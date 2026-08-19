Sigorta suistimallerine karşı, komite ve heyet önlemi geliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Ku­rumu (SEDDK), sigorta suisti­malleriyle mücadele kapsamında, “Si­gorta Suistimalleri ile Mücadele Ko­mitesi” ve “Suistimal Çalışma Heyeti” kuruyor. SEDDK tarafından yayımla­nan “Sigorta Suistimalleri ile Müca­dele Komitesi ve Çalışma Heyeti Oluş­turulmasına İlişkin Genelge” yürür­lüğe girdi. Buna göre, SEDDK, sigorta suistimalleriyle mücadele kapsamın­da Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi ve Suistimal Çalışma Heyeti kuruyor.

Komitede SEDDK, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şir­ketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Sigorta Tahkim Komisyo­nu’ndan temsilciler yer alacak. Genel­geye göre Komite, sigorta suistimalle­ri ile mücadelede kurumlar arası ko­ordinasyonu artırmak, ortak strateji ve yöntemler geliştirmek ve Suistimal Çalışma Heyeti’nin faaliyetlerini yön­lendirmek amacıyla faaliyet göstere­cek. Komite, sigorta suistimalleri ile mücadeleye ilişkin strateji, politika ve öncelikler hususunda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirecek.

Kurumlara tavsiyelerde bulunacak

Sigorta suistimallerine ilişkin risk alanlarını ve mücadele önceliklerini değerlendirecek olan Komite, Suisti­mal Çalışma Heyeti tarafından hazır­lanan analiz, rapor ve önerileri ince­leyerek sonuçları ilgili kurum ve ku­ruluşlarla paylaşacak.

Komite, diğer taraftan sigorta suistimallerine ilişkin kamu kurumları ile sigortacılık sektö­rü arasındaki işbirliğinin artırılması­na katkıda bulunacak, Suistimal Ça­lışma Heyeti’nin kurulmasına, birleş­tirilmesine veya faaliyet alanlarının değiştirilmesine karar verecek ve he­yetin faaliyetlerini izleyip değerlendi­recek. Komitenin görevleri arasında, sigorta suistimallerinin engellenme­sine yönelik yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve gerekli görülen hu­suslarda ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak da yer alıyor.

Suistimal Çalışma Heyeti’nin görevleri

Heyet, sigorta suistimallerine iliş­kin eğilimleri ve yeni yöntemleri ana­liz edecek. Sigorta suistimallerine yö­nelik olarak sigorta branşları veya risk alanları itibarıyla sektörel çalışmalar yapacak heyet, sigorta suistimalleri kapsamında elde edilen veriler üze­rinden analiz ve risk değerlendirmesi yaparak sonuçları Komiteye sunacak.

Sigorta suistimallerine ilişkin ortak risk göstergeleri ve erken uyarı kriter­leri geliştirmek, mevzuat ve uygula­maya ilişkin sorunları tespit ederek çözüm önerileri hazırlamak ve ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekle­rini inceleyerek geliştirilecek önerile­ri Komiteye sunmak da Suistimal Ça­lışma Heyeti’nin görevleri arasında yer alıyor. Heyet ayrıca, eğitim gerek­sinimlerine ilişkin Sigorta Bilgi ve Gö­zetim Merkezi’ne önerilerde bulunur­ken, Komitenin talep ettiği konularda da çalışma ve rapor hazırlayacak.