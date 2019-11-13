“Sigorta şirketleri lojistik sektörüne ihtiyatlı yaklaşıyor”

13 Kasım 2019

Alışan Lojistik olarak, Türkiye pazarının önde gelen lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer aldıklarını anlatan, Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiğinde büyüme ve gelişme trendlerini sürekli hale getirmek istediklerini kaydetti.

Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak müşteri odaklı hizmet anlayışlarını yaratıcı çözümler, teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarla sürdürdüklerini söyleyen Özekin, “Toplam 300 bin palet depolama kapasitesiyle Marmara, Trakya, Ege ve Çukurova Bölgesi’yle tüm İç Anadolu'ya hizmet veriyoruz. Özellikle tehlikeli madde lojistiği ve kimyasallarla ilgili “know-how” ile sektörde öncü konumdayız” dedi.

Avrupa'da geniş bir acente ağlarının bulunduğunu ve yurtdışı taşımalarda daha çok Orta Avrupa'nın öne çıktığını ifade eden Özekin, şu bilgileri verdi: “Daha çok Benelüks ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’ya sevkiyatlar gerçekleştiriyoruz. CIS ülkeleri ve Ortadoğu’ya yönelik lojistik hizmetler de sunuyoruz. Ayrıca son yıllarda likit taşıma filomuzla Balkanlar coğrafyasında da yoğun bir taşıma potansiyeli yakaladık. Yurtdışı geniş acente ağımız sayesinde günlük sevkiyatlarla Avrupa ülkelerine ithalat veya ihracata yönelik full ve parsiyel taşımaları gerçekleştiriyoruz. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Avusturya, İspanya, İsviçre, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Ortadoğu ve CIS ülkelerine öz mal veya tedarik araçlarla hizmet veriyoruz.”

“Logitrans Fuarı sektör paydaşları açısından değer taşıyor”

Dünyanın sayılı sektörel etkinlikleri arasında yer alan Logitrans Fuarı'nın sektör paydaşlarını bir araya getirmesi açısından önem taşıdığı bilgisini veren Özekin, “Sektörel fuarların artması pazarın gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu tarz organizasyonlar, sektördeki son gelişmelerin öğrenilmesine ve fikir alışverişi yapılmasına olanak tanıyor.” açıklamasını yaptı.

“Sigorta alanında atılması gereken adımlar bulunuyor”

Mevcut lojistik şirketlerinin hızlı büyümeden kaynaklanan altyapısal sorunları ve doğurduğu hasar frekansı nedeniyle sigorta şirketlerinin lojistik sektörüne ilgisiz durduğu bilgisini veren Ayhan Özekin, “Lojistik firmalarının rekabet gibi sebeplerle kendi hukuki sorumluluklarının üstünde, mevzuatın da dışına çıkarak sorumluluk kabul etmeleri, bir diğer önemli sorun olarak öne çıkıyor. Bu gibi nedenlerle ülkemizde faaliyet gösteren lojistik firmaları için gerçekleştirilen operasyondan doğan sorumluluklardan kaynaklanabilecek riskler adına en doğru ve geniş kapsamlı teminat, ancak global pazarlardan bulunabiliyor. Bu da iki sorunu içinde barındırıyor. Türkiye den çok ciddi bir prim hacmi yurtdışına transfer ediliyor. Global sigortacılar, hasar değerlendirmeleri konusunda çok daha disiplinli ve katı olduğu için firmaların Türk pazarlarında edindikleri alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor.”

“Sistem kısır döngüye giriyor”

Fiili nakliyecilerin özkaynakları daha kuvvetli olduğu ve daha bilinçli oldukları için sigorta yaptırabildiklerini, ancak alt nakliyeci olarak çalışan pek çok firmanın sorumluluklarını karşılayabilecek bir sigorta şirketini istese de bulamadığını vurgulayan Özekin, “Bu durumda sigorta şirketi açısından hasarda ödediği tazminatı yansıtacak, rücu edecek muhatap bulamama sorunu ortaya çıkıyor. Bu sebeple sigorta şirketleri, bir süre sonra ödeme gücü yaşayabileceğine inandığı potansiyel müşteri adaylarına dahi hasar frekansını çok iyi analiz edemediği sürece teklif vermiyor. Sonunda da sistem kısır bir döngüye giriyor. Hasar trafiğini içinde iyi yönetebilen, bunu sigorta partnerine hissettiren, henüz hasar gerçekleşmeden tüm önlemleri layıkıyla alan, hasar gerçekleştiğinde de sanki sigortalı değilmiş gibi zararı azaltmaya yönelik tüm tedbirleri alan firmalar, yurtiçinde mevcut sigorta şirketiyle iyi bir partner olmaya devam edebilir” diye konuştu.