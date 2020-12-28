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  3. Sigorta şirketlerinin prim üretimi kasımda yüzde 20,1 arttı
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Sigorta şirketlerinin prim üretimi kasımda yüzde 20,1 arttı

TSB, üyelerinin kasım sonu toplam prim üretiminin yıllık bazda yüzde 20,1 arttığını açıkladı.

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üyesi şirketlerin kasım sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 arttı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, bu dönemde prim üretimi 72 milyar 706,5 milyon lira oldu.

Aynı dönemde katılım sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış ile 3 milyar 804,5 lira oldu.