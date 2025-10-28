Sigorta ve Reasürans Brokerliği stratejik dönüşüm sürecinde
Türkiye’de sigorta ve reasürans brokerliği sektörü, son yıllarda hızla gelişen ekonomik dinamikler, büyük ölçekli altyapı yatırımları ve artan doğal afet risklerinin etkisiyle önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Bu dönüşüm, brokerliğin geleneksel aracılık anlayışından çıkarak, daha stratejik ve katma değerli bir hizmet modeline evrilmesini beraberinde getiriyor.
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atınç Yılmaz, günümüzde sigorta brokerlerinin yalnızca poliçe temini veya fiyat karşılaştırması yapan aracılar olmaktan öte, müşterilerinin risk profilini detaylı analiz eden, uygun teminat yapıları oluşturan ve özelleştirilmiş çözümler geliştiren profesyonel danışmanlara dönüştüklerini söyledi.
Artan rekabet ve karmaşıklaşan risk yapısının, özellikle kurumsal işletmelerin daha sofistike ve teknik sigorta çözümlerine yönelmesine neden olduğunu ifade eden Yılmaz, bunun da brokerlerin stratejik rolünü daha görünür hale getirdiğini vurguladı.
Enerji, inşaat, ulaşım ve sağlıkta brokerlerin rolü kritik
Türkiye sigorta piyasasında bu farkındalığın giderek arttığını belirten Yılmaz, hem yerli hem de yabancı sermayeli firmaların brokerlik hizmetlerine olan taleplerinin çeşitlendiğine dikkat çekti. Yılmaz, özellikle enerji, inşaat, ulaşım ve sağlık gibi yüksek risk barındıran sektörlerde, doğru risk yönetimi stratejileri ve etkin sigorta programları oluşturulmasında brokerlerin kritik rol oynadığını ifade etti.
Reasürans tarafında ise küresel kapasite değişimleri, fiyatlama trendleri ve doğal afetlerin artan maliyetlerinin Türkiye piyasasını doğrudan etkilediğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu noktada reasürans brokerleri, uluslararası pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek hem sigorta şirketlerine hem de kurumsal müşterilere en uygun reasürans çözümlerini sunmak adına köprü görevi üstleniyor. Özellikle deprem, sel ve diğer doğal afetlerin risk oluşturduğu bölgelerde, doğru reasürans yapılandırmaları ile riskin yönetilebilir hale getirilmesi büyük önem taşıyor.”
Stratejik vizyon gerektiren uzmanlık alanı
Türkiye’de sigorta ve reasürans brokerliği sektörünün yalnızca teknik bilgi değil; aynı zamanda küresel perspektif, yerel pazar bilgisi ve stratejik vizyon gerektiren bir uzmanlık alanı haline geldiğinin altını çizen Yılmaz, “Bu gelişim trendinin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam etmesi beklenmekte; brokerlerin hem bireysel hem de kurumsal müşteriler nezdinde güvenilir birer çözüm ortağı olarak konumlanmaları giderek daha fazla önem kazanıyor” dedi.