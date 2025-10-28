Sigorta ve Reasürans Brokerliği stratejik dönüşüm sürecinde

Sigorta ve Reasürans Broker­leri Derneği Yönetim Kuru­lu Üyesi Atınç Yılmaz, günü­müzde sigorta brokerlerinin yalnızca poliçe temini veya fiyat karşılaştırması yapan aracılar olmaktan öte, müşte­rilerinin risk profilini detay­lı analiz eden, uygun teminat yapıları oluşturan ve özelleş­tirilmiş çözümler geliştiren profesyonel danışmanlara dönüştüklerini söyledi.

Ar­tan rekabet ve karmaşıkla­şan risk yapısının, özellikle kurumsal işletmelerin daha sofistike ve teknik sigorta çö­zümlerine yönelmesine ne­den olduğunu ifade eden Yıl­maz, bunun da brokerlerin stratejik rolünü daha görünür hale getirdiğini vurguladı.

Enerji, inşaat, ulaşım ve sağlıkta brokerlerin rolü kritik

Türkiye sigorta piyasasın­da bu farkındalığın giderek arttığını belirten Yılmaz, hem yerli hem de yabancı serma­yeli firmaların brokerlik hiz­metlerine olan taleplerinin çeşitlendiğine dikkat çekti. Yılmaz, özellikle enerji, inşa­at, ulaşım ve sağlık gibi yük­sek risk barındıran sektör­lerde, doğru risk yönetimi stratejileri ve etkin sigorta programları oluşturulmasın­da brokerlerin kritik rol oy­nadığını ifade etti.

Reasürans tarafında ise küresel kapasite değişimleri, fiyatlama trend­leri ve doğal afetlerin artan maliyetlerinin Türkiye piya­sasını doğrudan etkilediğini vurgulayan Yılmaz, şu değer­lendirmelerde bulundu: “Bu noktada reasürans brokerle­ri, uluslararası pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek hem sigorta şirketle­rine hem de kurumsal müş­terilere en uygun reasürans çözümlerini sunmak adına köprü görevi üstleniyor. Özel­likle deprem, sel ve diğer do­ğal afetlerin risk oluşturduğu bölgelerde, doğru reasürans yapılandırmaları ile riskin yönetilebilir hale getirilmesi büyük önem taşıyor.”

Stratejik vizyon gerektiren uzmanlık alanı

Türkiye’de sigorta ve rea­sürans brokerliği sektörünün yalnızca teknik bilgi değil; ay­nı zamanda küresel perspek­tif, yerel pazar bilgisi ve stra­tejik vizyon gerektiren bir uzmanlık alanı haline geldi­ğinin altını çizen Yılmaz, “Bu gelişim trendinin önümüzde­ki dönemde de hız kesmeden devam etmesi beklenmekte; brokerlerin hem bireysel hem de kurumsal müşteriler nez­dinde güvenilir birer çözüm ortağı olarak konumlanmala­rı giderek daha fazla önem ka­zanıyor” dedi.