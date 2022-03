Sigorta sektörünün büyük sınavı

Selçuk ALTUN

Ukrayna’daki savaş, endüstrinin hemen her noktasında çok geniş kapsamlı bir etki yaratacak. Batı, Rusya’ya karşı ekonomisine zarar vermek ve onu dünyanın geri kalanından koparmak için bir dizi yaptırım açıkladı ve yenilerini eklemeye devam ediyor. Hiç kuşkusuz bu yaptırımların etkisi Rusya ekonomisiyle sınırlı kalmayacak ve dünyanın geri kalanına da sirayet edecek. Bu olumsuz tablo, sigorta sektörünün de son zamanların en büyük sınavlarından birisini vermesine neden olacak. Politik risk, havacılık, kredi ve denizcilik sigortaları başta olmak üzere sigorta sektöründe ciddi bir baskı oluşması bekleniyor.

Son zamanlarda sigortacılığın bu denli ve çok sayıda alanda baskıya maruz kalmadığını vurgulayan analistler, Ukrayna ve Rusya genelinde sadece politik risk sigortasında toplam 2 milyar dolar civarında limit bulunduğunu hesaplıyor. Bu büyük bir kayıp yaratan ama yönetilebilir bir risk olarak tanımlanırken, savaşın uzaması halinde kredi sigortalarına yönelik sözleşmelerin bir gecede geri çekilebileceği endişesi dile getiriliyor. Savaşın baş aktörü Rusya olunca, en büyük sorunlardan biri de enerji oluyor. Enerji sigorta piyasasındaki büyüklüğe işaret eden uzmanlar, sürecin uzaması halinde enerji piyasasının bozulabileceğini düşünüyor.

“Ukrayna istilasının sigortaya önemli etkileri olabilir”

Sigorta sektörüne yönelik kredi notları ve finansal veriler sunan AM Best, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin enfl asyonist baskılara katkıda bulunabileceğini ve bunun da küresel sigorta endüstrisi üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini öngörüyor.

Derecelendirme kuruluşu yaptığı açıklamada, küresel merkez bankalarının ve ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına alma çabalarına meydan okunacağını vurguladı. Ayrıca, yaptırımların petrol ve emtia fiyatlarının yanı sıra turizm ve dünyanın daha az dirençli bazı ülkelerinin ekonomileri üzerinde “ciddi zincirleme etkileri” olabileceğini paylaştı.

AM Best Finansal Analisti Anna Sheremeteva, yaptığı açıklamada “Daha fazla yaptırım, uluslararası sigortacıların ve reasürörlerin Rusya risklerini üstlenme yeteneklerini etkileyebilir veya mevcut poliçelere ilişkin tazminat taleplerini karşılamalarını zorlaştırabilir. En çok etkilenenler, Londra merkezli sigorta şirketleri ve uluslararası reasürörler gibi büyük enerji ve altyapı riskleri yazanlar olacaktır” dedi.

AM Best’in yorumuna göre, Rus havayolları ile reasürans anlaşması olan yabancı sigortacılar da, işgal nedeniyle toparlanma zorlukları yaşayabilir.

Yüksek risk, fiyat artışlarını tetikleyebilir

AM Best Mali Analisti Todor Kitin ise, yaptırımların Rus sigorta şirketlerinin bilançolarını ve uluslararası ortaklarla ilişkilerini de etkileyeceğini söyledi. Kitin, “Yatırımların değerlemesi, uzun süreli hisse senedi piyasası gerilemesinden, Rusya Merkez Bankası’nın politika faiz oranındaki herhangi bir artıştan veya kredi marjlarının genişlemesinden etkilenecektir. Bilançonun diğer tarafında, beklenenden daha yüksek enfl asyon, rezervlerin yeterliliği üzerinde potansiyel etkilerle birlikte talep maliyetlerini etkileyecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan, artan çatışmaların sistemik bir siber saldırı riskini de artıracağına işaret eden AM Best, “Yüksek risk algısı, zaten sertleşen piyasada yüksek fiyatlara yol açabilir” öngörüsünde bulundu.

Lloyds'tan Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek

Londra merkezli, dünyanın en eski ve en büyük sigorta pazarı Lloyd’s'un, Rusya’ya yönelik yaptırımları destekleyeceği bildirildi. Lloyd’s'un Piyasa Şefi Patrick Tiernan, “İngiliz hükümeti ve uluslararası düzenleyicilerle proaktif olarak ilişki kuruyoruz ve uygulanan her türlü yaptırımı destekleyeceğiz. Ukrayna’daki derin endişe verici durumu izlemeye devam ediyoruz. Kriz boyunca pazarımızın tüm müşteriler ve paydaşlar için verimli bir şekilde işlemesini sağlamak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.