Sigorta sektöründe primler %22, tazminatlar %12 arttı

22 Kasım 2019

Türkiye Sigorta Birliğine üye şirketlerden derlenen verilerle hazırlanan 2019 üçüncü çeyrek teknik ve mali sonuçları açıklandı. Türkiye Sigorta Birliği 2019 Üçüncü Çeyrek Sektör raporuna göre, Türkiye'de sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek 29,1 milyar TL olarak gerçekleşti.



Sigorta sektörünün toplam prim üretimi 2019 üçüncü çeyrek sonunda yüzde 22,4 oranında yükselirken, sektör reel anlamda yüzde 12,1 büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 41 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 7,4 milyar TL olurken; sektörün toplam prim üretimi 48,4 milyar TL’ye ulaştı.

Katılım sigortacılığında primler yüzde 5,2 arttı



Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın da sigorta güvencesinden faydalanmasını sağlayan katılım sigortacılığı son yıllarda hızlı bir gelişme trendi sergiledi. Bu alanda faaliyet gösteren 12 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5,2’ye ulaşırken bu alanda toplam prim üretimi 2,5 milyar TL oldu.



Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %23,2 nominal artışla 215,6 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 27,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

BES'te katılımcı sayısı 6,8 milyona çıktı



Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 8 Kasım 2019 tarihi itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 111,9 milyar TL’ye ulaştı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 8 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sistemde devam eden 5,4 milyon çalışanın otomatik katılım fon tutarı ise 7,7 milyar TL oldu.