlara plaketleri SEDDK Başkanı Davut Menteş tarafından takdim edildi. 43. Dönem genel sıralamasında başarı elde eden isimler şöyle oldu: Program birincisi GIG Sigorta’dan Emrecan Koç, ikincisi Ray Sigorta’dan İsmail Baran Barlas ve üçüncüsü Bupa Acıbadem Sigorta Arda Kayadibi.