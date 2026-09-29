Sigorta sektöründe 2027’de iki yeni adım gelecek

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nın (TSEV) düzenlediği Temel Sigor­tacılık Eğitim Programı’nın 43. Dönem Mezuniyet Töreni, yoğun bir katı­lımla İş Sanat Oditoryumu’nda gerçekleş­tirildi. Sigorta sektörünün tüm paydaşla­rını ve üst düzey bürokratlarını bir araya getiren törene; Sigortacılık ve Özel Emek­lilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, SEDDK İkinci Başkanı Mehmet Verim, Kurul Üye­leri Nevzat Şen ve Dr. Tayfun Aksoyak ka­tıldı. Gecede mezunlar, sertifika ve plaket­lerini kendi yöneticilerinin ve TSEV eğit­menlerinin ellerinden teslim aldı. TSEV Müdürü Sibel Sağlam; vakfın 2026 yılı faaliyetlerini özetlerken, gelecek dönem eğitimlerinin düzenleyici ve denetleyici kurumdan gelen sektör ihtiyaç analizle­ri doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.

Eğitimin stratejik rölü

SEDDK Başkanı Davut Menteş, eğiti­min sektörün sürdürülebilir büyümesin­deki stratejik rolüne dikkat çekti. Kendi iş tecrübelerinden örnekler vererek yaşam boyu eğitimde “uygulama odaklı” mode­lin altını çizen Menteş, başta TSEV olmak üzere eğitim kurumlarını düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin uyum sürecin­de stratejik bir noktada konumlandırmak istediklerini belirtti. Menteş, “Geçtiğimiz yıl IFRS 17 ile ilgili bir eğitim programı dü­zenlendikten sonra IFRS 17 lisanslı per­sonel çalıştırma zorunluluğu getirilmişti. Önümüzdeki dönemde kurumumuzun fa­aliyetleriyle paralel olarak iki ana konuda eğitim programı düzenlemesi söz konu­su olacak. Birincisi Solvency II kriterleri (Zermay Yeterlilik Düzenlemeleri). Avru­pa ve Kuzey Amerika standartlarının 2027 ortalarında Türkiye’de de uygulamaya geç­mesi bekleniyor. Bu düzenlemelere yöne­lik bir eğitim programı planlanabilir. İkin­cisi ise iç sistemler konusu. Kurumsal yö­netim ilkeleri çerçevesinde konumlanan iç sistemler, iç kontrol ve iç yönetim me­kanizmalarının teori ile pratik arasındaki farklılıklar nedeniyle tam olarak istenilen gibi işlemediği gözlemleniyor. Bu konuda­ki bilinç eksikliğini ve işleyiş sorunlarını gidermek amacıyla iç sistemlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı planlanma­sını talebimizi de paylaştık” dedi.

Zorunlu istihdam düzenlemesi

Zorunlu istihdam konusunda da çalış­malar yürüttüklerini kaydeden Menteş, “Özellikle teknik, hukuk, finans, hasar ve iç denetim gibi önemli iş birimlerinde as­gari sayıda lisanslı personel çalıştırılma­sına yönelik bir düzenleme planlıyoruz. Bu düzenleme 2027 yılına kadar devreye alınacak. Şirketlerin büyüklüğüne bağ­lı olarak belirli sayıda personelin lisans­lı olması, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması kapsamında mevzuata ta­bi tutulacak” diye konuştu. Uyumlaştır­ma, hasar yönetimi ve kefalet sigortaları alanındaki yeniliklerden söz eden Men­teş, sektörde süreçleri kolaylaştıran ve uyumlaştıran programların önemi vur­guladı. “Yakın zamanda ‘Hasar Yönetme­liği’ yayınlanacak” diyen Menteş, “Kefalet Sigortalarına ilişkin ise şirketlerin bün­yesinde, kefalet iş kabul süreçlerine yö­nelik özel mekanizmalar, yetkin personel, iş kuralları ve işleyişle ilgili düzenlemeler bulunuyor” ifadelerini kullandı. Menteş, sektörün genişlemesi, gelişmesi ve bü­yümesine katkı sağlayacak programların içeriğine değinerek, dijital ve teknoloji odaklı bir geleceğe vurgu yaptı.

Dereceye girenler plaketlerini aldı

Konuşmaların ardından program genelinde ilk üç dereceye giren mezunlara plaketleri SEDDK Başkanı Davut Menteş tarafından takdim edildi. 43. Dönem genel sıralamasında başarı elde eden isimler şöyle oldu: Program birincisi GIG Sigorta’dan Emrecan Koç, ikincisi Ray Sigorta’dan İsmail Baran Barlas ve üçüncüsü Bupa Acıbadem Sigorta Arda Kayadibi.