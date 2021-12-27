Sigorta şirketleri yüzde 23 daha fazla prim üretti

Sigorta şirketlerinin prim üretimi Kasım sonu itibarıyla yüzde 23,3 arttı.

Türkiye Sigorta Birliği(TSB) şirketlerden derlenen verilere göre 2021 yılı Kasım sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış ile 89 milyar 627 milyon 33 bin 703 TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 artış ile 4 milyar 574 milyon 850 bin 591 TL oldu.